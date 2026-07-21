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Korisnici pojedinih iPhone uređaja moraće da obrate pažnju na novu promenu koju uvodi WhatsApp. Od 30. novembra 2026. godine aplikacija će na iPhone telefonima zahtevati najmanje iOS 15.5, što znači da će uređaji sa starijim verzijama sistema morati da budu ažurirani kako bi nastavili normalno korišćenje. U suprotnom, deo korisnika mogao bi da ostane bez pristupa jednoj od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje.

Iako vest može zvučati kao da veliki broj starih telefona odmah gubi podršku, situacija je nešto drugačija. Promena se prvenstveno odnosi na verziju operativnog sistema, a ne na potpuno novu listu nepodržanih modela. Ipak, korisnici koji godinama nisu ažurirali svoje uređaje mogli bi da se nađu među prvima koje će ova promena pogoditi.

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Koji uređaji mogu ostati bez aplikacije

Modeli koji više ne mogu da pokrenu iOS 15, poput iPhone 5s, iPhone 6 i iPhone 6 Plus, već su izgubili podršku za WhatsApp ranije, kada je minimalni zahtev podignut na iOS 15.1. Zbog toga nova promena neće dodatno ukloniti veliki broj starijih telefona samo zbog njihove starosti. Za vlasnike ovih uređaja ništa se suštinski ne menja jer aplikacija već nije dostupna.

Problem bi ipak mogao da se pojavi kod korisnika koji imaju kompatibilne uređaje, ali nisu instalirali novije verzije sistema. Ako njihov iPhone krajem novembra i dalje koristi iOS 15.1, 15.2, 15.3 ili 15.4, biće potrebno ažuriranje, u suprotnom, WhatsApp više neće moći normalno da funkcioniše na tim uređajima.

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Koji iPhone modeli ostaju podržani

Svi iPhone uređaji koji mogu da koriste iOS 15.5 nastaviće da podržavaju WhatsApp, pod uslovom da imaju instaliranu odgovarajuću verziju sistema. Među njima se nalaze iPhone 6s, iPhone 6s Plus, prva generacija iPhone SE, kao i svi noviji modeli. To znači da veliki broj korisnika neće morati da razmišlja o kupovini novog telefona.

To znači da vlasnici starijih, ali još kompatibilnih telefona ne moraju odmah da menjaju uređaj. iPhone 6s, 6s Plus i prvi iPhone SE i dalje mogu da pokreću WhatsApp jer su dobili ažuriranja u okviru iOS 15 sistema. Dovoljno je da uređaji budu ažurirani na odgovarajuću verziju kako bi nastavili da koriste aplikaciju bez prekida.

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Zašto WhatsApp povećava sistemske zahteve

WhatsApp redovno menja minimalne zahteve za operativne sisteme koje podržava. Kako starije verzije iOS-a prestaju da dobijaju bezbednosne ispravke, održavanje podrške za njih postaje sve složenije i može usporiti razvoj novih funkcija. Upravo zbog toga kompanija periodično ukida podršku za zastarele verzije sistema.

Novije verzije aplikacije koriste savremenije bezbednosne tehnologije, sistemske mogućnosti i poboljšanja privatnosti. Ograničavanjem podrške na aktuelnije verzije sistema razvojni tim lakše može da uvodi nove opcije, rešava probleme i održava stabilnost aplikacije. Istovremeno, korisnici dobijaju viši nivo zaštite i bolje performanse aplikacije.

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Kako proveriti verziju iOS sistema

Korisnici mogu brzo proveriti da li njihov uređaj ispunjava nove zahteve. Potrebno je otvoriti Podešavanja, zatim izabrati Opšte, pa O uređaju i proveriti navedenu verziju iOS-a. Provera traje svega nekoliko sekundi i može sprečiti neprijatno iznenađenje krajem novembra.

Ako uređaj koristi iOS 15.5 ili noviju verziju, WhatsApp će nastaviti da radi bez problema. U slučaju starijeg sistema, korisnici mogu proveriti dostupna ažuriranja kroz meni Podešavanja, zatim Opšte i Ažuriranje softvera. Ukoliko je ažuriranje dostupno, preporučuje se da bude instalirano što pre.

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Ne zaboravite rezervnu kopiju razgovora

Vlasnici iPhone uređaja koji više ne mogu da pređu na iOS 15.5 trebalo bi da na vreme sačuvaju svoje WhatsApp razgovore pre prelaska na novi telefon. Rezervna kopija omogućava da se poruke i multimedijalni sadržaj kasnije vrate na drugom uređaju. Na taj način važne fotografije, video-snimci i razgovori neće biti izgubljeni.

Za pravljenje kopije potrebno je u aplikaciji otvoriti WhatsApp, zatim Podešavanja, Razgovori, Rezervna kopija razgovora i izabrati opciju za izradu rezervne kopije. Za ovaj postupak potreban je slobodan prostor na iCloud nalogu i aktivan Apple nalog. Redovno pravljenje rezervnih kopija ostaje najbolji način da sačuvate svoje podatke bez obzira na promenu uređaja ili verzije sistema.