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Alat nazvan „Muse Image”, koji je predstavljen početkom jula 2026. godine kao revolucionarno rešenje kompanije Meta Superintelligence Labs, povučen je iz upotrebe nakon samo tri dana od puštanja u rad pod pritiskom javnog mnjenja i stručne zajednice.

Kompanija na čelu sa Markom Zakerbergom priznala je u zvaničnom saopštenju da je ovaj ambiciozni projekat „promašio cilj”. Iako je prvobitna namera bila stvaranje naprednog kreativnog alata, pritisak javnosti i bezbednosnih stručnjaka primorao je direktore kompanije da potpuno uklone mogućnost koja je pretila da preraste u najveći skandal sa narušavanjem privatnosti u ovoj godini.

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Kako je funkcionisao „Muse Image”

Ova tehnologija omogućavala je korisnicima da unutar Meta AI četbota jednostavno ukucaju znak „@” i ime bilo kog javnog profila na Instagramu, nakon čega bi veštačka inteligencija automatski skenirala fotografije tog korisnika. Sistem bi potom upotrebio fizičke karakteristike i crte lica targetirane osobe kako bi kreirao potpuno novu, sintetičku sliku u bilo kom scenariju koji bi korisnik zamislio, poput prebacivanja te osobe na egzotične lokacije ili u bizarne kostime.

Pokretan naprednim sistemom za rezonovanje pod nazivom „Muse Spark”, model je nudio do sada neviđen stepen manipulacije fotografijama, uključujući precizno brisanje detalja, izmenu vremenskih prilika i besprekorno renderovanje teksta. Međutim, upravo je ta duboka integracija sa društvenom mrežom Instagram postala glavna tačka spoticanja, jer je omogućila da se tuđi vizuelni identiteti koriste kao sirovina bez ikakve eksplicitne dozvole vlasnika profila.

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Automatsko uključivanje kao okidač za gnev

Glavni razlog za masovni gnev korisnika i organizacija leži u odluci kompanije Meta da ovu opciju automatski aktivira (opt-in by default) za sve punoletne korisnike sa javnim profilima širom sveta. Korisnici uopšte nisu bili obavešteni da su njihova lica i tela postali materijal za generisanje sadržaja od strane trećih lica, već su morali sami da kopaju duboko po komplikovanim podešavanjima privatnosti unutar aplikacije kako bi ručno isključili ovu funkciju.

Da stvar bude gora, sistem nije predviđao nikakvu vrstu notifikacija; ako bi neko iskoristio vaše fotografije za generisanje digitalnih replika, vi o tome ne biste imali pojma. Stručnjaci za sajber-bezbednost odmah su upozorili da je ovakav pristup otvorio Pandorinu kutiju za ciljano uznemiravanje, sajber nasilje i masovno kreiranje dubokih lažnjaka (deepfakes) običnih ljudi.

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Holivud i regulatori na nogama

Reakcija javnosti bila je munjevita, a među najglasnijima je bio moćni holivudski sindikat glumaca SAG-AFTRA, koji je oštro osudio Metin potez, nazvavši ga „potpunim neshvatanjem javnog sentimenta” i upozorivši na opasnosti od neovlašćenih digitalnih replika ljudskih bića. Poznati umetnici i kreatori sadržaja takođe su podigli glas, ističući da im se na ovaj način krše autorska prava i olakšava krađa vizuelnog identiteta od strane bilo kog anonimnog profila.

Pritisak nije ostao samo na rečima influensera i glumaca, međunarodna regulatorna tela su odmah pokrenula istrage, pri čemu je Ministarstvo za elektroniku i informacionu tehnologiju Indije (MeitY) najavilo zvaničnu reviziju alata pod svojim zakonskim okvirom, dok su kanadski eksperti izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog iznenadne eksploatacije korisničkih podataka bez prethodne najave.

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Uklanjanje spornih opcija i izvinjenje kompanije

Shvativši da se suočava sa krizom neviđenih razmera koja bi mogla ugroziti same temelje njenih platformi, Meta je zvanično ugasila spornu funkciju pominjanja profila. Kompanija je izbrisala kontroverzni prekidač iz korisničkih podešavanja, a svaki pokušaj da se Meta AI pokrene pominjanjem nekog naloga sada biva automatski odbijen, dok sam model „Muse Image” ostaje aktivan samo za generisanje slika na osnovu opštih tekstualnih opisa.

Budućnost privatnosti u eri generativne AI

Ovaj fijasko jasno pokazuje da tehnološki giganti više ne mogu da nameću inovacije nauštrb privatnosti korisnika bez suočavanja sa ozbiljnim pravnim i društvenim posledicama. Dok Meta nastavlja da razvija nove AI alate za WhatsApp i Messenger, uključujući i generatore video-sadržaja, ovaj slučaj će ostati zabeležen kao prekretnica koja je dokazala da transparentnost i pristanak korisnika moraju biti na prvom mestu u eri sve moćnije veštačke inteligencije.