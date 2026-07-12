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Evropska komisija je, nakon opsežne istrage o uticaju digitalnih platformi na mentalno zdravlje, zvanično naložila kompaniji Meta da iz korena promeni dizajn Facebook-a i Instagram-a. Brisel je odlučio da stane na put takozvanim dizajnerskim zamkama koje svesno manipulišu ljudskom psihologijom kako bi korisnike što duže zadržale ispred ekrana.

Glavni razlog za ovu radikalnu meru jeste borba protiv zavisnosti koju ove aplikacije izazivaju, posebno kod mlađe populacije. Evropski regulatori su zaključili da su trenutni algoritmi i vizuelna rešenja kreirani tako da deluju poput digitalnih slot-mašina, gde svako osvežavanje ekrana donosi novi nalet dopamina. Meta sada ima stroge rokove da implementira promene koje će korisnicima omogućiti lakše isključivanje sa mreža i transparentniji pregled sadržaja.

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Kraj za beskonačno skrolovanje

Najveća promena koju EU zahteva odnosi se na takozvani "infinite scroll" (beskonačno skrolovanje) feed-a. Ova funkcija, koja automatski učitava nove objave kako se pomerate nadole, prepoznata je kao glavni krivac za svesno gubljenje vremena na mrežama, jer mozak ne dobija prirodni signal da je došao do kraja i da treba da zatvori aplikaciju.

Prema novim nalozima, platforme će morati da uvedu jasne vizuelne graničnike ili opcije koje omogućavaju korisnicima da potpuno isključe algoritamski vođen feed. Umesto da vam sistem servira sadržaj koji je AI procenio kao najzarazniji, mreže će morati da ponude lako dostupan hronološki pregled objava ljudi i stranica koje ste sami izabrali da pratite, bez podmetanja skrivenih mamaca.

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Zabranjuje se veštačko izazivanje panike

Drugi stub ove velike dizajnerske reforme odnosi se na sistem obaveštenja (notifikacija), koji se često koristi kao psihološki alat za vraćanje korisnika u aplikaciju. EU zabranjuje upotrebu agresivnih tehnika socijalnog inženjeringa, kao što su crveni kružići sa brojevima koji stalno svetle ili nejasne poruke tipa "Neko je objavio nešto novo, saznajte ko".

Mreže će morati da redizajniraju centar za obaveštenja tako da on pruža samo suštinske i konkretne informacije. Korisnik mora imati potpunu i jednostavnu kontrolu nad tim šta mu stiže na ekran, bez sakrivanja opcija za utišavanje notifikacija duboko u podmenijima aplikacije.

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Profili tinejdžera dobijaju poseban štit

Poseban fokus ove uredbe stavljen je na zaštitu dece i tinejdžera, koji su najpodložniji digitalnoj zavisnosti i pritisku vršnjaka na internetu. EU zahteva da svi nalozi korisnika mlađih od 18 godina automatski pređu na maksimalno zaštićen dizajn, koji podrazumeva isključene lokacijske usluge i zabranu ciljanog oglašavanja na osnovu njihovog ponašanja.

Takođe, elementi koji podstiču nezdravo takmičenje i anksioznost, poput vidljivog broja lajkova ili pregleda – moraju biti modifikovani ili potpuno skriveni na profilima maloletnika. Meta će morati da dokaže da njene aplikacije aktivno štite mlade od vršnjačkog nasilja i poremećaja pažnje.

Šta čeka Metu ako odbije zahteve?

Evropska unija je jasno stavila do znanja da se sa novim Aktom o digitalnim uslugama (DSA) ne šali. Ukoliko kompanija Meta ne sprovede naložene izmene u dizajnu i ne prilagodi svoje platforme evropskim standardima u zadatom roku, suočiće se sa drakonskim finansijskim kaznama.

Kazne za kršenje ovih pravila mogu iznositi i do frapantnih 6% ukupnog globalnog godišnjeg prometa kompanije, što se meri milijardama evra. Pored finansijskog udara, Brisel ima pravo da u ekstremnim slučajevima privremeno zabrani rad platformi na teritoriji cele Evropske unije, što je rizik koji tehnološki gigant sebi ne sme da dozvoli.

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Kako će se evropska pravila preliti na ceo svet

Iako se ove naredbe formalno odnose samo na teritoriju Evropske unije, stručnjaci za tehnologiju predviđaju da će one izazvati takozvani "efekat Brisela". Razvijanje i održavanje potpuno različitih verzija aplikacija za Evropu i ostatak sveta tehnički je i finansijski neisplativo za Metu na duže staze.

Zbog toga se očekuje da će redizajnirani, bezbedniji i manje zavisni interfejs postati standard za sve korisnike širom planete. Ovo je još jedna velika pobeda regulatora nad tehnološkim monopolima, koja pokazuje da javno zdravlje i privatnost polako, ali sigurno, postaju važniji od algoritama za zadržavanje pažnje.