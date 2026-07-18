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Velika višemesečna istraga vodećih zapadnoevropskih medija otkrila je zastrašujuću istinu o postojanju zajedničkog, detaljnog plana Moskve i Pekinga za rušenje i potpunu neutralizaciju satelitske imperije Ilona Maska.

Dokumenti i strogo čuvane prezentacije sa rusko-kineskog vojnog foruma za saradnju jasno pokazuju da je saradnja ove dve sile u domenu svemirskog naoružanja otišla korak dalje od svega što je svet mogao da zamisli.

Foto: ChatGPT

Svemirski monopol koji izluđuje generale

Ovo više nisu samo teorijske analize ili puste želje vojnih stratega iz senke, već je u pitanju multidisciplinarni, operativni program za razvoj naprednih oružanih sistema koji bi u slučaju globalnog sukoba jednim potezom ugasili Starlink u niskoj Zemljinoj orbiti. Razlog za ovakvu paniku i agresivnu reakciju leži u činjenici da je Maskova mreža postala kičma modernog ratovanja na planeti. Od preciznog navođenja bespilotnih letelica, preko špijunaže i mapiranja terena u realnom vremenu, pa sve do neprobojne komunikacije na samom frontu, Pentagon preko kompanije SpaceX trenutno drži ključeve globalne dominacije.

Moskva i Peking udružuju snage

Kineski i ruski vojni stručnjaci svesni su da bez uništavanja ove mreže ne mogu dobiti nijedan rat budućnosti, pa je stoga motivacija za ovaj pakt jasna i svodi se na slamanje američkog svemirskog monopola po svaku cenu. Dok se u javnosti drže diplomatske distance i priča o mirnodopskom istraživanju kosmosa, iza zatvorenih vrata se sprema novi bilateralni sastanak u Sankt Peterburgu gde će se ova strategija dodatno polirati. Analitičari upozoravaju da je fuzija ruske raketne tehnologije i kineske finansijske i elektronske moći stvorila najopasniju pretnju za američku infrastrukturu od završetka Hladnog rata.

Foto: Space X, AP Mark Schiefelbein

Lasersko slepilo iz morskih dubina

Prvi stub ove tajne strategije oslanja se na razvoj i primenu supernaprednog laserskog oružja visoke energetske snage. Umesto masivnih zemaljskih stanica koje je lako uočiti i uništiti, plan predviđa montiranje ovih lasera na nevidljive podmornice najnovije generacije.

Ove podvodne nemani bi sa samog morskog dna mogle neometano da projektuju snažne svetlosne snopove direktno u orbitu i tako trajno oslepe ili spale osetljive optičke senzore na Starlink satelitima koji prolaze iznad njih.

SpaceX Foto: Shutterstock

Kamikaze napad u orbiti

Drugi deo taktičkog plana fokusiran je na takozvane svemirske kamikaze-satelite, odnosno manevarske letelice dizajnirane sa samo jednom, destruktivnom svrhom. Ovi lovci bi bili lansirani u tajnosti, a u slučaju eskalacije sukoba dobili bi naređenje da se u orbiti fizički sudare sa ključnim Starlinkovim jedinicama i tako izazovu lančanu reakciju uništenja. Takav scenario stvorio bi ogroman oblak kosmičkog otpada koji bi bukvalno samleo ostatak Maskove konstelacije, čineći taj deo orbite potpuno neupotrebljivim za Amerikance.

Sajber sabotaža i prekid lanaca snabdevanja

Poslednja faza ove strategije ne odvija se u kosmosu, već na Zemlji, kroz agresivni sajber-rat i sabotažu globalnih lanaca snabdevanja. Planerski timovi dve sile predviđaju masovne hakerske napada na same fabrike i sisteme kompanije SpaceX kako bi se blokirala proizvodnja novih komponenti.

Prekidom isporuke specifičnih materijala i čipova, Ilon Mask ne bi bio u stanju da lansira nove satelite kao zamenu za one uništene, što bi dovelo do trajnog kolapsa mreže dok Peking istovremeno razvija i sopstvenu satelitsku mrežu kojom planira da potpuno zameni američku tehnologiju na globalnom tržištu.

Ilon Mask i Tesla prave mini kuće za 8.000 dolara Foto: Evan Vucci/AP