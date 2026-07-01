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Savezni sud u Sjedinjenim Američkim Državama odbacio je zahtev kompanije Meta Platforms da se odbaci tužba koju je pokrenulo 29 državnih tužilaštava. U tužbi se navodi da su Facebook i Instagram dizajnirani tako da podstiču prekomerno korišćenje kod dece, kao i da je kompanija navodno umanjivala moguće posledice po javnost.

Odluku je doneo sudija Ivon Gonzalez Rodžers u Ouklendu, u Kaliforniji. Sud nije prihvatio Metin pokušaj da ukloni optužbe koje se odnose na obmanjujuće prakse, nepravedno poslovanje i navodna kršenja američkog zakona o zaštiti privatnosti dece na internetu.

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Platforme utiču na mentalno zdravlje

Državni tužioci tvrde da postoje istraživanja koja povezuju korišćenje društvenih mreža sa problemima poput anksioznosti, depresije, poremećaja sna i poteškoća u svakodnevnom funkcionisanju kod mladih korisnika. U tužbi se navodi i zabrinutost zbog mogućih slučajeva samopovređivanja.

Pored toga, vlasti tvrde da je Meta imala saznanja o mogućim rizicima, ali da ih nije dovoljno jasno predstavila javnosti. Sudski postupak sada omogućava da se ove tvrdnje detaljnije razmatraju kroz nastavak procesa.

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Meta odbacuje optužbe o štetnom dizajnu

Kompanija Meta odbacila je navode iz tužbe i saopštila da veruje da će dokazi pokazati njenu posvećenost bezbednosti mladih korisnika. Kompanija smatra da optužbe ne prikazuju pravilno način na koji funkcionišu njene platforme.

Meta je navela i da pojam zavisnosti od društvenih mreža nije zvanično priznato psihijatrijsko stanje, zbog čega smatra da tvrdnje o tome da su njene platforme namerno napravljene da izazovu zavisničko ponašanje nisu osnovane.

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Pitanja koja moraju biti razjašnjena

Sudija Gonzalez Rodžers ocenila je da postoje ozbiljna pitanja o tome da li su Facebook i Instagram dizajnirani na način koji može da podstakne kompulsivno korišćenje. Prema njenoj odluci, o tim pitanjima bi trebalo da se odlučuje kroz dalje sudske postupke.

Sud je naveo da bi porota mogla da zaključi da su određene izjave kompanije bile problematične ukoliko se dokaže da su platforme zaista napravljene tako da podstiču štetne navike korišćenja. Sudija je pritom ocenila da tužioci imaju dovoljno osnova i materijala da svoje tvrdnje iznesu pred porotu.

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Širi slučaj protiv društvenih mreža

Ovaj postupak deo je šireg pravnog procesa u kojem učestvuje više od 2.600 pojedinaca, školskih sistema i lokalnih vlasti. Tužbe se odnose i na druge velike platforme, uključujući servise za deljenje video sadržaja i društvene mreže, kao i pojedinačne aplikacije.

Suđenje povezano sa zahtevima Kalifornije, Kolorada, Kentakija i Nju Džersija protiv Mete zakazano je za 18. avgust. Ishod ovog procesa mogao bi da utiče na način na koji tehnološke kompanije pristupaju zaštiti dece na internetu.