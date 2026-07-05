Slušaj vest

Tehnološki gigant Amazon uspešno privodi kraju pripreme za komercijalno lansiranje svoje mreže, koja nakon velikog ribrendinga i zvanično nosi naziv Amazon Leo. Projekat koji je godinama razvijan pod tajanstvenim imenom "Project Kuiper" transformisan je u moćnu konstelaciju satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO) i spreman je da transformiše način na koji se povezujemo.

Kompanija je u proteklom periodu dramatično ubrzala tempo slanja opreme u svemir, koristeći flotu partnerskih raketa kako bi nadoknadila rane faze kašnjenja. Za razliku od dosadašnjih površnih najava, najnoviji zvanični podaci potvrđuju da Amazon ne želi samo mesto na marginama, već direktan okršaj za dominaciju u svemirskom komunikacionom prostoru. Fokus je stavljen na stabilnost mreže, smanjenje latencije i masovnu dostupnost, čime se postavlja temelj za novu digitalnu eru.

Foto: Piotr Swat/Shutterstock

Preko 390 satelita u orbiti i zeleno svetlo za prve korisnike

Najnoviji korak ka potpunoj operativnosti načinjen je uspešnim lansiranjem misije LA-08 pomoću rakete Atlas V kompanije ULA, čime je broj Amazonovih funkcionalnih satelita u svemiru zvanično dostigao brojku od 396. Ova prekretnica predstavlja istorijski trenutak jer je dostignuta kritična masa letelica neophodna za održavanje neprekidnog signala. Sistem sada ima dovoljan kapacitet da pokrije početne geografske širine bez prekida u prenosu podataka, što je bio primarni tehnički izazov za inženjere.

Kris Veber, potpredsednik kompanije zadužen za Amazon Leo, potvrdio je putem zvaničnih kanala da je primarna faza lansiranja završena sa izuzetnim uspehom. Prema njegovim rečima, iako predstoji još mnogo posla oko podizanja svih satelita na njihove finalne operativne visine između 590 i 630 kilometara, mreža je tehnološki spremna da podrži prve korisnike. Svaka nova misija koja bude realizovana u narednim mesecima služiće isključivo za proširenje kapaciteta i jačanje gustine signala.

Foto: Shutterstock

Kada i gde stiže signal

Planovi za implementaciju pokazuju da će prva testiranja za korporativne klijente i vladine institucije početi u najskorijem roku, dok je komercijalno lansiranje za obične potrošače planirano za drugu polovinu ove godine. Prvi talas tržišta koji će osetiti beneficije Amazonovog interneta obuhvata Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Kanadu, Francusku i Nemačku. Za ove teritorije već je otvoren zvanični portal za prijavu na listu čekanja, gde zainteresovani korisnici mogu rezervisati svoje mesto.

Inženjerski timovi trenutno vrše rigorozna testiranja korisničkih terminala koji se oslanjaju na napredne antene sa faznim nizom kako bi obezbedili brzine od 25 Mbps pa sve do preko 400 Mbps za rezidencijalne korisnike. Pored toga, razvijaju se i gigabitni terminali za zahtevne poslovne sisteme, dok će prateći ruter biti znatno manji i kompaktniji od konkurentskih rešenja. Latencija je spuštena na nivo koji bez problema omogućava video pozive visoke rezolucije, onlajn gejming i strimovanje 4K sadržaja u realnom vremenu.

Foto: Shutterstock

Suočavanje sa regulatorima i trka s vremenom

Uprkos velikom tehnološkom trijumfu, projekat se suočava sa strogim regulatornim pritiscima američke Savezne komisije za komunikacije (FCC). Prema prvobitnoj licenci, Amazon je imao obavezu da do sredine 2026. godine lansira i stavi u funkciju polovinu svoje planirane prve generacije konstelacije, koja ukupno broji 3.236 satelita. Zbog kompleksnosti svemirskih operacija i zavisnosti od rasporeda lansiranja različitih raketnih provajdera, kompanija je morala da traži fleksibilnost u pogledu ovih rokova.

Regulatorno telo je pokazalo spremnost na kompromis, te je privremeno prilagodilo spektralne prioritete kako bi omogućilo Amazonu nastavak nesmetanog rada bez gubljenja ključnih dozvola. Kako bi osigurao dugoročnu održivost i ubrzao tempo, Amazon je potpisao ugovore za više od 100 lansiranja u narednim godinama, sarađujući sa kompanijama kao što su Blue Origin, Arianespace, ali i sa samim SpaceX-om. Ova diversifikacija transportnih kapaciteta garantuje da će se preostale faze mreže graditi znatno bržim tempom.

Foto: EPA / NASA

Istinska alternativa Maskovom Starlinku

Do danas je tržište satelitskog širokopojasnog interneta patilo od hroničnog nedostatka zdrave konkurencije, što je omogućilo Starlinku da diktira cene i uslove usluge na globalnom nivou. Ulazak Amazona sa projektom Leo donosi preko potrebnu alternativu, a ključna prednost ove mreže leži u njenoj direktnoj integraciji sa AWS (Amazon Web Services) klaud infrastrukturom. To znači da korisnici neće dobiti samo običnu internet vezu, već direktan i ultra-brzi pristup najvažnijim svetskim digitalnim servisima.

Sa ukupnim planiranim investicionim budžetom koji premašuje 10 milijardi dolara, Amazon Leo se pozicionira kao stabilan dugoročni igrač koji ima logističku moć da stigne do najudaljenijih delova planete. Dok se prva generacija satelita pozicionira u orbiti, kompanija je već dobila odobrenje za drugu generaciju koja predviđa proširenje mreže na preko 7.700 satelita u budućnosti. Korisnici širom sveta konačno dobijaju pravo izbora, a tehnološki rat između Džefa Bezosa i Ilona Maska seli se na potpuno novi, vansvemirski nivo.