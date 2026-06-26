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Kompanija je već počela da šalje zvanična obaveštenja i i-mejlove korisnicima pod jasnim naslovom „Nova podešavanja privatnosti za usluge pretrage“, a prve izmene postaju vidljive na ekranima u roku od nekoliko dana. Glavni cilj ove tehnološke tranzicije jeste razbijanje dosadašnjeg, previše komplikovanog sistema u kojem su vaši privatni podaci bili sakupljeni na gomilu.

Korisnici u Srbiji i regionu do sada nisu imali mogućnost da precizno biraju šta tačno Google sme da pamti, a šta sme da koristi za krojenje rezultata. Novi bezbednosni sistem ima zadatak da pruži transparentniju i direktniju kontrolu nad sačuvanim podacima, ali sa sobom donosi i nekoliko skrivenih zamki na koje stručnjaci hitno upozoravaju.

Google pretraga Foto: Shutterstock

Rušenje starog sistema

U starom sistemu koji je godinama bio na snazi, celokupna istorija vašeg digitalnog života bila je prepuštena jednoj jedinoj opciji pod nazivom „Aktivnost na vebu i u aplikacijama“ (Web & App Activity). Ova funkcija je automatski, u pozadini, beležila svaki vaš korak na internetu – od pojmova koje ukucavate u pretraživač, preko lokacija koje tražite na mapama, pa sve do aplikacija koje otvarate na telefonu.

Taj džinovski paket podataka služio je Google-u kao baza za kreiranje vašeg digitalnog profila. Međutim, Google je doneo prelomnu odluku da ovaj koncept pošalje u istoriju i da ga razdvoji na dve potpuno nezavisne i zasebne funkcije. Od sada se istorija pretrage i takozvana personalizacija sadržaja tretiraju kao odvojeni procesi. Promene obuhvataju širok spektar popularnih servisa bez kojih ne možemo da zamislimo dan, uključujući samu bazičnu pretragu, Google mape, pretragu letova i hotela, zvaničnu kupovinu, platformu Translate, Google vesti, pa čak i zvaničnu prodavnicu aplikacija Google Play.

Foto: Dmytro Derevianko / Alamy / Profimedia

Kako funkcionišu nove "Usluge istorije" i tajno praćenje

Prva nova funkcija koju ćete videti na svom nalogu zove se Search Services History (Istorija usluga pretrage) i isključivo kontroliše da li će sistem uopšte pamtiti i skladištiti vaše upite na internetu i beležiti aktivnosti kroz Maps, Shopping ili Translate servise.

Ukoliko je ova opcija uključena, vi zapravo dozvoljavate platformi da kreira hronološki dnevnik vaših interesovanja kako biste kasnije lakše mogli da se vratite na stare pretrage.

Druga funkcija se zove Personalized Recommendations (Personalizovane preporuke) i ona predstavlja ključni filter za informacije. Ona određuje da li Google sme da koristi podatke iz vaše istorije kako bi modifikovao i prilagođavao rezultate pretrage specijalno za vas.

Ova podela je izuzetno korisna jer mnogi ljudi žele da imaju sačuvane stare pretrage zbog sopstvene udobnosti, ali kategorički ne žele da Google na osnovu tih podataka predviđa njihove želje i menja redosled sajtova na ekranu.

Foto: Shutterstock

Google počinje da vam snima glas i slike

Iza ove transparentnosti i prividne brige o korisnicima krije se i jedan veoma važan detalj koji zahteva hitnu pažnju i proveru podešavanja. Nova pravila uvode i funkciju automatskog čuvanja medijskih sadržaja unutar istorije pretrage. To praktično znači da će sistem od sada na vaš nalog skladištiti slike, fajlove, audio zapise i video materijale koji nastaju kada koristite napredne i interaktivne opcije.

Na udaru su pre svega korisnici koji često koriste pametnu pretragu slika preko alata Google Lens, glasovnu pretragu ili nove razgovore uživo sa veštačkom inteligencijom kroz opciju Search Live. Kada preko kamere pretražujete neki proizvod ili glasom tražite pesmu, ta fotografija i vaš glasovni zapis ostaju trajno sačuvani na Google serverima.

Iako kompanija tvrdi da primenjuje maksimalne bezbednosne protokole, činjenica da se ovakav tip ličnih medija masovno skladišti izaziva opravdanu zabrinutost kod stručnjaka za sajber bezbednost.

Google Chrome na telefonu Foto: Shutterstock

Treniranje veštačke inteligencije preko vaših privatnih pretraga

Razlog zbog kojeg Google ima ogromnu potrebu da sakuplja vaše fotografije, glasovne poruke i istoriju pretrage jeste trka na polju veštačke inteligencije. Kompanija je zvanično potvrdila da će se ovi sačuvani mediji i tekstualni upiti direktno koristiti za razvoj, treniranje i drastično unapređenje njihovih generativnih AI modela.

Korisnici tako postaju besplatni testeri i izvor sirovog materijala za napredne algoritme. Tehnološki gigant pokušava da smiri tenzije tvrdnjom da se pre upotrebe podataka za AI modele vrši rigorozan proces anonimizacije. Google naglašava da se podaci potpuno diskonektuju i odvajaju od vašeg ličnog Google naloga pre nego što ih analiziraju inženjeri ili AI sistemi. Takođe, pravila nalažu da sistem mora tražiti izričitu dozvolu pre nego što vaša slika ili glas odu na ljudsku reviziju kod eksternih provajdera.

Šta morate odmah da promenite u podešavanjima naloga

Najvažnija informacija za sve korisnike jeste kako će se ova tranzicija odraziti na njihove trenutne naloge bez njihovog znanja. Google primenjuje takozvano pravilo kontinuiteta: ukoliko ste u starom sistemu imali uključenu opciju „Aktivnost na vebu i u aplikacijama“, sistem će vam automatski i bez pitanja uključiti obe nove opcije – i istoriju pretrage i čuvanje medijskih fajlova.

Ako vam je stara opcija bila isključena, nove će takođe ostati neutralne. Srećom, tehnološki gigant je ostavio mogućnost da sami prekinete ovaj lanac praćenja. Funkcija čuvanja medijskih sadržaja iz alata Google Lens ili glasovnih komandi može se potpuno i trajno isključiti unutar kontrolne table naloga u bilo kom trenutku, a sistem dozvoljava i ručno brisanje svakog pojedinačnog fajla.

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