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Rakuten Viber je omogućio korišćenje ChatGPT funkcionalnosti direktno u okviru svoje aplikacije, čime je veštačka inteligencija postala dostupna korisnicima u Srbiji bez potrebe za dodatnim instalacijama. Integracija je realizovana kroz partnerstvo sa kompanijom OpenAI i uvodi AI asistenciju u svakodnevnu komunikaciju. Time se AI funkcije prvi put pojavljuju kao deo standardne poruke, a ne kao odvojeni alat.

Umesto odvojenih aplikacija i eksternih servisa, korisnici sada mogu da koriste AI unutar postojećih razgovora. Time se skraćuje put od pitanja do odgovora i pojednostavljuje upotreba veštačke inteligencije u praksi. Posebno je značajno što se sve odvija u istom interfejsu koji milioni korisnika već svakodnevno koriste.

Foto: Shutterstock

AI funkcije dostupne unutar razgovora

ChatGPT je ugrađen u Viber kao interni alat koji se može aktivirati direktno u prepisci. Na taj način, AI postaje deo standardnog iskustva dopisivanja, bez potrebe za prelaskom u druge aplikacije. Aktivacija se odvija kroz postojeće opcije unutar chat prozora, bez dodatnih menija.

Korisnici ga mogu koristiti za pisanje poruka, generisanje ideja, objašnjenja ili pomoć u svakodnevnim zadacima. Fokus je na praktičnoj primeni, posebno za one koji nemaju prethodno iskustvo sa AI sistemima. Alat je dizajniran da odgovori u realnom vremenu i prilagodi se kontekstu razgovora.

Foto: Viber

Sistem ograničenja i dostupnost usluge

Korišćenje ChatGPT funkcija u Viberu podložno je dnevnim limitima, koji se automatski primenjuju na sve korisnike. Precizne granice nisu javno definisane, ali sistem obaveštava korisnika kada se približi ili dostigne ograničenje. Na taj način se sprečava preopterećenje sistema i obezbeđuje stabilan rad.

Nakon toga, pristup se obnavlja sledećeg dana ili nakon resetovanja sistema. Ovakav model omogućava ravnomernu raspodelu resursa i stabilan rad funkcije u većem obimu. Korisnici ne moraju ručno da prate limite jer se sve odvija automatski kroz obaveštenja u aplikaciji.

Viber Foto: Viber

Zaštita podataka i enkripcija komunikacije

Viber zadržava postojeći sistem end-to-end enkripcije za privatne i grupne razgovore, uključujući i poruke koje se šalju kroz AI funkcije. Time se održava standard bezbednosti koji platforma već koristi. Enkripcija ostaje aktivna bez obzira na to da li se koristi AI funkcionalnost ili klasičan chat.

Sadržaj koji korisnici dele sa ChatGPT sistemom ne koristi se za treniranje modela, prema informacijama koje su objavile kompanije uključene u integraciju. Naglasak je stavljen na zaštitu privatnosti i kontrolu nad podacima. Ovo se posebno odnosi na poruke koje se šalju kroz AI asistenta unutar aplikacije.

Foto: Viber

AI alati za poruke, prevode i sažimanje

Integracija donosi niz funkcija koje se odnose na obradu teksta i komunikaciju u realnom vremenu. Poruke mogu da se preformulišu, prevedu ili prilagode tonu pre slanja, direktno unutar razgovora. Time se smanjuje potreba za ručnim ispravljanjem i dodatnim aplikacijama.

Dodatno, sistem može da sažme duže poruke ili deljene linkove, što olakšava praćenje informacija u grupnim četovima. Ove funkcije posebno dolaze do izražaja u aktivnim i poslovnim razgovorima. Sažeci su dostupni odmah i prikazuju ključne informacije bez gubitka konteksta.

Foto: Viber

Obrada slika i pametne interakcije u četovima

Jedan deo funkcionalnosti odnosi se na rad sa slikama, gde korisnici mogu da menjaju stil, izgled ili karakter fotografija pomoću AI alata. Sve se odvija unutar Viber okruženja, bez eksternih aplikacija. Obrada se pokreće direktno iz razgovora kroz posebnu opciju.

Pored vizuelnih alata, dostupne su i opcije koje poboljšavaju tok komunikacije, kao što su sažeci razgovora i kontekstualna pomoć u grupnim diskusijama. Time se komunikacija dodatno automatizuje i ubrzava. Sistem je dizajniran da reaguje na sadržaj razgovora bez potrebe za dodatnim podešavanjima.

Foto: Viber

Aktivacija i početak korišćenja

Za pristup novim funkcijama dovoljno je ažurirati Viber aplikaciju na najnoviju verziju. Većina AI opcija postaje dostupna odmah, bez registracije ili dodatnih koraka. Instalacija ne zahteva nikakvu posebnu konfiguraciju.

Neke naprednije funkcije, poput obrade slika, mogu zahtevati prijavu na ChatGPT nalog. Ipak, osnovni alati su osmišljeni tako da budu dostupni odmah i bez prepreka za sve korisnike. Time se omogućava postepeno uvođenje AI funkcionalnosti bez tehničkih barijera.