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Milioni korisnika širom sveta ostali su zatečeni nakon što je na stranim tech forumima i društvenim mrežama otkrivena do sada slabo poznata, skrivena funkcija unutar aplikacije Google Maps. Reč je o opciji pod nazivom „Live View Glanceable Directions” (Pregledna uputstva u hodu), koja je mesecima bila duboko zakopana u naprednim podešavanjima navigacije.

Prvobitna reakcija javnosti bila je apsolutno oduševljenje, jer ovaj alat omogućava do sada neviđen nivo preciznosti i personalizacije tokom svakodnevnog kretanja kroz urbane sredine bez potrebe za otključavanjem ekrana. Međutim, čim su korisnici shvatili na koji način ovaj sistem zapravo funkcioniše u pozadini i šta sve beleži, početni entuzijazam je u sekundi zamenio osećaj nelagode i straha.

google maps aplikacija na telefonu Foto: Shutterstock

Kako funkconiše ovaj nevidljivi pratilac

Ova specifična funkcija koristi naprednu kombinaciju proširene stvarnosti (AR), VPS sistema (Visual Positioning System) i istorije lokacija kako bi kreirala profil kretanja korisnika u realnom vremenu sa tačnošću od svega nekoliko centimetara. Za razliku od standardnog GPS-a koji često gubi signal među soliterima, Google koristi kameru i AI da prepozna tačnu stranu trotoara kojom koračate, pa čak i prodavnice pored kojih ste zastali da pogledate izlog.

Aktivacijom ove opcije, aplikacija automatski počinje da projektuje digitalne smernice i vreme dolaska direktno na vaš zaključani ekran ili kroz interaktivni vidžet. Ipak, upravo je ta sposobnost Google-ovih algoritama da u milisekundi povežu vašu kameru, žiroskop i istoriju kretanja ono što je mnoge nateralo da se zapitaju gde prestaje korisna navigacija, a počinje digitalni horor.

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Jezivo iskustvo koje je preplašilo milione

Na stranim forumima poput Reddita ubrzo su se pojavile stotine dramatičnih svedočenja korisnika koji tvrde da je osećaj konstantnog korišćenja ove opcije blago rečeno zastrašujući. Mnogi su opisali situacije u kojima im je aplikacija slala precizna obaveštenja o promeni rute i predloge za mesta koja su ranije posećivali, iako su mislili da su te opcije davno isključili.

Korisnici u komentarima navode da vizuelni prikaz i konstantno ažuriranje rute ostavljaju jeziv utisak da vas neko, ili nešto, neprekidno posmatra i beleži svaku promenu pravca.

„Imala sam osećaj kao da me nevidljivi dron prati u stopu kroz mračnu ulicu i tačno zna kada sam usporila hod”,glasi jedan od najpopularnijih komentara koji je sakupio stotine hiljada lajkova zabrinutih korisnika.

Foto: Shutterstock

Stručnjaci upozoravaju na crvenu liniju privatnosti

Eksperti za sajber-bezbednost iz uglednih stranih magazina poput Wired i The Verge odmah su reagovali na ovaj trend, naglašavajući da je Google sa ovom funkcijom prešao tanku liniju koja deli korisnu tehnologiju od masovnog nadzora. Oni upozoravaju da konstantno držanje ove opcije uključenom daje kompaniji preveliku moć i uvid u najsitnije detalje iz privatnog života pojedinca.

Najveći problem leži u tome što algoritam zadržava ove metapodatke na spoljnim serverima radi navodnog poboljšanja veštačke inteligencije, što ih čini potencijalnom metom za hakerske napade ili zloupotrebu podataka. Ukoliko bi ovi podaci dospeli u pogrešne ruke, zlonamerni akteri bi imali kompletnu mapu vašeg kretanja, navika, pa čak i brzine hoda u određeno doba dana.

Korak po korak: Kako ukrotiti Google maps

Za sve one koji i pored bezbednosnih rizika žele da isprobaju ovu funkciju, ili žele da provere da li im je tajno aktivirana, postupak podešavanja unutar aplikacije zahteva nekoliko preciznih koraka. Potrebno je da otvorite Google Maps, kliknete na svoju profilnu sliku u gornjem desnom uglu, a zatim izaberete opciju „Podešavanja” (Settings).

Nakon toga, potrebno je da se spustite do stavke „Podešavanja navigacije” (Navigation settings) i unutar tog menija pronađete prekidač pod nazivom „Pregledna uputstva tokom navigacije” (Glanceable directions while navigating). Tu možete ručno uključiti ili isključiti ovu funkciju, kao i podesiti opciju za automatsko brisanje zabeleženih ruta nakon određenog vremenskog perioda.