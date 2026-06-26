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Dok velike sile uvode sve oštrije ekonomske sankcije i trgovinske barijere, krijumčarske mreže pronalaze sofisticirane načine za zaobilaženje zakona. Poslednji primer ove tehnološke špijunaže i šverca zabeležen je u Jugoistočnoj Aziji, gde je presečen lanac ilegalne trgovine hardverom kritičnim za razvoj AI modela.

Carinska uprava Malezije zvanično je potvrdila da je uspešno razbila veliku međunarodnu šemu krijumčarenja i zaplenila visokotehnološku robu čija se vrednost procenjuje na 52,9 miliona malezijskih ringita, odnosno oko 10,6 miliona evra. Ova akcija predstavlja jednu od najvećih zaplena računarskih komponenti u istoriji ove zemlje i jasno ukazuje na to u kojoj meri su AI čipovi postali meta organizovanog kriminala.

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Detalji policijske akcije na aerodromu u Kuala Lumpur-u

Sama zaplena izvršena je u strogo kontrolisanoj zoni slobodne trgovine na Međunarodnom aerodromu u Kuala Lumpuru. Prema rečima direktora carine na ovom aerodromu, Zulkiflija Muhameda, operacija je izvedena nakon što su operativci identifikovali sumnjiv tovar. Detaljnim pregledom paketa, carinici su otkrili 72 serverske jedinice koje su u sebi krile najsavremenije čipove visokih performansi namenjene treniranju veštačke inteligencije.

Krijumčari su pokušali da prevare aerodromske skenere i zvaničnu administraciju tako što su pošiljku lažno deklarisali kao obične i jeftine "kompjuterske komponente". Izvozni dokumenti su pokazali da je Malezija bila navedena isključivo kao tranzitna destinacija, što je uobičajena taktika u pranju robe kako bi se prikrilo njeno stvarno poreklo i krajnja destinacija.

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Pokušaj zaobilaženja zapadnih sankcija i izvoznih restrikcija

Iako carinske vlasti zbog delikatne istrage koja je u toku nisu javno imenovale zemlju koja je trebalo da primi ove servere, preliminarni podaci ukazuju da je tovar bio namenjen drugoj azijskoj državi. Sumnja se da je krajnje odredište bila Kina, koja se nalazi pod strogim izvoznim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država upravo kada je reč o naprednim poluprovodnicima kompanija poput Nvidie i AMD-a.

Prema malezijskom Zakonu o strateškoj trgovini, za ponovni izvoz i tranzit robe ove klase tehnologije neophodna je posebna državna dozvola, koju ova pošiljka nije posedovala. Malezijske vlasti su odmah pokrenule opsežnu istragu i pozvale jednu lokalnu špeditersku kompaniju, koja je posredovala u organizaciji transporta unutar aerodroma, da u potpunosti sarađuje kako bi se otkrili stvarni naručioci sa crnog tržišta.

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Malezija kao ključno čvorište u tehnološkom ratu

Ovo nije prvi put da se Malezija nalazi u centru pažnje kada je reč o ilegalnom protoku poluprovodnika. Zbog pritiska administracije iz Vašingtona, zvanični Kuala Lumpur je prošle godine uveo stroge kontrole izvoza visokoperformansnih čipova američkog porekla kako bi sprečio njihov dotok u zemlje pod sankcijama. Međutim, geografski položaj i razvijena logistička infrastruktura čine ovu zemlju idealnom za tranzitne šeme.

Lokalne vlasti su i tokom proteklog perioda istraživale navode da pojedine kompanije povezane sa stranim kapitalom unutar Malezije tajno sklapaju servere sa naprednim Nvidia čipovima za potrebe razvoja zabranjenih AI sistema, ali tada nisu pronađeni čvrsti dokazi. Ova najnovija zaplena od 10,6 miliona evra pruža materijalni dokaz da su sumnje zapadnih obaveštajnih službi bile potpuno opravdane.

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Stručnjaci za bezbednost navode da zarada na švercu AI procesora trenutno nadmašuje profite od ilegalne trgovine konvencionalnim oružjem ili luksuznom robom. Potražnja za hardverom koji može da pokreće velike jezičke modele je tolika da su kupci spremni da plate i trostruko višu cenu od tržišne na ilegalnim kanalima, što privlači visokoorganizovane kriminalne grupe.

Bizaran paralelni slučaj: Metamfetamin u kućištima računara

Koliko su krijumčarski kanali na aerodromu u Kuala Lumpuru aktivni pokazuje i odvojeni, ali podjednako bizaran slučaj koji se dogodio svega nekoliko dana nakon zaplene čipova. Carinici su na istom terminalu presreli šest sumnjivih kutija koje su sadržale računarska kućišta i centralne procesorske jedinice (CPU). Detaljnim pretresom unutrašnjosti računara otkriveno je nešto sasvim drugo.

U kućištima je bilo skriveno čak 4.760 patrona za elektronske cigarete, čija je vrednost procenjena na oko 240.000 evra. Laboratorijskom analizom tečnosti iz patrona utvrđeno je da ona u sebi sadrži visok procenat metamfetamina. Ova pošiljka narkotika bila je namenjena izvozu u jednu od susednih zemalja u regionu, što potvrđuje da šverceri koriste računarsku opremu kao savršenu kamuflažu za najrazličitije vrste ilegalne robe.