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Google će morati da plati kaznu od 750.000 evra zbog reklamiranja online kockanja na YouTube-u, nakon što je Sud pravde Evropske unije potvrdio stav da kompanija u ovom slučaju može snositi odgovornost za sporni sadržaj. Presuda predstavlja značajnu pobedu regulatora koji poslednjih godina nastoje da pooštre pravila za velike tehnološke platforme.

Ova odluka predstavlja važan pravni presedan jer se odnosi na granice odgovornosti velikih tehnoloških platformi za sadržaj koji objavljuju treće strane, posebno kada postoji poslovna saradnja sa autorima. Stručnjaci ocenjuju da bi mogla da utiče i na buduće sporove koji uključuju druge velike internet platforme.

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Presuda menja tumačenje odgovornosti

Prema odluci suda, tehnološke kompanije mogu biti odgovorne za sadržaj ako nisu samo neutralni posrednici, već imaju komercijalni odnos sa kreatorima koji objavljuju materijal na njihovim platformama. Time se dodatno preciziraju okolnosti u kojima platforme mogu izgubiti zaštitu od odgovornosti predviđenu evropskim propisima.

Presuda se odnosi na slučaj koji je pokrenut nakon što je italijanski regulator za komunikacije 2022. godine izrekao kaznu zbog video-snimaka na YouTube-u koji su promovisali online kockanje. Slučaj je od tada privukao veliku pažnju zbog mogućih posledica po poslovanje digitalnih platformi širom Evrope.

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Google nije uspeo da ospori odluku

Google je u postupku tvrdio da, prema pravilima Evropske unije, ne može biti odgovoran za sadržaj koji objavljuju treće strane na njegovoj platformi. Kompanija je isticala da u takvim situacijama nastupa isključivo kao posrednik između autora i korisnika.

Međutim, Sud pravde Evropske unije odbacio je takvo tumačenje, navodeći da se izuzeće od odgovornosti primenjuje samo na platforme koje deluju kao neutralni posrednici i nemaju kontrolu nad sadržajem. Sud je zaključio da se u ovom slučaju nisu stekli uslovi za primenu takve zaštite.

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Sud ukazao na aktivnu ulogu kompanije

U obrazloženju presude navedeno je da Google u ovom slučaju nije imao isključivo pasivnu ulogu. Sud je ocenio da je kompanija pregledala glavnu temu kanala i sadržaj video-snimaka pre sklapanja komercijalnog ugovora. Upravo je taj element bio jedan od ključnih razloga za drugačije tumačenje odgovornosti kompanije.

Takav postupak, prema oceni suda, pokazuje da je Google aktivno učestvovao u procesu, zbog čega se ne može pozivati na zaštitu predviđenu za neutralne posrednike. Ovakvo obrazloženje moglo bi da posluži kao smernica i u sličnim slučajevima koji se budu vodili pred evropskim sudovima.

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Konačnu odluku doneće italijanski sud

Iako je Sud pravde Evropske unije dao pravno tumačenje slučaja, postupak još nije u potpunosti završen. Predmet se sada vraća italijanskom sudu, koji će doneti konačnu odluku u skladu sa smernicama evropskog suda. Tek nakon te odluke biće poznato kako će presuda biti primenjena u konkretnom slučaju.

Ishod ovog procesa mogao bi da utiče na buduće slučajeve u kojima se bude razmatrala odgovornost velikih digitalnih platformi za sadržaj nastao kroz poslovnu saradnju sa autorima. Zbog toga se ova presuda već smatra jednom od važnijih odluka Evropske unije kada je reč o regulisanju odgovornosti tehnoloških kompanija.