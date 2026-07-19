Novi korak u trci za dominaciju u veštačkoj inteligenciji

Novi korak u trci za dominaciju u veštačkoj inteligenciji

Slušaj vest

Kompanija Shanghai Xingshu Tiansuan Space Technology saopštila je da je uspešno postavila u orbitu prve satelite projekta koji bi u narednim godinama trebalo da preraste u prvu komercijalnu svemirsku računarsku mrežu na svetu.

Reč je o ambicioznom planu kojim Kina želi da deo obrade podataka izmesti iz zemaljskih data centara direktno u svemir. Time bi se značajno ubrzala obrada podataka za veštačku inteligenciju, satelitsko osmatranje i druge napredne aplikacije, dok bi se istovremeno smanjilo opterećenje komunikacionih mreža na Zemlji.

Šta je svemirsko računarstvo?

Za razliku od današnjih satelita koji uglavnom prikupljaju podatke i šalju ih na Zemlju na obradu, nova generacija kineskih satelita poseduje računarsku snagu koja omogućava obradu informacija još dok se nalaze u orbiti. To znači da satelit može da analizira ogromne količine podataka koristeći algoritme veštačke inteligencije i na Zemlju pošalje samo gotove rezultate.

Takav pristup štedi dragoceni protok podataka, smanjuje kašnjenje u komunikaciji i omogućava mnogo brže donošenje odluka. Posebno je značajan za obradu satelitskih snimaka visoke rezolucije, praćenje klimatskih promena, upravljanje katastrofama i buduće autonomne svemirske misije.

Foto: Shutterstock

Plan je čak 1.000 satelita

Prvi lansirani sateliti predstavljaju samo početak mnogo većeg projekta. Kompanija planira da u narednim godinama u orbitu postavi ukupno oko 1.000 satelita koji će zajedno funkcionisati kao jedan distribuirani superkompjuter sposoban da obrađuje ogromne količine podataka u realnom vremenu.

Kada mreža bude završena, ona bi mogla da postane osnova za potpuno novu generaciju svemirskih usluga zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Cilj nije samo naučno istraživanje, već i komercijalna primena kroz napredne komunikacije, satelitsku analitiku i usluge namenjene državnim i privatnim korisnicima.

Foto: Shutterstock

AI se seli iz data centara u orbitu

Današnji modeli veštačke inteligencije zahtevaju ogromne količine energije i računarske snage. Tradicionalni data centri troše sve više električne energije i proizvode veliku količinu toplote, zbog čega njihovo hlađenje postaje jedan od najvećih izazova tehnološke industrije.

Obrada podataka u svemiru mogla bi da ponudi potpuno drugačiji pristup. Sateliti koriste energiju dobijenu iz solarnih panela, dok vakuum svemira omogućava efikasnije odvođenje toplote nego u klasičnim data centrima na Zemlji. Zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da bi orbitalni računarski centri mogli da postanu važan deo buduće AI infrastrukture.

Trka sa SpaceX-om već je počela

Kineski projekat dolazi u trenutku kada i kompanija SpaceX razvija sopstvenu strategiju za svemirsko računarstvo. Nakon spajanja sa kompanijom xAI, Ilona Maska, američka kompanija ubrzava planove za razvoj orbitalne AI infrastrukture koja bi trebalo da podrži buduće generacije sistema veštačke inteligencije.

To pokazuje da se konkurencija više ne vodi samo u razvoju najboljih AI modela, već i u izgradnji infrastrukture koja će omogućiti njihovo funkcionisanje. Ko prvi izgradi globalnu mrežu orbitalnih računarskih centara mogao bi da stekne značajnu tehnološku i ekonomsku prednost u narednoj deceniji.