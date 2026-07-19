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Na globalnim IT forumima i zajednicama koje se bave sajber-bezbednošću odjeknula je vest koja je momentalno podigla uzbunu među vlasnicima pametnih uređaja širom sveta. Naime, nezavisni istraživači bezbednosti objavili su na platformi GitHub detaljnu analizu propusta koji je godinama prolazio potpuno neprimećeno ispod radara.

Otkriveno je da su izuzetno popularne pametne kamere kompanije TP-Link, tačnije modeli iz njihove čuvene serije za pametne domove, napravili kardinalnu grešku u softverskom kodu. Uređaji koji su dizajnirani da pruže sigurnost i miran san zapravo su radili sve suprotno, ugrožavajući elementarnu privatnost miliona porodica.

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Šta je tačno procurelo na mrežu

Propust leži u činjenici da su ove kamere punih šest godina javno, konstantno i potpuno nezaštićeno emitovale tačne GPS koordinate kuća i stanova u kojima su bile instalirane. Svaki put kada bi se uređaj pokrenuo ili osvežio vezu sa serverom, on je slao paket podataka koji je sadržao preciznu geografsku širinu i dužinu objekta.

Ono što je najviše šokiralo tech zajednicu jeste neshvatljiv nemar inženjera koji su kreirali softver za ove uređaje. Umesto da osetljive informacije o lokaciji budu šifrovane i skrivene iza naprednih bezbednosnih protokola, one su bukvalno ostavljene na izvol'te svakome ko je znao gde da gleda.

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Protokol koji je otvorio Pandorinu kutiju

Tehnički detalji ovog incidenta pokazuju da su podaci o lokaciji slati preko neautentifikovanog i potpuno otvorenog UDP mrežnog protokola. U prevodu na običan jezik, to znači da sistem sa serverske strane uopšte nije zahtevao nikakvu lozinku, digitalni sertifikat niti bilo kakav vid autorizacije.

Da stvar bude gora, odsustvo bilo kakve enkripcije omogućilo je da se ovi paketi podataka šalju u obliku običnog teksta. Bilo ko ko se našao na istoj lokalnoj mreži, ili ko je uspeo da na bilo koji način presretne spoljni mrežni saobraćaj, mogao je bez ikakvog napora i u samo par klikova da sazna gde tačno živi vlasnik kamere.

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Bes i neverica u IT zajednici

Na forumima kao što su Reddit i Hacker News odmah se povela žestoka, višesatna debata o tome kako je moguće da jedan svetski IT gigant dozvoli sebi ovakav amaterizam. Korisnici opravdano pitaju kako je propust ovog ranga mogao da opstane više od pola decenije, a da niko unutar kompanije ne primeti anomaliju u slanju podataka.

Mnogi stručnjaci ukazuju na to da je ovo jasan dokaz kako trka za profitom i brzim izbacivanjem jeftinih uređaja na tržište svesno žrtvuje bezbednost potrošača. Korisnici su preplavili teme komentarima besa, jer su shvatili da su uređaji koje su kupili da bi nadgledali decu ili kućne ljubimce zapravo crtali metu na njihovim domovima.

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Hitan apel za zaštitu profila

Dok se čeka zvanično i detaljno saopštenje kompanije, kao i masovni softverski „patch” koji bi trajno zaključao ovaj bezbednosni propust, stručnjaci apeluju na hitnu opreznost. Preplašeni korisnici na forumima trenutno dele savete o tome kako ručno izolovati ove kamere na posebne, takozvane gostujuće Wi-Fi mreže.

Jedina preporuka koja u ovom trenutku garantuje stopiranje curenja informacija jeste potpuno gašenje lokacijskih usluga u aplikacijama povezanim sa pametnim aparatima. Dok se softver ne ažurira, preporučuje se i privremeno isključivanje uređaja ukoliko se nalaze u prostorijama gde je privatnost kritična.