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Najnoviji tragičan incident zabeležen je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je automobil marke Tesla izgubio kontrolu, skrenuo sa puta i velikom brzinom udario direktno u porodičnu kuću, što je za posledicu imalo gubitak ljudskog života.

Ovakvi događaji odmah pokreću lavinu debata o bezbednosti pametnih automobila i softvera koji upravljaju njima, a dok policija sprovodi detaljnu istragu, javnost i stručnjaci pokušavaju da odgonetnu da li je uzrok ove tragedije ljudska greška ili otkazivanje napredne tehnologije.

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Detalji stravičnog udara u porodični dom

Nesreća se dogodila u mirnom stambenom kvartu kada je Teslin automobil, iz za sada još uvek zvanično neutvrđenih razloga, skrenuo sa kolovoza. Vozilo je uletelo u dvorište, pokosilo zaštitne prepreke i silovito se zakucalo u fasadu i unutrašnjost privatne kuće. Udarac je bio toliko jak da je napravio ozbiljna strukturalna oštećenja na samom objektu.

Nažalost, u ovoj nesreći stradala je jedna osoba. Hitne službe, uključujući vatrogasce i medicinske ekipe, brzo su stigle na mesto nesreće kako bi izvukle povređene i osigurale prostor, budući da je udarac izazvao opasnost od rušenja dela kuće, kao i rizik od požara na automobilu.

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Pitanje Autopilot i FSD sistema: Ljudska greška ili softver?

Kao i kod većine teških udesa u kojima učestvuju Maskovi automobili, ključni deo istrage usmeren je na to da li su u trenutku sudara bili aktivni sistemi Autopilot ili Full Self-Driving (FSD). Ovi sistemi asistencije vozaču omogućavaju automobilu da samostalno upravlja, koči i ubrzava, ali zahtevaju da čovek iza volana konstantno drži pažnju i bude spreman da preuzme kontrolu.

Istražitelji iz federalnih agencija za bezbednost saobraćaja rutinski se uključuju u ovakve slučajeve kako bi preuzeli crnu kutiju i telemetrijske podatke iz vozila. Tesla ima mogućnost da u realnom vremenu prati status svakog automobila, pa će analiza pokazati da li je vozač držao ruke na volanu i da li je softver adekvatno reagovao na prepreku ispred sebe.

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Izazovi za vatrogasce i opasnost od litijum-jonskih baterija

Pored samog udara, ovakve nesreće predstavljaju noćnu moru za lokalne vatrogasne ekipe zbog specifičnosti električnih vozila. Teslini automobili koriste masivne pakete litijum-jonskih baterija koje se nalaze u podu vozila. Prilikom ovako silovitih udara u čvrste objekte poput zidova kuće, može doći do oštećenja ćelija baterije, što pokreće fenomen poznat kao termičko rastezanje.

Vatrogasci na terenu moraju da primene posebne protokole i hiljade litara vode kako bi ohladili bateriju, jer električni automobili mogu ponovo da se zapale čak i nekoliko sati nakon što je početni požar ugašen. U ovom slučaju, prioritet je bio stabilizacija vozila kako bi se sprečilo da eventualni požar proguta ostatak oštećene kuće.

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Ranije istrage i pritisak regulatornih tela na Teslu

Ovaj incident dolazi u trenutku kada se Tesla već nalazi pod strogim nadzorom američke Nacionalne uprave za bezbednost saobraćaja na putevima (NHTSA). Regulatorna tela su ranije pokrenula više istraga o nesrećama u kojima su Teslini automobili udarali u zaustavljena vozila hitnih službi, kamione ili skretali sa puta dok je Autopilot bio uključen.

Tesla je zbog toga bila primorana da izda nekoliko velikih softverskih ažuriranja (opoziva) kako bi unapredila sistem koji upozorava vozače da ostanu fokusirani na put. Svaki novi udes u kojem auto završi u nečijoj dnevnoj sobi pojačava pritisak javnosti da se uvedu znatno stroža pravila za testiranje autonomnih tehnologija na javnim putevima.