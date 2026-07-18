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Najnovije lansiranje supermoćne rakete kompanije SpaceX dramatično je prekinuto i otkazano u samom finišu odbrojavanja, ostavljajući milione gledalaca širom sveta u potpunom šoku. Sve je bilo spremno za spektakularno uzletanje na poligonu u Teksasu, sistemi su radili punom parom, a uzbuđenje je dostiglo tačku ključanja pre nego što je stiglo hitno naređenje za obustavu misije.

Ovaj trinaesti po redu probni let masivnog raketnog sistema trebalo je da bude kruna višegodišnjeg rada inženjera i ključni korak ka ostvarenju sna o kolonizaciji Marsa. Kada su motori već počeli da ispuštaju prve oblake dima i kada se činilo da više ništa ne može zaustaviti ovu kosmičku zver, automatski bezbednosni sistem je poslao signal za momentalno prekidanje operacije. Javnost je ostala uskraćena za vatreni šou koji je najavljivan mesecima, a stručnjaci su odmah započeli detaljnu istragu kako bi otkrili šta je pošlo po zlu u sudbonosnom trenutku.

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Sekunde koje su delile Maska od istorije

Pripreme za ovaj trinaesti probni let tekle su apsolutno besprekorno tokom čitavog dana, a vremenski uslovi iznad teksaške obale bili su prosto savršeni za lansiranje. Kontrolna soba u Starbazi bila je ispunjena optimizmom dok su se gigantski rezervoari punili hiljadama tona superohlađenog tečnog kiseonika i metana. Milioni ljudi pratili su prenos uživo putem društvenih mreža, svesni da prisustvuju stvaranju nove ere u kojoj SpaceX postavlja standarde koje tradicionalne svemirske agencije jedva uspevaju da isprate.

Međutim, u surovom svetu raketne nauke, razlika između istorijskog uspeha i katastrofalne eksplozije često se meri u milisekundama i delićima sekunde. Kada je sat na ekranu pokazao da je do paljenja ostalo još sasvim malo vremena, kompjuteri su detektovali anomaliju koja je zahtevala trenutnu reakciju. Umesto zaglušujuće buke i potresa koji prate poletanje najveće rakete u istoriji čovečanstva, usledila je sablasna tišina i zvanična potvrda da se lansiranje odlaže do daljnjeg.

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Misterija trinaestog leta i panika kompjutera

Broj trinaest se još jednom pokazao kao baksuzan za timove koji rade na razvoju ovog revolucionarnog svemirskog programa, iako inženjeri odbacuju svako sujeverje. Glavni razlog za aktiviranje crvenog alarma bio je neočekivani skok pritiska u jednom od ključnih sistema za napajanje motora gorivom. Automatski softver koji upravlja lansiranjem dizajniran je tako da ne prašta ni najmanje odstupanje od idealnih parametara, pa je samostalno doneo odluku da prekine proceduru pre nego što dođe do nepopravljive štete.

Ova brza i autonomna reakcija računarskog sistema zapravo je spasila raketu od potencijalnog uništenja koje bi kompaniju SpaceX unazadilo mesecima, ako ne i godinama. Ilon Mask je odmah putem svojih zvaničnih kanala potvrdio da je bezbednost hardvera i ljudstva na terenu apsolutni prioritet i da rizik jednostavno nije bio prihvatljiv. Iako je razočaranje među fanovima i investitorima ogromno, inženjerski timovi su sa olakšanjem konstatovali da je bezbednosni protokol odradio svoj posao savršeno.

Foto: Space X, AP Mark Schiefelbein

Potraga za kvarom na najmoćnijoj mašini sveta

Odmah nakon što je proglašeno zvanično otkazivanje i nakon što je bezbedno započeto pražnjenje goriva iz rakete, inženjeri su se bacili na analizu podataka. Hiljade senzora raspoređenih po čitavom raketnom sistemu poslale su gigabajte informacija koje stručnjaci sada moraju detaljno da pročešljaju. Prve nezvanične informacije ukazuju na to da je problem možda bio u samom ventilu za regulaciju gasa koji je pokazao znake zamora materijala tik pred samo poletanje.

Zamena ovakvih visokotehnoloških komponenti na raketi koja je visoka preko stotinu metara predstavlja izuzetno kompleksan i delikatan tehnički poduhvat. Radnici na lansirnoj rampi moraju delovati sa hirurškom preciznošću kako ne bi ugrozili ostale osetljive sisteme i elektroniku koji su preživeli proces punjenja gorivom. Ceo svet sada sa nestrpljenjem iščekuje zvanični izveštaj kompanije koji će otkriti tačnu prirodu kvara i težinu problema koji je zaustavio let.

Inače, ovo iznenadno odlaganje trinaestog probnog leta ponovo je pokrenulo burne debate među vojnim i naučnim analitičarima o tome da li su Maskovi rokovi previše optimistični. SpaceX se nalazi pod ogromnim pritiskom američke svemirske agencije NASA, koja je ovu raketu izabrala kao ključno vozilo za povratak ljudi na Mesec u okviru misije Artemis. Svako odlaganje probnih letova automatski pomera i dugoročne planove, što otvara prostor rivalima da smanje prednost koju Mask trenutno ima na tržištu.