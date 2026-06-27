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Prema zvaničnom saopštenju proizvođača, otkriven je problem na litijum-jonskim ćelijama koji u specifičnim uslovima može dovesti do pregrevanja, topljenja plastičnog kućišta, pa čak i do samozapaljenja uređaja.

Ova vest je izazvala veliku pažnju na tržištu tehnologije jer važi za jedan od najvećih opoziva ove vrste u poslednjih nekoliko godina. Dok Anker apeluje na korisnike da odmah prestanu sa upotrebom spornih modela, ovaj incident ponovo pokreće pitanje bezbednosti i kontrole kvaliteta eksternih baterija koje svakodnevno nosimo u džepovima i torbama.

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Koji modeli su ugroženi i kako je došlo do fabričke greške

Istraga unutar kompanije pokazala je da se problem ne odnosi na kompletan asortiman, već na nekoliko specifičnih serija prenosivih baterija koje su proizvedene u određenom vremenskom periodu. Glavni uzrok rizika je proizvodna greška kod eksternog dobavljača baterijskih ćelija, gde je tokom sklapanja došlo do sitnog oštećenja na komponentama koje služe kao izolacija između katode i anode.

Kada se takva baterija izloži brzim ciklusima punjenja i pražnjenja, ili ako pretrpi čak i minimalan fizički udar (poput pada na pod), rizik od unutrašnjeg kratkog spoja drastično raste. Među povučenim modelima nalaze se i neki od najprodavanijih modela sa opcijom brzog punjenja, što je dodatno zakomplikovalo situaciju jer ti uređaji tokom rada prirodno generišu višu temperaturu.

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Termalni beg (Thermal Runaway): Zašto se litijum-jonske baterije pale

Fizika iza ovog problema poznata je u svetu elektronike kao termalni beg (thermal runaway). U trenutku kada nastane unutrašnji kratki spoj, temperatura unutar jedne baterijske ćelije počinje nekontrolisano da raste. Kada pređe kritičnu granicu, toplota pokreće lančanu hemijsku reakciju koja oslobađa zapaljive gasove i dodatno podiže temperaturu u susednim ćelijama.

Ovaj proces se dešava izuzetno brzo – u roku od svega nekoliko sekundi, powerbank može početi da se dimi, deformiše i na kraju potpuno zapali intenzivnim plamenom koji je teško ugasiti običnom vodom. Anker je naglasio da je zabeležen jednocifren broj prijavljenih incidenata na terenu koji su rezultirali manjom materijalnom štetom, ali da je preventivni opoziv miliona uređaja bio jedini odgovoran korak kako bi se predupredile teže posledice.

Foto: Elecom

Kako da proverite da li je vaš Anker punjač na crnoj listi

Kako bi pomogao korisnicima da brzo identifikuju rizične uređaje, Anker je na svom zvaničnom sajtu otvorio posebnu stranicu sa uputstvima. Ključni korak u proveri jeste pronalaženje serijskog broja (SN) i tačne oznake modela, koji su najčešće ispisani sitnim slovima na poleđini ili na donjoj strani plastičnog kućišta prenosive baterije.

Ugroženi modeli uglavnom pripadaju serijama koje su se našle u prodaji tokom prethodnih 12 do 18 meseci.Korisnici treba da unesu serijski broj svog uređaja u online formular na sajtu kompanije, nakon čega će sistem momentalno generisati informaciju da li je taj konkretan primerak bezbedan za dalju upotrebu ili mora hitno biti poslat na reciklažu.

Istovremeno, kompanija je izdala strogo upozorenje da se neispravne baterije nikako ne bacaju u obično kućno smeće niti u standardne kontejnere za otpad. Zbog visokog rizika od požara tokom transporta smeća, kupci se mole da sporne punjače odnesu u lokalne centre za reciklažu elektronskog otpada koji su specijalizovani za bezbedno rukovanje litijum-jonskim sistemima.