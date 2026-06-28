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Meta je odlučila da pokrene integraciju naprednih vizuelnih modela u svoje najpopularnije komunikacione platforme – Instagram i WhatsApp. Korisnici širom sveta uskoro će dobiti pristup takozvanim "AI Avatarima" koji su dizajnirani da u realnom vremenu zamene živu sliku sa kamere korisnika tokom aktivnih video-poziva.

Uvođenje ove funkcije predstavlja direktan odgovor na promenu navika mlađe publike, ali i svesno rešavanje problema koji muči milione korisnika – takozvanog "zamora od kamere". Dok jedni u ovome vide savršen način da sačuvaju privatnost ili obave razgovor u trenucima kada prostor oko njih nije uredan, stručnjaci za sajber-bezbednost već upozoravaju na potencijalne zloupotrebe i širenje "deepfake" tehnologije u svakodnevnoj komunikaciji.

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Tehnologija iza avatara: Fotorealizam i praćenje lica u realnom vremenu

Za razliku od dosadašnjih, često karikiranih 3D avatara koji su podsećali na video-igre iz prošle decenije, nova generacija Metinih AI avatara oslanja se na generativni fotorealizam. Koristeći prednju kameru telefona, softver ne emituje vaš stvarni video-snimak, već analizira ključne tačke na vašem licu – pokrete očiju, pomeranje usana, obrva i gestikulaciju.

Ovi podaci se u deliću sekunde projektuju na digitalni avatar koji izgleda zastrašujuće stvarno. Tehnologija uspeva da sinhronizuje pomeranje usana sa govorom (lip-sync) bez ikakvog primetnog kašnjenja (lag-a), stvarajući kod osobe sa druge strane žice utisak da razgovara sa živim bićem. Korisnici mogu da biraju da li žele da avatar izgleda identično kao oni (kreiran na osnovu nekoliko fotografija) ili žele da kreiraju potpuno novi, idealizovani digitalni identitet.

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Rešavanje problema "zamora od kamere" i očuvanje privatnosti

Glavni pokretač za razvoj ove opcije jeste psihološki fenomen poznat kao "Zoom fatigue" ili opšti zamor od neprekidnog pojavljivanja pred kamerom, koji je postao izražen u eri rada od kuće. Mnogi korisnici izbegavaju video-pozive jer se ne osećaju prijatno, nisu adekvatno obučeni ili se nalaze u okruženju koje ne žele da dele sa kolegama ili prijateljima.

AI avatari rešavaju ovaj problem tako što omogućavaju korisniku da ostane u pidžami ili u mračnoj prostoriji, dok njegov digitalni dvojnik na ekranu izgleda profesionalno, osvetljeno i fokusirano. Pored toga, ova opcija drastično smanjuje potrošnju internet saobraćaja (data protok). Umesto strimovanja teškog video-signala visoke rezolucije, telefon šalje samo sitne tekstualne koordinatne podatke o pokretima lica, koje aplikacija na drugom kraju ponovo iscrtava, što je idealno za putovanja i zone sa slabijim internetom.

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Kako će izgledati integracija na Instagramu i WhatsAppu

Iako dele istu tehnološku osnovu, implementacija unutar samih aplikacija biće prilagođena njihovoj različitoj publici. Na Instagramu, fokus će biti na zabavi, kreativnosti i marketingu. Korisnici će moći da primenjuju različite digitalne stilove, menjaju odeću svog avatara u realnom vremenu, pa čak i da koriste avatare inspirisane popularnim filterima ili poznatim ličnostima sa mreže.

Sa druge strane, na WhatsAppu, koji važi za primarnu aplikaciju za privatnu i poslovnu komunikaciju, avatari će imati znatno svedeniji i profesionalniji ton. Koristiće se uglavnom za zamenu klasične kamere tokom dugih poslovnih sastanaka ili kasnih porodičnih poziva. Meta planira da omogući i opciju "automatskog odgovora", gde bi vaš AI avatar mogao da preuzme video-poziv i prenese unapred definisanu poruku ukoliko ste zauzeti.

krađa identiteta Foto: Shutterstock

Postepeno puštanje u rad i reakcije tehnološke zajednice

Ova funkcija se trenutno nalazi u fazi zatvorenog beta testiranja među odabranom grupom korisnika u Sjedinjenim Američkim Državama i odabranim tržištima Azije. Meta primenjuje taktiku postepenog uvođenja kako bi analizirala stabilnost serverske infrastrukture, jer obrada ovolike količine AI podataka u realnom vremenu zahteva ogromnu računarsku snagu.

Prve reakcije tehnološke zajednice su podeljene. Dok dizajneri interfejsa i tehnološki entuzijasti hvale napredak u brzini renderovanja i fotorealizmu, sociolozi upozoravaju da bi masovno korišćenje avatara moglo dodatno da otuđi ljude i smanji autentičnost u ljudskim odnosima. Očekuje se da će širi krug korisnika, uključujući i Evropu, dobiti pristup ovoj opciji kroz redovno ažuriranje aplikacija u narednim mesecima.