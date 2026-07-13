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Iako većina izmena predstavlja dodatna pojašnjenja postojećih pravila, jedna novina privukla je posebnu pažnju – kompanija je sada izričito navela da sistemske Android usluge mogu koristiti mobilni internet u pozadini, čak i kada korisnik ne koristi telefon ili je ekran zaključan.

Jasnije objašnjenje rada sistemskih servisa

U novoj verziji uslova prvi put je dodat poseban odeljak posvećen sistemskim servisima. Google navodi da oni obuhvataju ključne komponente kao što su Google Play Store, Google Play Services i ažuriranja Android operativnog sistema na sertifikovanim uređajima.

Prema novim uslovima, ove usluge često zahtevaju mrežnu povezanost kako bi obavljale sinhronizaciju, proveravale dostupnost ažuriranja ili izvršavale druge sistemske zadatke. Zbog toga mogu koristiti mobilni internet i u trenucima kada korisnik ne koristi uređaj.

Google posebno ističe da se određene mrežne komunikacije mogu odvijati u pozadini, uključujući period kada je ekran telefona zaključan.

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Korisnici snose eventualne troškove

Ažurirani uslovi dodatno pojašnjavaju da su korisnici odgovorni za sve troškove prenosa podataka koje naplaćuje mobilni operater. Nova formulacija naglašava da se to odnosi ne samo na korišćenje sadržaja iz Google Play prodavnice, već i na instalaciju, održavanje i rad sistemskih servisa koji mogu koristiti mobilnu mrežu u pozadini.

Drugim rečima, ukoliko uređaj nije povezan na Wi-Fi, određene sistemske aktivnosti mogu koristiti mobilni internet, a eventualni troškovi padaju na teret korisnika.

Izmene nakon sudske nagodbe

Objavljivanje novih uslova dolazi nekoliko meseci nakon što je Google pristao na nagodbu vrednu 135 miliona dolara u sporu u kojem se tvrdilo da su Android uređaji razmenjivali podatke putem mobilne mreže čak i kada nisu bili aktivno korišćeni.

Iako nova pravila ne predstavljaju priznanje bilo kakvog nezakonitog postupanja, Google je sada znatno detaljnije objasnio kako funkcionišu sistemski servisi i njihova komunikacija sa mrežom.

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Promene i kod pretplata

Pored pojašnjenja o radu sistemskih servisa, Google menja i način naplate pretplata putem Google Play platforme.

Do sada je kompanija mogla da naplati automatsko obnavljanje pretplate najranije 24 sata pre početka novog obračunskog perioda. Prema novim pravilima, taj period se produžava na 48 sati, što znači da naplata može biti izvršena do dva dana pre početka narednog ciklusa.

Šta to znači za korisnike?

Najvažnije je naglasiti da Google nije najavio novu funkcionalnost Androida, već je jasnije opisao način rada sistema koji postoji godinama. Sistemske usluge i do sada su mogle da koriste internet u pozadini radi ažuriranja, sinhronizacije i održavanja uređaja, ali su te informacije sada mnogo detaljnije navedene u zvaničnim uslovima korišćenja.