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Domaći stručnjaci za bezbednost i telekomunikacioni operateri izdali su hitno upozorenje građanima da budu maksimalno oprezni prilikom kupovine internet dodataka za inostranstvo. Kriminalci su iskoristili trenutak kada ljudi masovno traže povoljne roming pakete kako bi ostali u kontaktu sa porodicom i lansirali mrežu lažnih veb-sajtova koji izgledaju identično kao zvanične stranice naših mobilnih provajdera.

Ova opasna prevara funkcioniše po principu krađe identiteta i finansijskih podataka, gde žrtve zapravo misle da kupuju regularan internet za Grčku, Crnu Goru ili Egipat. Umesto da dobiju željene gigabajte, lakoverni građani ostavljaju svoje lične podatke i brojeve platnih kartica na tacni međunarodnim hakerima. Finansijska šteta može biti ogromna, jer se računi oštećenih putnika prazne u roku od samo nekoliko minuta nakon što unesu podatke na lažnu platformu.

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Savršena kopija koja zavarava i najopreznije

Hakeri su ovog puta otišli korak dalje u dizajnu prevare, kreirajući vizuelni identitet koji je nemoguće razlikovati od originalnih sajtova poznatih domaćih operatera. Oni koriste identične logotipe, prepoznatljive boje brenda, pa čak i autentične slogane aktuelnih letnjih kampanja kako bi ulili lažni osećaj sigurnosti korisnicima. Prosečan čovek koji u žurbi pred putovanje, sa telefona, pokušava da aktivira roming dodatak, gotovo nema šanse da na prvi pogled uoči da se nalazi na teritoriji sajber kriminalaca.

Glavni trik kojim se prevaranti služe jeste manipulacija samim nazivima internet adresa, gde zvanične domene menjaju onim lažnim koji sadrže sitne, jedva primetne izmene. Na primer, umesto zvaničnog naziva operatera, u linku se može naći jedno dodato slovo, crtica ili potpuno drugačiji završetak internet domena koji ne pripada Srbiji. Na taj način, pretraživači često prepoznaju ove sajtove kao relevantne, a korisnici bez sumnje klikću na prve ponuđene opcije koje im izbace internet pretrage.

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Zamka jeftinih gigabajta i nerealnih popusta

Da bi privukli što veći broj žrtava u najkraćem roku, kriminalci kreiraju nerealno povoljne ponude koje deluju previše dobro da bi bile istinite. Na lažnim sajtovima se reklamiraju navodni tajni letnji popusti, gde se nudi neograničen internet u inostranstvu za simbolične sume novca ili višestruko niže cene u odnosu na zvanične cenovnike operatera.

Pored primamljivih cena, ovi sajtovi često koriste i takozvane odbrojavajuće satove ili natpise koji stvaraju lažnu paniku i hitnost kod kupaca. Korisnicima se šalje poruka da akcija traje još samo nekoliko minuta ili da je broj promotivnih paketa strogo ograničen za taj dan. Pod pritiskom vremena i u strahu da će propustiti neverovatnu priliku, turisti donose brzoplete odluke i uplaćuju novac bez prethodne provere validnosti same stranice.

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Trenutak kada novac nestaje sa računa

Kada korisnik odluči da kupi lažni paket, sajt ga preusmerava na modifikovanu stranicu za plaćanje koja navodno garantuje sigurnu transakciju. U tom trenutku, od žrtve se traži da unese kompletne podatke sa svoje bankovne kartice, uključujući broj kartice, datum isticanja i onaj trocifreni zaštitni kod sa poleđine. Istog sekunda kada se klikne na dugme za potvrdu, svi ti poverljivi podaci završavaju u bazama podataka hakera koji odmah kreću u akciju.

Umesto potvrde o uspešno aktiviranom internetu, na ekranu se obično pojavi poruka o tehničkoj grešci ili sistemskom problemu koji zahteva da ponovite postupak. Dok korisnik zbunjeno pokušava ponovo, hakeri iza kulisa već koriste te podatke za instant online kupovine na drugim sajtovima ili direktno podižu novac sa računa. Mnogi turisti shvate da su prevareni tek kada pređu granicu i shvate da nemaju internet, ili kada im od banke stigne SMS obaveštenje o dramatičnom odlivu novca.

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Kako prepoznati digitalnu zasedu na vreme

Stručnjaci za sajber bezbednost naglašavaju da postoje jasni indikatori koji mogu spasiti vaš novčanik ukoliko obratite pažnju na detalje pre same uplate. Prvi korak je uvek provera adrese u veb-brauzeru, jer zvanični operateri uvek koriste zaštićene protokole i prepoznatljive, domaće domene bez čudnih karaktera. Takođe, zvanične aplikacije operatera koje već imate instalirane na svojim telefonima predstavljaju najsigurnije mesto za kupovinu bilo kakvih dodataka, jer one potpuno eliminišu potrebu za pretraživanjem interneta.

Još jedan važan signal za uzbunu jeste sam način na koji ste došli do spornog sajta, jer prevaranti često šire linkove preko sumnjivih SMS poruka ili sponzorisanih oglasa na društvenim mrežama. Legitimne kompanije nikada vas neće SMS porukom sa nepoznatog broja direktno voditi na stranicu za unos podataka o platnoj kartici radi brze uplate. Ukoliko primetite bilo kakav čudan zahtev ili preusmeravanje tokom procesa, odmah prekinite transakciju i kontaktirajte korisnički servis vašeg operatera.