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Korisnici širom sveta već dobijaju pristup novim alatima kao što su "Clear Screen" i ubrzana reprodukcija, ali najviše kontroverzi u tehnološkoj zajednici izazvala je odluka o potpunom ukidanju "Dislike" dugmeta u ovom režimu.

Ove promene nisu samo estetske prirode, već duboko menjaju korisničko iskustvo i algoritam koji preporučuje sadržaj. Dok se jedne opcije uvode na eksplicitan zahtev publike koja je tražila bolju preglednost ekrana, druge su povučene kako bi se kreiralo pozitivnije okruženje za autore sadržaja i sprečilo organizovano sabotiranje novih kreatora.

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Opcija „Clear Screen“ kao spas za bolju preglednost ekrana

Jedna od najtraženijih opcija koja konačno stiže na YouTube Shorts jeste takozvani „Clear Screen“ režim. Korisnici su se godinama žalili da su vertikalni video-snimci pretrpani tekstualnim informacijama koje zaklanjaju ključne delove scene. Opisi, heštegovi, ime kreatora, kao i ikone za lajkovanje, komentare i deljenje često pokrivaju i do trećine ekrana, što narušava vizuelni doživljaj, posebno na telefonima sa manjim displejima.

Aktivacijom "Clear Screen" opcije, jednostavnim dužim pritiskom na ekran, svi ovi elementi korisničkog interfejsa se momentalno sakrivaju. Korisnik na taj način dobija čist, minimalistički prikaz video-snimka preko celog ekrana, bez ikakvih tekstualnih smetnji u pozadini. Ponovni dodir ekrana vraća sve standardne opcije i informacije, što omogućava brzo i fluidno prebacivanje između čistog gledanja i interakcije sa sadržajem.

YouTube Shorts Foto: Shutterstock

Brže skrolovanje kroz tutorijale i vlogove

Druga velika novost jeste uvođenje ubrzane reprodukcije video-zapisa, funkcije koja je već duže vreme izuzetno popularna na standardnim dugometražnim YouTube video-snimcima, ali i na konkurentskom TikTok-u. S obzirom na to da se Shorts snimci često koriste za brze kulinarske recepte, tutorijale ili sažete vesti, korisnici su tražili način da preskoče dosadne delove bez ručnog premotavanja.

Nova opcija omogućava korisnicima da ubrzaju video na brzine od 1.25x, 1.5x ili 2x jednostavnim pritiskom na podešavanja unutar Shorts plejera. Ovo je posebno korisno za takozvanu "generaciju Z" i mlađu publiku koja informacije konzumira velikom brzinom i ima kraći raspon pažnje. Sa druge strane, za snimke koji zahtevaju detaljno praćenje kompleksnih pokreta, YouTube je omogućio i opciju usporavanja reprodukcije, čime je Shorts postao znatno fleksibilniji alat.

Foto: Shutterstock

Kontroverzno ukidanje „Dislike“ dugmeta u Shorts režimu

Odluka koja je izazvala najviše rasprava i podeljenih mišljenja među korisnicima jeste potpuno uklanjanje "Dislike" (ne sviđa mi se) dugmeta iz Shorts interfejsa. YouTube je pre nekoliko godina uklonio javni brojač dislajkova na dugim video-snimcima, ali je samo dugme ostalo prisutno kako bi korisnici mogli da signaliziraju algoritmu šta ne žele da gledaju. Sada, u Shorts režimu, ova ikonica u obliku palca okrenutog nadole potpuno nestaje sa ekrana.

Google objašnjava ovaj radikalan potez željom da zaštiti autore, posebno one koji tek počinju, od takozvanih "dislike napada" (organizovanih kampanja mržnje i negativnih ocena). Međutim, kritičari ove odluke ističu da će nedostatak ove opcije otežati filtriranje lošeg, lažnog ili uvredljivog sadržaja. Korisnici će sada morati da se oslone isključivo na opciju "Don't recommend this channel" u skrivenom meniju kako bi dresirali svoj algoritam.

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Kako preuzeti ažuriranje i kada opcije stižu u Srbiju

Nove funkcije se implementiraju kroz serversko ažuriranje aplikacije za operativne sisteme Android i iOS, kao i za verziju YouTube-a na pametnim televizorima. Kao što je to uobičajeno sa Google servisima, distribucija se vrši u talasima kako bi se izbeglo preopterećenje sistema i testirala stabilnost novih opcija na različitim tržištima.

Korisnici u Srbiji i regionu već mogu da primete prisustvo "Clear Screen" opcije i ubrzane reprodukcije na selektovanim profilima. Ukoliko vam ove opcije još uvek nisu vidljive, stručnjaci savetuju da posetite Google Play Store ili Apple App Store i ručno ažurirate YouTube aplikaciju na najnoviju dostupnu verziju, ili da jednostavno sačekate nekoliko dana dok se promena automatski ne aktivira na vašem nalogu.