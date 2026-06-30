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Kompanija Realbotiks pokrenula je pilot-projekat u školskom okrugu Salamanka u američkoj saveznoj državi Njujork, uvodeći AI asistenta za nastavu pod nazivom Optio i humanoidnog robota M-serije. Cilj programa je da učenicima i nastavnicima omogući nove alate za učenje, uz primenu veštačke inteligencije u svakodnevnom obrazovanju.

Projekat predstavlja jedan od prvih pokušaja da humanoidni roboti i AI sistemi postanu deo redovne nastave. Pored podrške učenicima, program treba da pokaže kako se napredne tehnologije mogu koristiti u obrazovnom okruženju pod kontrolisanim uslovima.

Foto: Realbotix.com

AI mentor dostupan u svako doba

Centralni deo projekta predstavlja Optio, AI asistent koji učenicima pruža pomoć i nakon završetka nastave. Platforma koristi personalizovane avatare prilagođene nastavnom planu i programu školskog okruga, omogućavajući dodatno objašnjavanje gradiva, pomoć oko domaćih zadataka i individualno mentorstvo.

Asistent je dostupan tokom celog dana i podržava komunikaciju na više jezika. Osim učenika, koristi mogu imati i nastavnici, jer sistem pruža dodatnu podršku u organizaciji nastave i unapređenju STEM obrazovanja kroz primenu veštačke inteligencije.

Foto: Realbotix.com

Humanoidni robot stiže u učionice

Pored AI asistenta, pilot-program obuhvata i uvođenje humanoidnog robota Realbotiks M-serije. Robot koristi prirodnu komunikaciju, izraze lica i interakciju u realnom vremenu kako bi nastava bila dinamičnija i zanimljivija za učenike.

Ideja projekta nije da robot zameni nastavnike, već da učenicima približi tehnologije koje će imati sve veću ulogu u budućnosti. Kroz direktnu interakciju sa humanoidnim robotom, učenici mogu steći praktično iskustvo sa savremenim AI rešenjima i robotikom.

Foto: Realbotix.com

Početak nove ere u obrazovanju

Iz kompanije Realbotiks navode da ovaj projekat predstavlja važan korak u primeni humanoidnih robota van laboratorija i razvojnih centara. Prema njihovim ocenama, cilj je da napredni AI sistemi postanu deo svakodnevnog obrazovanja i podrška nastavnicima u radu sa učenicima.

Pilot-program u Salamanki trebalo bi da pokaže koliko ovakva tehnologija može doprineti angažovanju učenika i kvalitetnijem usvajanju znanja. Dobijeni rezultati poslužiće kao osnova za moguće proširenje programa i na druge škole koje razvijaju STEM obrazovanje.

1/7 Vidi galeriju Veštačka inteligencija preuzima učionice Realbotix robotima Foto: Realbotix.com

STEM program dobija podršku veštačke inteligencije

Pilot-projekat u početnoj fazi obuhvatiće srednjoškolce koji pohađaju kurseve iz oblasti veštačke inteligencije i robotike u okviru STEM programa. Planirano je da se tokom jesenjeg semestra platforma proširi na oko 500 učenika, dok će iskustva nastavnika i đaka biti iskorišćena za dalje unapređenje sistema.

Školski okrug Salamanka deo je programa Woz ED STEM, koji je pokrenuo suosnivač kompanije Apple, Stiv Voznijak, sa ciljem pripreme učenika za zanimanja u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike. Upravo zbog toga, uvođenje AI alata vidi se kao nastavak razvoja savremenog pristupa obrazovanju.

Foto: Shutterstock

Nastavnici zadržavaju glavnu ulogu

Predstavnici školskog okruga ističu da Optio nije zamišljen kao zamena za nastavnike, već kao dodatni obrazovni alat. Platforma treba da pomogne u planiranju nastave, pripremi lekcija i prilagođavanju gradiva različitim potrebama učenika, dok nastavnici zadržavaju potpunu kontrolu nad sadržajem i načinom rada.

Poseban akcenat stavljen je na bezbednost i pouzdanost sistema. AI asistent funkcioniše pod nadzorom školskog okruga, uz zaštitne mehanizme koji treba da spreče prikazivanje neprikladnog sadržaja, netačnih informacija i drugih neželjenih odgovora.

Projekat koji bi mogao da promeni obrazovanje

Pored podrške učenicima, platforma je razvijena i kako bi pomogla nastavnicima da smanje administrativno opterećenje i lakše organizuju nastavu. Sistem je osmišljen i za pružanje dodatne podrške neurodivergentnim učenicima kroz personalizovano učenje i dostupnost obrazovnih sadržaja tokom celog dana.

Kompanija Realbotiks planira da kroz ovaj pilot-program prati angažovanje učenika, uspešnost usvajanja gradiva i uticaj AI alata na rad nastavnika. Ukoliko rezultati budu ispunili očekivanja, Salamanka bi mogla da postane model za uvođenje sličnih AI rešenja u druge škole koje razvijaju STEM obrazovanje.