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Istraživači kompanije Guardio otkrili su bezbednosni problem u ekstenziji Adobe Acrobat za Google Chrome koji je mogao da omogući napadačima pristup informacijama prikazanim u WhatsApp Web-u. Napad nije zahtevao krađu kolačića sesije niti direktno preuzimanje korisničkog naloga, već je koristio način na koji ekstenzija komunicira sa otvorenim veb servisima.

Propust je označen kao CVE-2026-48294 i dobio je naziv HermeticReader. Za potencijalni napad bilo je dovoljno da korisnik koji ima instaliranu spornu ekstenziju poseti posebno pripremljenu internet stranicu koju kontroliše napadač.

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Kako je funkcionisala ranjivost u ekstenziji

Prema analizi istraživača, problem je nastao zbog veze između Adobe Acrobat ekstenzije i stranice WhatsApp Web-a. Napadač je mogao da iskoristi tu komunikaciju kako bi pokušao da natera ekstenziju da izvršava određene radnje u okviru već otvorenog WhatsApp prozora.

Na taj način potencijalno su mogli biti dostupni podaci koji su se u tom trenutku nalazili učitani u pregledaču. To je uključivalo informacije poput liste razgovora, imena kontakata, sadržaja poruka i podataka povezanih sa korisničkim profilom, dok poruke koje nisu bile prikazane na ekranu nisu bile dostupne.

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Pristup razgovorima i preuzimanje naloga

Istraživači navode da je mehanizam mogao da se iskoristi i za pokušaj preuzimanja WhatsApp naloga kroz manipulaciju QR kodom za povezivanje novih uređaja. Međutim, takav scenario zahtevao bi dodatnu radnju korisnika, odnosno da osoba sama skenira lažni QR kod koji bi joj bio prikazan.

Zbog tog dodatnog koraka, mogućnost uspešnog napada bila je znatno ograničena. Ipak, stručnjaci smatraju da ovakvi propusti pokazuju koliko je važno pažljivo proveravati dodatke instalirane u pregledaču, posebno one koji imaju pristup sadržaju drugih veb aplikacija.

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Adobe brzo reagovao i objavio ispravku

Kompanija Adobe rešila je problem kroz verziju 26.5.2.3 svoje Chrome ekstenzije, a ažuriranje se korisnicima dostavlja automatski. Prema informacijama istraživača, između prijave problema i objavljivanja zakrpe prošla su samo dva dana, što ukazuje na brzu reakciju kompanije.

Do sada nema potvrde da je ovaj bezbednosni propust korišćen u stvarnim napadima. Ipak, zbog velikog broja korisnika koji imaju instaliranu Adobe Acrobat ekstenziju, istraživači smatraju da je važno da svi provere da li koriste najnoviju verziju.

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Zašto su ovakvi propusti posebno osetljivi

Ekstenzije pregledača često imaju široke dozvole jer moraju da komuniciraju sa različitim vrstama sadržaja na internetu. Kada takav dodatak dobije pristup podacima drugih otvorenih stranica, potencijalni bezbednosni rizik postaje mnogo veći.

Istraživači iz Guardio-a zato preporučuju korisnicima da redovno ažuriraju dodatke koje koriste i da uklanjaju one koji im nisu potrebni. Posebna pažnja savetuje se kod ekstenzija koje imaju veliki broj korisnika, jer svaki propust može imati uticaj na ogroman broj uređaja.