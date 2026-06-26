Da li ste ga primetili?

Da li ste ga primetili?

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Mnogi korisnici u Srbiji i regionu već su počeli da primećuju neobične promene i nove opcije unutar svojih prozora za razgovor, pitajući se o čemu je tačno reč.

Naime, tehnološki gigant je odlučio da integracijom naprednih algoritama olakša proces pisanja, čitanja i organizacije mrežnog saobraćaja u realnom vremenu. Implementacija se odvija postepeno, što znači da će svi korisnici u kratkom roku dobiti pristup ovim futurističkim alatima bez potrebe za instaliranjem bilo kakvog dodatnog softvera.

Kako se pokreće veštačka inteligencija unutar običnog razgovora?

Pokretanje ovog digitalnog pomoćnika osmišljeno je tako da bude maksimalno intuitivno, čak i za ljude koji nemaju nikakvo napredno tehnološko znanje.

Da biste aktivirali ChatGPT tokom kucanja tekstualne poruke, dovoljno je da u polje za unos unesete dobro poznati znak @ i sa ponuđene liste izaberete opciju ChatGPT. Sistem istog trenutka postaje aktivan i spreman da analizira vaše zahteve i pruži vam odgovarajuću tekstualnu ili logičku podršku.

Ono što ovu funkciju čini posebno praktičnom jeste njena potpuna integracija u grupne četove, gde svi članovi grupe mogu simultano da prate rad robota. Kada veštačka inteligencija ispiše svoj odgovor na sredini ekrana, učesnici razgovora mogu nesmetano da nastave diskusiju nadovezujući se na informacije koje je algoritam pripremio. To praktično znači da grupa dobija stalno dostupnog, sveznajućeg digitalnog asistenta koji ravnopravno učestvuje u rešavanju svakodnevnih zadataka i dilema.

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Tri glavne funkcije koje zauvek menjaju dopisivanje

Glavni cilj uvođenja ovog alata jeste rešavanje najčešćih problema sa kojima se ljudi suočavaju tokom kucanja na telefonima, a prva velika opcija jeste preformulisanje i prepravljanje poruka. Ukoliko niste sigurni kako vaša poruka zvuči ili želite da promenite ton komunikacije iz opuštenog u strogo profesionalni, ChatGPT će prepraviti vaš tekst tako da on zvuči savršeno jasno i gramatički nepogrešivo. To drastično smanjuje šanse za nesporazume, koji su inače veoma česti u tekstualnoj komunikaciji.

Druga revolucionarna mogućnost odnosi se na prevodilačke alate koji su sada ugrađeni direktno u sam prozor za razgovor. Više ne morate da kopirate tuđe poruke, izlazite iz Vibera i otvarate spoljne prevodioce da biste razumeli strance.

Treća, i možda najkorisnija opcija za zaposlene ljude, jeste automatsko sažimanje i kreiranje rezimea pretrpanih grupnih razgovora. Ako ste bili odsutni satima, AI će analizirati stotine propuštenih poruka i u nekoliko kratkih crta vam izvući suštinu o čemu se u grupi glasalo ili diskutovalo.

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Obrada multimedijalnog sadržaja uz pomoć pametnih algoritama

Pored upravljanja isključivo tekstualnim datotekama, ova tehnološka nadogradnja donosi i izuzetno zanimljive mogućnosti u sferi vizuelne komunikacije. Unutar zajedničkih četova korisnicima je omogućeno napredno uređivanje i modifikacija fotografija uz direktnu asistenciju AI alata, što otvara vrata kreativnom izražavanju, pravljenju personalizovanih stikera i brzom prilagođavanju slika bez napuštanja same aplikacije.

Izvršni direktor kompanije Rakuten Viber, Ofir Ejal, istakao je u svom zvaničnom saopštenju da je primarni motiv za ovu integraciju želja da se svakodnevna komunikacija učini neuporedivo jednostavnijom i kreativnijom. Umesto da ljudi troše vreme na prebacivanje između različitih aplikacija i pretraživača, sva moć moderne tehnologije i generativne inteligencije stavljena im je na raspolaganje na mestu koje već godinama svakodnevno koriste.

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Da li su naša ćaskanja sada ugrožena?

Sa uvođenjem ovako naprednih sistema za skeniranje teksta, među korisnicima se opravdano javio veliki strah za očuvanje ličnih podataka i privatnosti na mreži. Međutim, čelnici kompanije Rakuten Viber oštro demantuju bilo kakvu mogućnost zloupotrebe i naglašavaju da bazična bezbednosna pravila platforme ostaju potpuno nepromenjena.

Sve vaše privatne poruke, fotografije i glasovni pozivi i dalje su strogo zaštićeni proverenom end-to-end enkripcijom. Ova vrsta kripto-zaštite garantuje da niko sa strane, pa čak ni inženjeri unutar same kompanije Viber, ne može fizički da pristupi ili pročita sadržaj vaših razgovora. Kada odlučite da pozovete ChatGPT u pomoć, AI sistemu se prosleđuje isključivo ona konkretna rečenica ili poruka koju ste mu direktno uputili, dok ostatak istorije vašeg četa ostaje potpuno zaključan i nedostupan za algoritme. Dodatni nivo kontrole ogleda se u tome što sistem nikada neće samostalno početi da radi – svaki korisnik mora dati izričitu i svesnu saglasnost pre nego što prvi put upotrebi AI funkcije.