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Australija planira dodatno da pooštri primenu zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina, uvodeći znatno veće kazne za tehnološke kompanije koje ne spreče maloletnike da otvaraju naloge. Vlasti smatraju da dosadašnje mere nisu dale očekivane rezultate, jer veliki broj tinejdžera i dalje koristi popularne platforme uprkos zakonskim ograničenjima.

Pored većih finansijskih sankcija, australijska vlada želi da proširi ovlašćenja regulatora za bezbednost na internetu kako bi mogao da zahteva detaljne dokaze o tome šta kompanije preduzimaju da bi sprečile pristup maloletnih korisnika.

Australija, Sidnej Foto: Shutterstock

Veće kazne za kompanije koje ne poštuju zakon

Prema predloženim izmenama, maksimalna kazna za sistematsko nepoštovanje zabrane biće povećana sa 49,5 na 99 miliona australijskih dolara. Cilj je da se tehnološke kompanije podstaknu na dosledniju primenu pravila koja se odnose na uzrast korisnika.

Istovremeno, regulator eSafety Commissioner dobiće šira ovlašćenja za prikupljanje informacija. To znači da će društvene mreže morati da dostave dokaze o merama koje su uvele kako bi sprečile osobe mlađe od 16 godina da otvaraju ili koriste naloge, umesto da se oslanjaju samo na sopstvene tvrdnje.

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Pod lupom najveće društvene mreže

Australijske vlasti ponovo su saopštile da regulator istražuje moguće nepoštovanje zakona na platformama Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat i TikTok. Vlada smatra da velike tehnološke kompanije nisu učinile dovoljno kako bi nova pravila zaživela u praksi.

Premijer Entoni Albaneze poručio je da je međunarodno interesovanje za australijski model sve veće, ali da rezultati na domaćem terenu još nisu zadovoljavajući. Prema podacima vlade, od uvođenja zabrane deaktivirano je ili ograničeno više od pet miliona naloga korisnika mlađih od 16 godina.

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Tinejdžeri i dalje pronalaze način da zaobiđu zabranu

Istraživanja pokazuju da mnogi maloletnici i dalje uspevaju da koriste društvene mreže uprkos novim pravilima. Među najčešćim načinima zaobilaženja ograničenja navodi se unošenje lažne godine rođenja ili korišćenje selfija koji sistemi za procenu starosti prihvate kao fotografiju punoletne osobe.

Studija objavljena u časopisu British Medical Journal, u kojoj je učestvovalo 408 adolescenata, pokazala je da je čak 85 odsto australijskih tinejdžera uzrasta od 12 do 15 godina nastavilo da koristi društvene mreže tri meseca nakon stupanja zabrane na snagu. Dve trećine maloletnih korisnika ostale su na platformama tako što su prijavile da imaju više od 16 godina ili su prošle proveru starosti pomoću fotografije.

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Vlada traži više dokaza od platformi

Ministarka za komunikacije Anika Vels ocenila je da pojedine kompanije primenjuju samo minimum neophodnih mera kako bi formalno ispunile zakonske obaveze. Zbog toga vlada želi da regulator dobije mogućnost da detaljnije proverava tvrdnje koje platforme iznose o svojim sistemima za proveru uzrasta.

Nova ovlašćenja omogućila bi prikupljanje informacija i od trećih strana, uključujući kompanije koje razvijaju tehnologije za proveru starosti i operatere prodavnica aplikacija. Na taj način vlasti planiraju da nezavisno provere koliko su sistemi zaista efikasni u sprečavanju pristupa maloletnika.

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Zakon privlači pažnju i van Australije

Australijska zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina izazvala je veliko interesovanje drugih država koje razmatraju slične mere radi zaštite mentalnog i fizičkog zdravlja dece. Velika Britanija je već najavila da priprema još stroža ograničenja koja bi obuhvatila i platforme za video-igre i prenos sadržaja uživo.

Istovremeno, zakon se suočava i sa pravnim izazovima. Reddit je pokrenuo postupak pred najvišim sudom Australije tražeći ukidanje zabrane uz obrazloženje da narušava slobodu govora, dok je australijska vlada saopštila da će braniti zakon pred sudom.