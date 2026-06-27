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U američkoj saveznoj državi Misisipi stanovnici su pokrenuli pravni postupak protiv kompanija xAI i SpaceX, tvrdeći da ih rad infrastrukture koja napaja veliki AI data centar izlaže konstantnoj buci, vibracijama i mogućem zagađenju.

Tužba je podneta kao grupna tužba u ime većeg broja stanovnika koji navode da se kvalitet života značajno pogoršao od početka rada energetskih postrojenja namenjenih napajanju data centra. Građani tvrde da buka traje gotovo neprekidno, da utiče na svakodnevni život i san, da se od nje zidovi tresu, kao i da je vrednost njihovih nekretnina opala zbog blizine postrojenja.

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Kažu da je buka nepodnošljiva

Meštani buku opisuju kao sveprisutnu i neizbežnu, upoređujući je sa zvukom avionskog motora koji neprekidno radi tik uz njihove domove, prozore i dvorišta.

U sudskim dokumentima se precizira da se zvuk sastoji od kombinacije visokofrekventnog pištanja, neprekidne rike motora i niskofrekventnog tutnjanja koje stvara stalne mehaničke vibracije. Ova buka je najizraženija tokom noći kada utihnu ostali zvuci iz okruženja, čineći san i odmor nemogućim, što kod građana izaziva hronični stres i nesanicu. Zbog toga meštani pravnim putem zahtevaju novčanu odštetu zbog narušenog zdravlja, pretrpljenog stresa i drastičnog pada vrednosti svojih nekretnina.

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U centru spora gasne turbine i rastuće potrebe AI industrije

Prema navodima iz sudskih dokumenata, data centar koristi veliki broj gasnih turbina kako bi obezbedio dovoljno električne energije za rad računarskih sistema namenjenih treniranju naprednih modela veštačke inteligencije. Upravo te turbine postale su predmet spora, jer protivnici projekta tvrde da proizvode prekomernu buku i emisije koje bi mogle da utiču na zdravlje ljudi koji žive u neposrednoj blizini.

Pored buke samih motora, ogroman izvor zagađenja predstavljaju i masivni rashladni sistemi koji moraju neprekidno da odvode toplotu koju generišu serveri i turbine. Građani ističu da je kompanija xAI bila potpuno svesna problema, ali da je umesto sanacije i ugradnje zvučne izolacije odlučila da proširi kapacitete. Zbog toga se u tužbi, pored xAI-ja, direktno navodi i kompanija SpaceX, koja pruža ključnu korporativnu, inženjersku i logističku podršku ovom projektu.

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Ekološki spor i tužba organizacije NAACP

Ova kolektivna tužba građana zbog buke zapravo je drugi veliki pravni udarac za xAI, jer je prethodno moćna organizacija za građanska prava NAACP podnela tužbu zbog kršenja federalnog Zakona o čistom vazduhu (Clean Air Act). NAACP tvrdi da xAI upravlja desetinama gasnih turbina bez adekvatnih i trajnih dozvola za rad i bez instalirane opreme za kontrolu emisije štetnih gasova. Lokalne vlasti u Misisipiju jesu izdale privremene dozvole, ali ekolozi naglašavaju da postrojenje radi ilegalno i ugrožava okolinu.

Ove turbine u atmosferu ispuštaju toksične azotne oxide (koji uzrokuju astmu i respiratorne bolesti) i formaldehid, koji je dokazano kancerogen, i to u neposrednoj blizini kuća, škola i crkava. Problem je dodatno naglašen činjenicom da država Misisipi zauzima poslednje mesto u SAD po kvalitetu i dostupnosti zdravstvene zaštite, pa je lokalno stanovništvo višestruko ugroženo ovim ekološkim nemarom.

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Reakcija vlasti i intervencija Ministarstva pravde SAD

Reakcije zvaničnika na ovaj problem su podeljene i prožete političkim i ekonomskim interesima, pri čemu je guverner Misisipija, Tejt Rivs, ranije snažno podržao investiciju xAI-ja vrednu 20 milijardi dolara. Sa druge strane, gradonačelnik Sauthedena, Daren Muzelvajt, potvrdio je da je primio brojne opravdane žalbe građana i zvanično obavestio rukovodstvo xAI-ja da je nivo buke neprihvatljiv. Međutim, situacija je dobila neočekivan veleobrt na saveznom nivou koji je izazvao ogorčenje javnosti.

Ministarstvo pravde SAD podnelo je zahtev saveznom sudu da se tužba NAACP-a odbaci, opravdavajući ovaj potez tvrdnjom da je Maskov AI data centar od kritičnog značaja za američku ekonomiju i vojsku. Pravni zastupnici ekoloških udruženja oštro su osudili ovaj potez Ministarstva pravde, optužujući državu da pokušava da zaštiti tehnološkog milijardera od odgovornosti za ilegalno zagađenje.