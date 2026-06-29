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Instagram planira da korisnicima omogući još više načina da prilagode ono što vide na svom feedu. U objavi direktora platforme Adama Mosserija, prikazani su novi načini pristupa funkciji Your Algorithm, koja omogućava da korisnici izaberu teme koje žele da vide više – i one koje žele da vide manje.

Mosseri je istakao da Instagram želi da "Your Algorithm" postane centralni deo korisničkog iskustva, a ne samo skrivena opcija u podešavanjima.

"Neki od ovih testova su već aktivni, neki tek dolaze, a neki možda neće uspeti", dodao je.

Novi načini interakcije

U test verzijama aplikacije, povlačenjem feeda nadole može se otvoriti meni „Your Algorithm“, dok prevlačenje nagore sa Reels videa donosi sličan ekran za podešavanje preporuka. Ovi alati korisnicima daju direktniji način da utiču na sadržaj koji im algoritam prikazuje, umesto da samo pasivno prihvataju automatske predloge platforme.

U nekim primerima ispod svakog Reelsa pojavljuju se dugmad „želim više ovakvih“ ili „manje ovakvih“, čime se algoritam prilagođava kroz svakodnevno korišćenje. Ideja je da korisnik postepeno oblikuje svoj feed prema interesovanjima, dajući platformi jasnije signale o tome kakav sadržaj želi da vidi češće, a kakav da bude ređe prikazivan.

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Reakcije korisnika

Najpopularniji komentari ispod Mosserijeve objave pokazuju da mnogi korisnici traže jednostavniji i predvidljiviji način kontrole sadržaja koji im se pojavljuje. Jedan komentar je posebno privukao pažnju jer je sažeo čest zahtev: „Samo želimo da naš algoritam prikazuje ljude koje pratimo.“

Ova reakcija odražava dugogodišnje nezadovoljstvo dela korisnika koji smatraju da Instagram sve više daje prednost preporučenim objavama, viralnim snimcima i sadržaju sa naloga koje ne prate, dok objave prijatelja i poznanika postaju manje vidljive. Nova opcija bi mogla da promeni način na koji ljudi koriste platformu, dajući im osećaj veće kontrole nad sopstvenim iskustvom.

Foto: Shutterstock

Strategija

Instagram već duže balansira između personalizacije i preporuka. Funkcija "Your Algorithm" deo je šire strategije kojom Meta pokušava da poveća angažman, ali i da odgovori na kritike da algoritam često "gura" sadržaj koji korisnici ne žele.

Ako testovi budu uspešni, nova verzija algoritma mogla bi da donese transparentniji i interaktivniji način kontrole feeda, što bi predstavljalo značajan pomak u odnosu na dosadašnji sistem.