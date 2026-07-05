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Kompanija je zvanično lansirala svoju dugoočekivanu uslugu autonomnog prevoza – robotaksi i to u jednom od najpoznatijih svetskih metropola, Majamiju.

Ovaj potez predstavlja direktan nastavak agresivnog širenja mreže samovozećih automobila širom Sjedinjenih Američkih Država. Ulice Floride od sada će krasiti automobili bez vozača, što jasno ukazuje na smer u kojem se kreće cela auto-industrija. Mask ne krije ambicije da tradicionalni koncept posedovanja i upravljanja vozilima pošalje u istoriju, a Majami je izabran kao idealan poligon za dokazivanje moći njegove napredne tehnologije pred očima celog sveta.

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Budućnost je stigla: Autonomna vozila osvajaju ulice Amerike

Lansiranje ove futurističke usluge u Majamiju nije došlo iznenada, već je pažljivo planirano kao deo šireg paketa ekspanzije. Tesla je prethodno uspešno implementirala isti sistem u Teksasu, tačnije u Ostinu, Dalasu i Hjustonu gde su putnici imali priliku da osete kako izgleda vožnja bez ljudske posade.

Prva zona pokrivanja u Majamiju obuhvata strateški važnih 10 do 14 kvadratnih milja u zapadnom i centralnom delu grada, uključujući ključne rute oko Međunarodnog aerodroma u Majamiju. Iako je početna zona strogo ograničena (takozvani geofence), ona cilja lokacije sa ekstremno gustim saobraćajem. R

Veštačka inteligencija umesto klasične prodaje

Ova revolucionarna usluga zapravo je srž nove i izuzetno hrabre strategije Ilona Maska. Umesto da se primarno oslanja na tradicionalnu prodaju i isporuku električnih automobila, Tesla svesno prebacuje fokus svog budućeg rasta na znatno profitabilnije sfere.

U pitanju su napredna veštačka inteligencija, robotika i, naravno, sistemi za potpuno autonomnu vožnju. Osnovu za funkcionisanje celog ovog ambicioznog robotaksi projekta čini Teslin čuveni sistem za potpuno samostalno upravljanje, poznatiji kao FSD (Full Self-Driving), koji se u potpunosti oslanja na napredne kamere i neuronske mreže. Kompanija konstantno nadograđuje ovaj softver kako bi njihova vozila, bazirana na popularnom Modelu Y, mogla bezbedno da navigiraju kroz kompleksne gradske gužve.

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Mreža se širi neverovatnom brzinom

Nonišalantno širenje robotaksi mreže na pet velikih američkih metropolitskih područja dokazuje da Tesla ne planira da uspori tempo. Izbor Floride je savršen taktički potez jer je reč o državi koja svake godine privlači milione turista, što pruža idealnu priliku za masovno testiranje i globalnu promociju servisa među ljudima iz celog sveta.

Zanimljivo je da ovo lansiranje dolazi odmah nakon što je Tesla šokirala finansijska tržišta svojim najnovijim tromesečnim izveštajem. Kompanija je u drugom kvartalu isporučila preko 480.000 vozila širom sveta, što je rast od čak 25% u odnosu na prethodnu godinu, čime su potpuno zbrisane prognoze Vol Strita.

Ovi fantastični prodajni rezultati, posebno podržani snažnim brojkama u Evropi, daju Masku ogroman kapital za finansiranje vizije o autonomnoj budućnosti.

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Rat na ulicama: Konkurencija ne spava

Ipak, Tesla na Floridi ulazi na teritoriju gde već besni tehnološki rat. Glavni konkurent, Alphabetov Waymo, već je prisutan u Majamiju sa svojim uslugama, dok Amazonov Zoox takođe vrši intenzivna testiranja sa svojim zaposlenima pre nego što otpočne punu komercijalnu operaciju.

Ovaj žestoki sukob giganata preti da u potpunosti transformiše javni prevoz i industriju transporta kakvu znamo. Dok kritičari upozoravaju na to da su flote u početnim fazama male i ograničene, trka za prevlast u sferi veštačke inteligencije i transporta je zvanično prešla u sledeću, najskuplju fazu.