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Kompanija je 21. jula otvorila pretprodaju nove potpuno električne limuzine srednje-veće klase, čija početna cena iznosi 209.800 juana, odnosno oko 30.900 dolara. Prva serija biće ograničena na samo 999 primeraka.

Najveća atrakcija modela je "svetski prvi 16-u-1 električni pogonski sistem" koji je razvila kompanija Geely.

570 konjskih snaga i ubrzanje poput sportskih automobila

Galaxy TT Ultra koristi 800-voltnu električnu arhitekturu i pogon na sva četiri točka sa dva elektromotora.

Prednji motor razvija 180 kW, odnosno oko 241 KS, dok zadnji motor isporučuje 245 kW ili približno 329 KS.

Ukupna snaga sistema iznosi čak "425 kW (570 KS)", što omogućava ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo "3,8 sekundi".

Maksimalna brzina električne limuzine iznosi 210 km/h.

Za napajanje koristi bateriju kapaciteta 75,2 kWh sa deklarisanim CLTC dometom od 650 kilometara.

Posebno se izdvaja podrška za "6C ultra-brzo punjenje", koje omogućava da se baterija od 10 do 80 odsto napuni za svega "11,6 minuta".

Vozač dobija i posebno "Boost" dugme na volanu koje aktivira dodatni režim visokih performansi u trajanju od 20 sekundi.

Dizajn inspirisan luksuznim limuzinama

Galaxy TT Ultra ima aerodinamičan dizajn sa niskim koeficijentom otpora vazduha, oštrim linijama haube i integrisanim LED svetlima.

Dimenzije vozila pokazuju da je reč o velikoj limuzini:

- dužina: 4.999 mm

- širina: 1.919 mm

- visina: 1.479 mm

- međuosovinsko rastojanje: 2.920 mm

Sportski izgled dodatno naglašavaju vrata bez okvira, 19-inčne felne sa crvenim kočionim čeljustima i aktivni elektronski spojler.

Kabina kao luksuzni salon

Unutrašnjost je napravljena u stilu premium automobila, sa kombinacijom drvenih detalja, mekih materijala i obloge krova od velura.

Vozač dobija:

- 10,2-inčni digitalni instrument panel

- 15,4-inčni centralni ekran

- veliki 25,6-inčni AR-HUD projektor

Sistem koristi Geely Flyme Auto 2 platformu i „Dragon Eagle-1“ računarsku arhitekturu.

Tu je i audio sistem sa čak 23 zvučnika.

Prednja sedišta imaju grejanje, ventilaciju, masažu i memorijske funkcije, dok putnici pozadi dobijaju dodatni luksuz - uključujući masažu, grejanje, ventilaciju i sklopive stolove.

Praktičnost povećavaju:

- frižider od 5,2 litra sa hlađenjem i grejanjem

- fioka ispod sedišta od 8,5 litara

- prednji prtljažnik od 43 litra

- zadnji prtljažni prostor od 528 litara

Napredna autonomna vožnja

Galaxy TT Ultra dolazi sa Nvidia Thor-U računarskim čipom i LiDAR senzorom.

Sistem za asistenciju u vožnji G-ASD G-Pilot H7 podržava:

- gradsku autonomnu vožnju City NOA

- vožnju na autoputu Highway NOA

- automatsku promenu trake glasovnom komandom

- napredne bezbednosne funkcije

1/5 Vidi galeriju geely tt Foto: Youtube printscreen

Šasija koristi prednje dvostruke viljuške i zadnje vešanje sa pet tačaka oslonca, uz CCD sistem elektronskog upravljanja i AI funkciju „Magic Carpet“ koja unapred skenira put i prilagođava ogibljenje.

Kineski proizvođači sve bliži premium segmentu

Galaxy TT Ultra pokazuje koliko brzo kineski proizvođači napreduju u oblasti električnih automobila.

Sa cenom od oko 31.000 dolara, 570 KS, luksuznom opremom i tehnologijom brzog punjenja, Geely pokušava da ponudi ono što su do sada uglavnom nudili znatno skuplji evropski premium modeli.

Iako za sada nije poznato kada bi ovaj model mogao da stigne na evropsko tržište, TT Ultra je još jedan znak da se borba u svetu električnih automobila sve više pomera ka kineskim proizvođačima.