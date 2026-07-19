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Telefon vam zazvoni, na ekranu se pojavi nepoznat ili čak domaći broj, a kada se javite, sa druge strane ne čujete apsolutno ništa osim tišine koja traje nekoliko sekundi pre nego što se veza prekine. Iako većina ljudi pomisli da je reč o slučajnom pozivu iz džepa ili problemu sa signalom, stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da je reč o dobro osmišljenoj digitalnoj zasedi.

Ova pojava zapravo predstavlja prvu fazu visokotehnoloških prevara koje ciljaju milione korisnika širom sveta, a koje su se sada masovno prelile i na naše prostore. Kada se javite na ovakav poziv, vi zapravo ne razgovarate sa živom osobom, već postajete deo automatizovanog procesa koji vodi napredna računarska skripta. Posledice naizgled bezazlenog javljanja i izgovaranja jedne jedine reči mogu biti katastrofalne po vašu privatnost, ali i po stanje na vašem bankovnom računu.

Prevaranti vrebaju zaposlene slanjem lažnih mejlova u ima njihove HR službe Foto: Shutterstock

Tajno skeniranje i robotski lov na aktivne žrtve

Pozadina ove jezive tišine krije se iza takozvanih "robocall" sistema, odnosno automatizovanih softvera koje koriste prevaranti i sumnjive marketinške agencije sa crnog tržišta. Ovi računarski programi svakodnevno nasumično biraju i pozivaju hiljade telefonskih brojeva iz baze podataka kako bi sproveli masovno skeniranje terena. Njihov jedini zadatak u toj prvoj fazi jeste da detektuju i filtriraju koji su brojevi telefona zapravo aktivni i u koje vreme vlasnici najčešće odgovaraju na pozive.

Kada prihvatite poziv i kažete bilo šta, softver automatski beleži da je taj broj "živ" i da iza njega stoji stvarna osoba koja reaguje na nepoznate pozive.Ta informacija odmah menja vaš status u njihovim bazama podataka i prebacuje vas na listu prioritetnih meta za buduće, znatno agresivnije napade. Zbog toga je tajanstveni muk sa druge strane žice zapravo jasan signal da ste uspešno upecani u sistem i da ste postali zvanična meta digitalnih predatora.

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Kradljivci glasova i opasnost od veštačke inteligencije

Jedna od najopasnijih i tehnološki najnaprednijih prevara koja se krije iza ovih "nemih" poziva jeste krađa i snimanje vašeg glasa radi kasnije zloupotrebe. Prevaranti koriste softvere visoke rezolucije kako bi snimili vašu prvu reakciju, a posebno ciljaju reči poput "da", "molim" ili "slušam" koje izgovaramo pri javljanju. U eri eksplozije veštačke inteligencije, hakerima je dovoljno svega nekoliko sekundi čistog uzorka vašeg glasa kako bi kreirali njegovu savršenu digitalnu kopiju.

Jednom kada kreiraju takozvani deepfake audio snimak vašeg glasa, mogućnosti za manipulaciju postaju neograničene i zastrašujuće. Kriminalci mogu iskoristiti taj sintetizovani glas da pozovu članove vaše porodice, predstave se kao vi i hitno zatraže novac zbog navodne saobraćajne nesreće ili druge hitne situacije. Takođe, pojedine moderne bankarske aplikacije i telefonski servisi koriste glasovnu biometriju za verifikaciju identiteta, pa vaš ukradeni glas hakerima može poslužiti kao ključ za pristup vašim finansijama.

krađa identiteta Foto: Shutterstock

Upliv u mračni svet preprodaje telefonskih baza

Podaci o vašim navikama javljanja, koje softver prikupi tokom tih nekoliko sekundi tišine, predstavljaju izuzetno vrednu robu na takozvanom mračnom internetu (Dark Web). Informacija da ste skloni da se javljate na nepoznate brojeve u određeno doba dana pakuje se u specijalne digitalne pakete koji se kasnije preprodaju trećim stranama. Kupci ovih baza podataka su najčešće organizovane kriminalne grupe koje se bave agresivnim fišing kampanjama i investicionim prevarama.

Nakon što vaš broj prođe inicijalni test tišine i završi na toj listi, u narednim nedeljama možete očekivati drastičan porast sumnjivih poziva i poruka. Počeće da vas pozivaju lažni agenti koji nude brzu zaradu preko kriptovaluta, navodni službenici banaka koji traže hitnu proveru podataka ili prevaranti koji vas obaveštavaju o lažnim dobitcima na nagradnim igrama. Sve te buduće neprijatnosti direktna su posledica onog jednog poziva na koji ste odgovorili, a u kom niko nije želeo da priča sa vama.

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Kako prepoznati i blokirati digitalne uhode

Da biste se uspešno zaštitili od ove suptilne pretnje, ključno je da promenite svoje navike prilikom rukovanja telefonom i primene bezbednosnih filtera. Osnovno pravilo odbrane jeste da se uopšte ne javljate na brojeve koji vam deluju sumnjivo, posebno ako imaju neobične pozivne kodove iz egzotičnih i dalekih zemalja. Moderni operativni sistemi na telefonima danas imaju ugrađene opcije za automatsko prepoznavanje i filtriranje nepoželjnih poziva koje bi svakako trebalo da aktivirate u podešavanjima.

Ukoliko se ipak javite i shvatite da sa druge strane nema nikakvog zvuka, nemojte pokušavati da dozivate sagovornika niti da ponavljate reči poput "da li me čujete". Najpametnije što možete da uradite jeste da odmah, bez sekunde oklevanja, prekinete vezu i taj konkretan broj momentalno stavite na crnu listu u svom telefonu.

Takođe, preporučljivo je da izbegavate ostavljanje svog primarnog broja telefona na sumnjivim internet sajtovima, forumima i aplikacijama za onlajn kupovinu, jer odatle najčešće i cure baze podataka.