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Južna Koreja predstavila je novu aplikaciju namenjenu zaštiti žrtava proganjanja, koja im omogućava da u realnom vremenu prate lokaciju počinilaca pod elektronskim nadzorom. Reč je o novoj bezbednosnoj meri čiji je cilj da ugroženim osobama pruži više vremena za reakciju i omogući im da izbegnu potencijalno opasne situacije.

Nova tehnologija stiže u trenutku kada broj prijavljenih slučajeva proganjanja u ovoj zemlji raste, dok javnost sve glasnije zahteva efikasnije načine zaštite žrtava, posebno žena koje su najčešće izložene ovakvom obliku nasilja.

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Žrtve sada mogu da prate kretanje počinioca

Za razliku od dosadašnjeg sistema, koji je slao samo upozorenje da se osoba pod elektronskim nadzorom nalazi u blizini, nova aplikacija prikazuje njenu tačnu lokaciju, pravac kretanja i putanju na interaktivnoj mapi.

Korisnici mogu da podese udaljenost na kojoj žele da dobiju upozorenje, a aplikacija istovremeno prikazuje okolne ulice, objekte i moguće pravce za bezbednije udaljavanje iz ugroženog područja. Ideja je da žrtva ne dobije samo obaveštenje o opasnosti, već i informacije koje mogu pomoći da što brže donese odluku kako da reaguje.

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Tragični slučajevi ubrzali uvođenje sistema

Odluka o uvođenju nove tehnologije usledila je nakon višegodišnjih kritika da postojeće mere zaštite nisu bile dovoljne da spreče najteže ishode. Posebno je odjeknuo slučaj žene čiju je sestru bivši partner dugo proganjao pre nego što ju je ubio, uprkos tome što su institucije bile upoznate sa prethodnim uznemiravanjem.

Takvi slučajevi dodatno su pojačali pritisak javnosti da država uvede efikasnije mehanizme zaštite osoba koje su prijavile proganjanje ili nasilje.

Prema navodima Ministarstva pravde, nova aplikacija predstavlja značajan napredak u odnosu na raniji sistem, jer korisnicima pruža više informacija o kretanju počinioca i omogućava im da lakše procene nivo opasnosti u datom trenutku.

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Deo šireg sistema zaštite

Nadležni ističu da aplikacija nije zamišljena kao jedina mera zaštite, već kao deo šire strategije za borbu protiv proganjanja i nasilja. U planu je dodatno povezivanje sistema sa policijom i hitnim službama kako bi reakcija bila što brža kada se osoba pod elektronskim nadzorom približi žrtvi.

Na taj način institucije bi mogle ranije da intervenišu i smanje rizik od ozbiljnijih incidenata, posebno u slučajevima kada postoji zabrana prilaska ili druge zaštitne mere koje počinilac pokušava da prekrši.

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Tehnologija otvara i pitanja privatnosti

Iako je cilj sistema zaštita žrtava, nova tehnologija pokrenula je i raspravu o granicama državnog nadzora. Praćenje lokacije osoba koje nose elektronske nanogvice otvara pitanja o zaštiti privatnosti i obimu ovlašćenja koje država može imati nad pojedincima, čak i kada su pod sudskim merama.

Predstavnici vlasti poručuju da je bezbednost žrtava apsolutni prioritet, dok pojedini stručnjaci upozoravaju da sama tehnologija ne može rešiti probleme ukoliko je ne prati efikasna primena zakona i pravovremena reakcija nadležnih institucija.

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Može li ovakav model da postane standard?

Primer Južne Koreje već privlači pažnju i u drugim državama koje se suočavaju sa velikim brojem slučajeva proganjanja i nasilja u porodici. Mnogi smatraju da bi sličan sistem mogao dodatno da unapredi zaštitu žrtava, posebno u situacijama kada počinioci već nose elektronske nanogvice zbog sudskih mera.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da uspeh ovakvog modela neće zavisiti isključivo od tehnologije. Ključnu ulogu i dalje će imati brzina reakcije policije, dosledna primena zakona i spremnost institucija da žrtvama pruže zaštitu onda kada im je ona najpotrebnija.