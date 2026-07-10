Jedna promena koja utiče na sve

Jedna promena koja utiče na sve

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Da li vam se nekada dogodilo da pogledate proizvod u internet prodavnici, a samo nekoliko minuta kasnije na Instagramu počnete da viđate objave ili reklame upravo o toj temi? Iako mnogi pomisle da je reč o slučajnosti, iza toga stoji sistem koji povezuje vaše aktivnosti na drugim sajtovima i aplikacijama sa sadržajem koji vam prikazuje Instagram.

Takvo praćenje nije novost, ali Meta sada planira da prikupljene podatke koristi na još više načina. Informacije koje su se do sada uglavnom koristile za personalizovane reklame ubuduće bi mogle da utiču i na preporuke objava, Reels video zapisa, pa čak i na odgovore koje korisnicima daje Meta AI.

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Meta Pixel prikuplja podatke i van Instagrama

Veliki broj internet prodavnica, aplikacija i drugih veb-sajtova koristi alat poznat kao Meta Pixel. Reč je o tehnologiji koja beleži određene aktivnosti korisnika, poput pregleda proizvoda, dodavanja artikala u korpu ili završetka kupovine, a zatim te informacije prosleđuje Meti.

Na osnovu tih podataka kompanija može da stekne bolju predstavu o interesovanjima korisnika, čak i kada oni nisu na Instagramu ili Facebooku. Upravo zbog toga oglasi često deluju iznenađujuće precizno i prikazuju proizvode koje ste nedavno pregledali na drugim internet stranicama.

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Personalizacija više nije samo za reklame

Meta je potvrdila da će prikupljene informacije ubuduće koristiti i za prilagođavanje drugih delova svojih servisa, a ne samo za oglašavanje. To znači da bi preporuke sadržaja na Instagramu mogle još više da zavise od aktivnosti koje korisnici obavljaju van same platforme.

Na primer, ukoliko pretražujete opremu za kampovanje ili planiranje putovanja na sajtu koji koristi Meta Pixel, Instagram bi mogao češće da vam preporučuje objave, Reels video zapise ili naloge povezane upravo sa tim temama.

Sličan princip mogao bi da bude primenjen i na Meta AI. Kada korisnik postavi pitanje virtuelnom asistentu, odgovori bi mogli da budu prilagođeni njegovim prethodnim interesovanjima i aktivnostima zabeleženim na drugim internet stranicama ili u aplikacijama.

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Ograničite korišćenje ovih podataka

Iako Meta proširuje način na koji koristi prikupljene informacije, korisnicima je i dalje ostavljena mogućnost da isključe personalizaciju sadržaja zasnovanu na aktivnostima van njenih platformi.

Važno je, međutim, naglasiti da ova opcija ne sprečava internet stranice da nastave sa prikupljanjem podataka putem Meta Pixela. Kompanije koje koriste ovaj alat i dalje mogu obrađivati informacije za analizu poseta, merenje uspešnosti kampanja i druge marketinške svrhe.

Promena se odnosi isključivo na način na koji Meta koristi te podatke unutar svojih servisa. Drugim rečima, moguće je sprečiti da aktivnosti sa drugih sajtova utiču na preporuke sadržaja koje ćete dobijati na Instagramu ili drugim Meta platformama.

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Kako isključiti personalizaciju sadržaja

Podešavanje se nalazi u Meta centru za upravljanje nalozima (Accounts Center). Potrebno je otvoriti Instagram, otići na profil, zatim ući u meni sa podešavanjima i otvoriti opciju Accounts Center.

Nakon toga treba izabrati odeljak "Your information and permissions", zatim "Activity from other businesses", a potom isključiti opciju koja dozvoljava korišćenje aktivnosti sa drugih sajtova i aplikacija za prikaz relevantnog sadržaja. Na kraju je potrebno potvrditi izbor kako bi promena bila sačuvana.

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Jedna promena važi za sve povezane naloge

Ukoliko su Instagram i Facebook povezani preko Meta Accounts Center sistema, nova postavka automatski će važiti za oba naloga. To znači da nije potrebno posebno menjati podešavanja na svakoj platformi.

Pored ove opcije, Meta korisnicima nudi i dodatne kontrole pomoću kojih mogu da utiču na preporuke sadržaja koje dobijaju na Instagramu. Iako personalizacija neće potpuno nestati, korisnici na ovaj način mogu da imaju znatno veću kontrolu nad informacijama i objavama koje im algoritam svakodnevno prikazuje.