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Sajber kriminalci su ulaskom veštačke inteligencije u mejnstrim dobili opasno oruđe – hakerski imejlovi više nisu puni gramatičkih grešaka i sumnjivih linkova, već zvuče zastrašujuće profesionalno i uverljivo. Kao odgovor na ovu novu, sofisticiranu pretnju, Google je u svoj imejl servis Gmail integrisao revolucionarnu odbrambenu opciju pod nazivom Generative Anti-Phishing. Ovaj sistem predstavlja radikalan zaokret u načinu na koji se korisnici štite od digitalnih prevara.

Za razliku od tradicionalnih filtera koji su pretraživali baze podataka u potrazi za već poznatim zlonamernim linkovima (URL) ili virusima u prilogu, ovaj sistem radi na potpuno drugom principu. Integrisani AI modeli sada u realnom vremenu analiziraju sam tekst, ton, kontekst i, što je najvažnije, skrivenu nameru unutar svake pristigle poruke. Na taj način, Gmail uspešno blokira čak i one prevare koje naizgled izgledaju potpuno čisto i bezopasno.

Google Gmail Foto: Shutterstock

Kako vas AI štiti od najopasnijeg oblika prevare

Najveći problem modernog interneta su napadi takozvanog socijalnog inženjeringa, gde vas haker ne napada klasičnim virusom, već vas tekstom ubeđuje da sami uradite nešto pogrešno. Ljudsko oko, pa čak i dosadašnji softveri, teško su prepoznavali ove zamke ako su napisane besprekornim jezikom i bez sumnjivih elemenata. Nova opcija je dizajnirana upravo da popuni tu prazninu u odbrani.

Sistem dubinski skenira semantiku svakog imejla i traži suptilne znake manipulacije. Ako sistem prepozna veštački izazvanu hitnost u tonu (poput pretnji gašenjem računa) ili uoči anomalije u odnosu na vašu istoriju komunikacije sa tim pošiljaocem, alarm se odmah aktivira. AI uspešno prepoznaje psihološke trikove manipulacije, straha i autoriteta koje hakeri koriste da bi vas naterali na brzu i nepromišljenu reakciju.

Foto: Zulfugar Karimov / Alamy / Profimedia

Potpuna automatizacija: Korisnik ne mora da mrdne prstom

Ono što je najbolja stvar kod ove nadogradnje jeste to što prosečan korisnik ne mora da prolazi kroz komplikovana podešavanja niti da ručno aktivira bilo kakve opcije u svom nalogu. Google je ovaj sistem implementirao direktno u arhitekturu Gmail-a na serverskom nivou, što pruža maksimalan nivo komfora za sve profile korisnika.

To znači da zaštita radi neprekidno u pozadini, bez obzira na to da li imejlu pristupate preko zvanične aplikacije na telefonu ili preko veb pretraživača na računaru. Kada AI prepozna generativnu pretnju, poruka uopšte neće stići do vašeg glavnog sandučeta (Inbox), već će biti automatski izolovana. Na ovaj način, Gmail drastično smanjuje šansu da ljudska greška ili trenutak nepažnje dovedu do krađe ličnih podataka, lozinki ili novca sa bankovnih računa.

Foto: Shutterstock

Nova era odbrane

Ovaj potez predstavlja logičan odgovor na činjenicu da hakeri masovno koriste generativnu veštačku inteligenciju za kreiranje personalizovanih i hiper-realističnih "phishing" kampanja. Jedini način da se industrija izbori sa takvim napadima jeste upotreba još naprednije i brže AI tehnologije na strani odbrane.

Stručnjaci za bezbednost pozdravljaju ovu promenu, ističući da se težište borbe protiv sajber kriminala konačno pomera sa reaktivnog na proaktivno delovanje. Ipak, bez obzira na moć "Generative Anti-Phishing" sistema, korisnicima se i dalje savetuje elementarni oprez i proveravanje sumnjivih zahteva za prenos novca ili poverljivih podataka direktnim putem.