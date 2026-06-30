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Ford je odlučio da ponovo angažuje više od 300 iskusnih inženjera i kontrolora kvaliteta nakon što sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji nisu dali očekivane rezultate u proizvodnim procesima. Odluka predstavlja zaokret u strategiji kompanije koja je ranije snažno investirala u automatizaciju i AI alate.

Kompanija je prethodno uvela veštačku inteligenciju u delove proizvodnje, sa ciljem da unapredi kontrolu kvaliteta i poveća efikasnost. Ipak, praksa je pokazala da potpuno oslanjanje na automatizovane sisteme nije donelo nivo preciznosti koji se očekivao u složenim proizvodnim uslovima.

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AI nije ispunio očekivanja

Ford je primenio AI sisteme u segmentima kontrole kvaliteta i nadzora proizvodnih linija, uz ideju da se smanje troškovi i ubrza proces proizvodnje. U teoriji, algoritmi su trebalo da prepoznaju greške i odstupanja brže od ljudskih inspektora.

U praksi, međutim, pokazalo se da sistemi nisu mogli da zamene iskustvo i intuiciju dugogodišnjih stručnjaka. Posebno su problematične bile situacije u kojima je bilo potrebno kontekstualno razumevanje složenih proizvodnih odstupanja.

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Povratak “veterana” u fabrike

Kompanija je ponovo angažovala oko 300 iskusnih stručnjaka iz oblasti kontrole kvaliteta kako bi popunila praznine nastale oslanjanjem na automatizaciju. Ovi inženjeri imaju dugogodišnje iskustvo u razvoju i nadzoru proizvodnje vozila.

Njihova uloga nije ograničena samo na kontrolu, već i na unapređenje postojećih AI sistema kroz praktično znanje iz proizvodnih linija. Na taj način se pokušava napraviti balans između ljudskog iskustva i digitalnih alata.

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Stav kompanije: AI je alat, ne zamena

Iz Forda poručuju da veštačka inteligencija ostaje važan deo njihove strategije, ali da nije zamena za ljudsko znanje. Potpredsednik za inženjering vozila Čarls Pun istakao je da je kvalitet AI sistema direktno vezan za kvalitet podataka i stručnost ljudi koji ga oblikuju.

On je naveo i da prethodno iskustvo pokazuje da se znanje najiskusnijih inženjera nije dovoljno koristilo u ranoj fazi implementacije sistema. To je, prema njegovim rečima, dovelo do praznina u primeni tehnologije u realnoj proizvodnji.

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Promene u organizaciji i proizvodnim sektorima

Pored povratka stručnjaka, Ford je izvršio i kadrovske promene u više odeljenja, uključujući inženjering i lanac snabdevanja. Ove promene deo su šire strategije unapređenja kvaliteta i stabilizacije proizvodnih procesa.

Kompanija navodi da je cilj reorganizacije bolje usklađivanje između digitalnih sistema i ljudskog nadzora. Fokus je na smanjenju grešaka i povećanju pouzdanosti u svim fazama proizvodnje vozila.

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Rezultati i uticaj na kvalitet proizvodnje

Ford je u međuvremenu ponovo zauzeo prvo mesto među američkim proizvođačima u Džej Di Pauer studiji inicijalnog kvaliteta. Kompanija ovaj rezultat povezuje sa promenama u pristupu proizvodnji i većim oslanjanjem na iskustvo zaposlenih.

Rukovodstvo ističe da će budući razvoj i dalje uključivati AI, ali uz jaču integraciju stručnog znanja iz prakse. Cilj je da se tehnologija koristi kao podrška, a ne kao potpuna zamena za ljudski faktor.