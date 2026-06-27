Slušaj vest

Policijske snage širom sveta već godinama koriste bespilotne letelice za nadzor, potrage, snimanje terena ili izviđanje opasnih situacija sa sigurne udaljenosti. Međutim, kancelarija šerifa američkog okruga Sakramento u Kaliforniji otišla je korak dalje i izvela taktički manevar koji predstavlja presedan u policijskoj praksi: upotrebili su dron za direktno razoružavanje opasnog, naoružanog osumnjičenog.

Ova nesvakidašnja akcija pokazala je kako inovativno razmišljanje i pametna primena tehnologije mogu eliminisati potrebu za upotrebom smrtonosne sile. Umesto slanja taktičkih timova u visokorizični bliski sukob, policajci su prepustili robotima da odrade najopasniji deo posla,čime je situacija rešena bez ijednog ispaljenog metka i bez povređenih.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Filmska potera i opasna blokada u garaži

Sve je započelo policijskom akcijom lociranja i hapšenja muškarca koji je odranije bio dobro poznat snagama reda. Prema službenom saopštenju Kancelarije šerifa okruga Sakramento, osumnjičeni je bio tražen zbog kršenja odredbi uslovnog otpusta, ali i zbog niza drugih, veoma ozbiljnih optužbi za teška krivična dela. Kada su ga policajci locirali, muškarac je odbio saradnju i pokušao da pobegne, nakon čega se zabarikadirao u skučen prostor jedne lokalne garaže.

Situacija je brzo eskalirala u opasnu talačku ili opsadnu krizu jer su policajci utvrdili da je begunac naoružan hladnim oružjem – velikim nožem. Odbijajući svaku komunikaciju i pregovore sa policijskim službenicima, muškarac je držao nož u rukama i predstavljao direktnu pretnju za svakoga ko bi mu približio. U tom trenutku, klasični ulazak specijalaca u garažu nosio je ogroman rizik od krvavog ishoda.

Kako je magnet na dronu obavio posao

Suočeni sa naoružanim i agresivnim osumnjičenim, komandanti na terenu odlučili su se za potpuno nekonvencionalno rešenje. Umesto ljudstva, u garažu su poslali manji, visokoagilan taktički dron opremljen kamerama za nadzor, ali i jednim ključnim, modificiranim dodatkom – snažnim magnetom pričvršćenim na donji deo letelice. Pilot drona je pažljivo i precizno upravljao letelicom unutar skučenog prostora garaže, približavajući se osumnjičenom.

Ono što se zatim dogodilo zabeleženo je na policijskim kamerama i zaprepastilo je javnost. Dron je poleteo tik iznad ruku osumnjičenog, a u trenutku kada se magnetsko polje približilo oštrici, dogodio se neverovatan fizički obrt. Nož je doslovno poleteo prema gore, istrgnut iz begunčevih ruku, te se čvrsto priljubio za magnet na dronu. Letelica se nakon toga glatko povukla iz garaže, uspešno noseći razoružano oružje sa sobom.

Foto: Printscreen/Gaskar

Kombinovana akcija: Robotski pas Buster stupa na scenu

Nakon što je dron uspešno neutralisao primarnu pretnju i oduzeo osumnjičenom hladno oružje, operacija je ušla u svoju završnu fazu, ponovo uz potpunu dominaciju robotike. Garaža je bila zakrčena raznim predmetima, kutijama i otpadom, što je otežavalo siguran pristup policijskim službenicima. Kako bi raščistili put i osigurali teren pre ulaska uhićenika, šerifova kancelarija je u akciju poslala svog četvoronožnog robotskog pomoćnika.

Reč je o naprednom robotskom psu imena Buster, koji je dizajniran upravo za kretanje kroz nepristupačne, opasne i minirane prostore. Buster je ušao u garažu, koristeći svoje mehaničke udove i senzore kako bi pregledao uglove, raskrčio barikade i omogućio policajcima čist prolaz. Tek kada su roboti potvrdili da je situacija potpuno sigurna i da begunac više nema čime da naudi sebi ili drugima, policijski službenici su ušli u objekat i bez ikakvog otpora uhapsili muškarca.

Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, Printscreen X

Stvarni snimak naspram AI tehnologije: Važna napomena policije

Objavljivanje video-snimka ove operacije izazvalo je golemu nevericu na društvenim mrežama i u tehnološkim krugovima, do te mere da su mnogi posumnjali u autentičnost materijala. Budući da živimo u eri u kojoj generativna veštačka inteligencija sa lakoćom stvara ultrarealistične video-zapise izmišljenih događaja, scena u kojoj dron magnetom otima nož iz ruku kriminalca mnogima je delovala kao računarska animacija.

Zbog toga su predstavnici Kancelarije šerifa okruga Sakramento osetili izričitu potrebu da javno naglase i napomenu kako snimak nije stvoren pomoću veštačke inteligencije (AI). Policija je istakla da je reč o autentičnom video-zapisu stvarne taktičke operacije, snimljenom kamerama sa opreme i samih letelica.