Roboti ulaze u učionice: AI će pomagati učenicima 24 sata dnevno! (VIDEO)
Kompanija Realbotiks pokrenula je pilot-projekat u školskom okrugu Salamanka u američkoj saveznoj državi Njujork, uvodeći AI asistenta za nastavu pod nazivom Optio i humanoidnog robota M-serije. Cilj programa je da učenicima i nastavnicima omogući nove alate za učenje, uz primenu veštačke inteligencije u svakodnevnom obrazovanju.
Projekat predstavlja jedan od prvih pokušaja da humanoidni roboti i AI sistemi postanu deo redovne nastave. Pored podrške učenicima, program treba da pokaže kako se napredne tehnologije mogu koristiti u obrazovnom okruženju pod kontrolisanim uslovima.
AI mentor dostupan u svako doba
Centralni deo projekta predstavlja Optio, AI asistent koji učenicima pruža pomoć i nakon završetka nastave. Platforma koristi personalizovane avatare prilagođene nastavnom planu i programu školskog okruga, omogućavajući dodatno objašnjavanje gradiva, pomoć oko domaćih zadataka i individualno mentorstvo.
Asistent je dostupan tokom celog dana i podržava komunikaciju na više jezika. Osim učenika, koristi mogu imati i nastavnici, jer sistem pruža dodatnu podršku u organizaciji nastave i unapređenju STEM obrazovanja kroz primenu veštačke inteligencije.
Humanoidni robot stiže u učionice
Pored AI asistenta, pilot-program obuhvata i uvođenje humanoidnog robota Realbotiks M-serije. Robot koristi prirodnu komunikaciju, izraze lica i interakciju u realnom vremenu kako bi nastava bila dinamičnija i zanimljivija za učenike.
Ideja projekta nije da robot zameni nastavnike, već da učenicima približi tehnologije koje će imati sve veću ulogu u budućnosti. Kroz direktnu interakciju sa humanoidnim robotom, učenici mogu steći praktično iskustvo sa savremenim AI rešenjima i robotikom.
Početak nove ere u obrazovanju
Iz kompanije Realbotiks navode da ovaj projekat predstavlja važan korak u primeni humanoidnih robota van laboratorija i razvojnih centara. Prema njihovim ocenama, cilj je da napredni AI sistemi postanu deo svakodnevnog obrazovanja i podrška nastavnicima u radu sa učenicima.
Pilot-program u Salamanki trebalo bi da pokaže koliko ovakva tehnologija može doprineti angažovanju učenika i kvalitetnijem usvajanju znanja. Dobijeni rezultati poslužiće kao osnova za moguće proširenje programa i na druge škole koje razvijaju STEM obrazovanje.
STEM program dobija podršku veštačke inteligencije
Pilot-projekat u početnoj fazi obuhvatiće srednjoškolce koji pohađaju kurseve iz oblasti veštačke inteligencije i robotike u okviru STEM programa. Planirano je da se tokom jesenjeg semestra platforma proširi na oko 500 učenika, dok će iskustva nastavnika i đaka biti iskorišćena za dalje unapređenje sistema.
Školski okrug Salamanka deo je programa Woz ED STEM, koji je pokrenuo suosnivač kompanije Apple, Stiv Voznijak, sa ciljem pripreme učenika za zanimanja u oblastima nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike. Upravo zbog toga, uvođenje AI alata vidi se kao nastavak razvoja savremenog pristupa obrazovanju.
Nastavnici zadržavaju glavnu ulogu
Predstavnici školskog okruga ističu da Optio nije zamišljen kao zamena za nastavnike, već kao dodatni obrazovni alat. Platforma treba da pomogne u planiranju nastave, pripremi lekcija i prilagođavanju gradiva različitim potrebama učenika, dok nastavnici zadržavaju potpunu kontrolu nad sadržajem i načinom rada.
Poseban akcenat stavljen je na bezbednost i pouzdanost sistema. AI asistent funkcioniše pod nadzorom školskog okruga, uz zaštitne mehanizme koji treba da spreče prikazivanje neprikladnog sadržaja, netačnih informacija i drugih neželjenih odgovora.
Projekat koji bi mogao da promeni obrazovanje
Pored podrške učenicima, platforma je razvijena i kako bi pomogla nastavnicima da smanje administrativno opterećenje i lakše organizuju nastavu. Sistem je osmišljen i za pružanje dodatne podrške neurodivergentnim učenicima kroz personalizovano učenje i dostupnost obrazovnih sadržaja tokom celog dana.
Kompanija Realbotiks planira da kroz ovaj pilot-program prati angažovanje učenika, uspešnost usvajanja gradiva i uticaj AI alata na rad nastavnika. Ukoliko rezultati budu ispunili očekivanja, Salamanka bi mogla da postane model za uvođenje sličnih AI rešenja u druge škole koje razvijaju STEM obrazovanje.
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