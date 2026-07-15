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Izvršni direktor Microsofta Satja Nadela upozorio je kompanije da primena veštačke inteligencije može doneti troškove koji nisu odmah vidljivi. Prema njegovim rečima, organizacije ne plaćaju samo pristup AI uslugama, već mogu rizikovati i gubitak kontrole nad najvrednijim informacijama koje koriste tokom rada. Upravo zbog toga Nadela smatra da odluke o uvođenju AI sistema moraju biti pažljivo planirane i povezane sa jasnom strategijom upravljanja podacima.

Nadela smatra da kompanije moraju pažljivo da procene način na koji koriste velike AI modele, jer podaci koji se unose u takve sisteme mogu predstavljati važan deo poslovnog znanja i iskustva. U vremenu kada informacije postaju jedan od najvažnijih resursa, način njihovog korišćenja može direktno uticati na konkurentsku poziciju kompanija.

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Dvostruka cena AI tehnologije

Prema rečima Nadele, korisnici velikih AI modela, uključujući sisteme koje razvijaju OpenAI i Anthropic, mogu nenamerno deliti dragocene poslovne informacije sa kompanijama koje stoje iza tih tehnologija. Takav rizik posebno je izražen kod organizacija koje koriste AI za obradu internih dokumenata, analiza i poslovnih procesa.

On je ukazao da organizacije zapravo mogu "plaćati dva puta" za veštačku inteligenciju - prvi put kroz finansijske troškove korišćenja usluga, a drugi put kroz znanje i podatke koje daju sistemima kako bi AI mogao da bude korisniji. Prema njegovim rečima, kompanije moraju razumeti da vrednost podataka često može biti veća od same cene softvera koji koriste.

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Poslovni podaci kao najvredniji resurs

Informacije koje kompanije koriste u AI sistemima često nisu obični podaci, već specifično znanje nastalo kroz godine poslovanja. To mogu biti interni procesi, iskustva i informacije koje konkurenti ne mogu jednostavno da pronađu ili kupe. Upravo takvi podaci često predstavljaju osnovu za donošenje strateških odluka i razvoj novih proizvoda.

Upravo zbog toga Nadela upozorava da organizacije moraju razumeti gde njihovi podaci završavaju i na koji način se koriste nakon što ih podele sa AI platformama. Nedostatak jasne kontrole nad tim procesima mogao bi da stvori probleme koji se ne vide odmah, ali mogu imati dugoročne posledice.

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Kritika modela učenja iz korisničkih podataka

Nadela je kritikovao praksu prema kojoj pojedini proizvođači AI modela zadržavaju mogućnost da koriste podatke dobijene kroz korišćenje svojih servisa za dodatno unapređenje sistema. Prema njegovim rečima, kompanije moraju imati jasnije mehanizme koji određuju kako se njihovi podaci obrađuju i čuvaju.

Prema njegovom mišljenju, kompanije moraju imati jasnu kontrolu nad informacijama koje predstavljaju deo njihovog poslovnog identiteta i konkurentske prednosti. Bez takve kontrole, postoji rizik da se najvrednije poslovno znanje nenamerno izloži eksternim sistemima.

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Kompanije moraju zadržati kontrolu nad AI strategijom

Nadela poručuje da firme ne bi trebalo da postanu potpuno zavisne od jednog proizvođača AI tehnologije. Umesto toga, smatra da je važno da zadrže fleksibilnost i mogućnost upravljanja sopstvenim podacima. Ovakav pristup mogao bi da im omogući lakše prilagođavanje kako se AI tržište bude dalje razvijalo.

Kako veštačka inteligencija postaje sve važniji deo poslovanja, pitanje vlasništva nad informacijama i načina njihove upotrebe postaje jedno od ključnih pitanja za kompanije koje uvode nove AI sisteme. Zbog toga će izbor AI partnera verovatno postati jednako važan kao izbor drugih strateških tehnoloških rešenja.

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Zašto ovo postaje sve važnije za kompanije

Kako AI modeli postaju sastavni deo svakodnevnog poslovanja, sve više organizacija razmenjuje sa njima podatke koji predstavljaju osnovu njihovog poslovnog uspeha. Zbog toga pitanje zaštite poslovnih informacija više nije samo tehnički izazov, već i strateško pitanje koje može uticati na dugoročnu konkurentnost kompanije. Stručnjaci očekuju da će upravo upravljanje podacima postati jedan od ključnih faktora pri izboru AI platformi u narednim godinama.

Istovremeno, kompanije će morati da pronađu balans između korišćenja naprednih AI alata i očuvanja kontrole nad sopstvenim znanjem. Što veštačka inteligencija bude sposobnija da rešava složenije zadatke, to će biti važnije jasno definisati ko može da koristi poslovne podatke i pod kojim uslovima. Upravo zbog toga rasprava o privatnosti i vlasništvu nad informacijama tek dobija na značaju.