Slušaj vest

Tržišta predviđanja poslednjih godina privukla su veliku pažnju korisnika širom sveta. Platforme poput Polymarket i Kalshi omogućile su ljudima da predviđaju ishode različitih događaja, od sportskih takmičenja do velikih globalnih kriza, često uz mogućnost ulaganja pravog novca.

Ovakav rast popularnosti izazvao je i brojne kritike. Stručnjaci upozoravaju da lak pristup ovim platformama može povećati rizik od problema povezanih sa klađenjem, jer korisnici mogu brzo i jednostavno da učestvuju u prognoziranju događaja.

Foto: Shutterstock

Zakerbergova nova ideja nosi naziv Arena

Uprkos kontroverzama koje prate ovu oblast, Mark Zakerberg i kompanija Meta istražuju sopstveni pristup tržištu predviđanja kroz projekat pod nazivom "Arena". Prema informacijama zaposlenih upoznatih sa razvojem aplikacije, korisnici u početnoj verziji ne bi koristili pravi novac.

Umesto toga, planiran je sistem bodova koji bi više podsećao na mehaniku video-igara. Ipak, ostaje pitanje koliko bi takav koncept mogao da privuče publiku, s obzirom na to da je mogućnost finansijske dobiti jedan od glavnih razloga popularnosti sličnih platformi.

Foto: ChatGPT

Projekat je još uvek neizvestan

Meta nije isključila mogućnost da bi u budućnosti mogla da uvede drugačiji model korišćenja aplikacije, uključujući i opcije povezane sa pravim novcem. Međutim, izvori navode da je "Arena" još u fazi razvoja i da nije sigurno da će ikada biti predstavljena javnosti.

Za Marka Zakerberga ovo predstavlja još jedan pokušaj da pronađe nove pravce razvoja za kompaniju koja se suočava sa promenama u tehnološkoj industriji. Iako Meta i dalje ima ogroman broj korisnika, kompanija stalno traži nove proizvode koji bi mogli da privuku dodatnu pažnju.

Foto: Shutterstock

Novi eksperimenti nakon ranijih neuspeha

Meta je tokom prethodnih godina pokretala različite projekte koji nisu ostvarili očekivani uspeh. Među njima su pokušaji povezani sa kriptovalutama, AI četbotovima zasnovanim na poznatim ličnostima, kao i razvoj virtuelnih svetova kroz metaverzum.

Zbog toga novi projekat "Arena" dolazi sa dodatnim interesovanjem javnosti. Neki ga vide kao još jedan hrabar eksperiment kompanije, dok drugi postavljaju pitanje da li korisnici zaista žele još jedan novi digitalni servis.

Foto: Shutterstock

Meta traži sledeći veliki pravac

Pored aplikacije za predviđanja, Meta prema dostupnim informacijama radi i na drugim projektima, uključujući alat za generisanje fotografija uz pomoć veštačke inteligencije. Kompanija tako nastavlja da istražuje različite oblasti u potrazi za sledećim uspešnim proizvodom.

Mark Zakerberg je i ranije ulagao u ambiciozne tehnološke ideje koje su izazivale različite reakcije. Sada ostaje da se vidi da li će "Arena" postati novi važan deo Meta ponude ili još jedan projekat koji neće stići do široke publike.