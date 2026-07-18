Rusija i Kina potpisale pakt za uništenje Maska! Tajni vojni forum ima plan za rat, meta - Starlink!
Velika višemesečna istraga vodećih zapadnoevropskih medija otkrila je zastrašujuću istinu o postojanju zajedničkog, detaljnog plana Moskve i Pekinga za rušenje i potpunu neutralizaciju satelitske imperije Ilona Maska.
Dokumenti i strogo čuvane prezentacije sa rusko-kineskog vojnog foruma za saradnju jasno pokazuju da je saradnja ove dve sile u domenu svemirskog naoružanja otišla korak dalje od svega što je svet mogao da zamisli.
Svemirski monopol koji izluđuje generale
Ovo više nisu samo teorijske analize ili puste želje vojnih stratega iz senke, već je u pitanju multidisciplinarni, operativni program za razvoj naprednih oružanih sistema koji bi u slučaju globalnog sukoba jednim potezom ugasili Starlink u niskoj Zemljinoj orbiti. Razlog za ovakvu paniku i agresivnu reakciju leži u činjenici da je Maskova mreža postala kičma modernog ratovanja na planeti. Od preciznog navođenja bespilotnih letelica, preko špijunaže i mapiranja terena u realnom vremenu, pa sve do neprobojne komunikacije na samom frontu, Pentagon preko kompanije SpaceX trenutno drži ključeve globalne dominacije.
Moskva i Peking udružuju snage
Kineski i ruski vojni stručnjaci svesni su da bez uništavanja ove mreže ne mogu dobiti nijedan rat budućnosti, pa je stoga motivacija za ovaj pakt jasna i svodi se na slamanje američkog svemirskog monopola po svaku cenu. Dok se u javnosti drže diplomatske distance i priča o mirnodopskom istraživanju kosmosa, iza zatvorenih vrata se sprema novi bilateralni sastanak u Sankt Peterburgu gde će se ova strategija dodatno polirati. Analitičari upozoravaju da je fuzija ruske raketne tehnologije i kineske finansijske i elektronske moći stvorila najopasniju pretnju za američku infrastrukturu od završetka Hladnog rata.
Lasersko slepilo iz morskih dubina
Prvi stub ove tajne strategije oslanja se na razvoj i primenu supernaprednog laserskog oružja visoke energetske snage. Umesto masivnih zemaljskih stanica koje je lako uočiti i uništiti, plan predviđa montiranje ovih lasera na nevidljive podmornice najnovije generacije.
Ove podvodne nemani bi sa samog morskog dna mogle neometano da projektuju snažne svetlosne snopove direktno u orbitu i tako trajno oslepe ili spale osetljive optičke senzore na Starlink satelitima koji prolaze iznad njih.
Kamikaze napad u orbiti
Drugi deo taktičkog plana fokusiran je na takozvane svemirske kamikaze-satelite, odnosno manevarske letelice dizajnirane sa samo jednom, destruktivnom svrhom. Ovi lovci bi bili lansirani u tajnosti, a u slučaju eskalacije sukoba dobili bi naređenje da se u orbiti fizički sudare sa ključnim Starlinkovim jedinicama i tako izazovu lančanu reakciju uništenja. Takav scenario stvorio bi ogroman oblak kosmičkog otpada koji bi bukvalno samleo ostatak Maskove konstelacije, čineći taj deo orbite potpuno neupotrebljivim za Amerikance.
Sajber sabotaža i prekid lanaca snabdevanja
Poslednja faza ove strategije ne odvija se u kosmosu, već na Zemlji, kroz agresivni sajber-rat i sabotažu globalnih lanaca snabdevanja. Planerski timovi dve sile predviđaju masovne hakerske napada na same fabrike i sisteme kompanije SpaceX kako bi se blokirala proizvodnja novih komponenti.
Prekidom isporuke specifičnih materijala i čipova, Ilon Mask ne bi bio u stanju da lansira nove satelite kao zamenu za one uništene, što bi dovelo do trajnog kolapsa mreže dok Peking istovremeno razvija i sopstvenu satelitsku mrežu kojom planira da potpuno zameni američku tehnologiju na globalnom tržištu.
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