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Video snimak brutalnog nasilja iz naselja Heselbi u Švedskoj munjevito se proširio u mračnom onlajn svetu u kojem se nasilje, ponižavanje i patnja drugih podstiču i nagrađuju. Stručnjaci ovaj zabrinjavajući fenomen nazivaju "gejmifikacijom štete" - procesom u kom se stvarni zločini i nanošenje povreda pretvaraju u vrstu surove onlajn igre.

Istraga je pokazala da je dečak bio povezan sa ozloglašenom mrežom "764", koja deluje unutar šireg ekosistema sajber kriminala poznatog pod imenom "Com". Ova grupa cilja decu i tinejdžere na popularnim platformama poput Robloksa, Majnkrafta i Diskorda, sa posebnim fokusom na mlade koji se bore sa problemima mentalnog zdravlja. Kroz sistematsku manipulaciju i zlostavljanje, predatori primoravaju maloletnike na samoozleđivanje, ali i na vršenje teških krivičnih dela širom sveta.

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Koreni i širenje globalnog opasnog kulta

Mrežu "764" osnovao je preduzimljivi tinejdžer Bredli Kadenhed iz Teksasa, koji trenutno služi osamdesetogodišnju zatvorsku kaznu u Sjedinjenim Američkim Državama zbog izrade i posedovanja materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece. Međutim, njegovim hapšenjem grupa nije nestala, već se razvila u razgranatu mrežu sa izvršiocima i žrtvama u desetinama zemalja. Pravni spisi sa različitih meridijana ukazuju na to da ovi kanali veličaju sadizam radi samog čina, prikupljajući snimke nedela radi sticanja kontrole nad članovima.

Posebno zabrinjava trend u kom mlade osobe unutar mreže vrbuju svoje vršnjake, stvarajući krug u kom žrtve i same postaju počinioci. Zvaničnici policijskih službi upozoravaju da mlade žrtve često pristaju na zlostavljanje drugih kako bi pobegle od pritiska sopstvenih onlajn mučitelja. Na taj način stvaraju se zatvorene grupe na aplikacijama gde se dečiji životi pretvaraju u poligon za ucene.

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Odlukom švedskog suda utvrđeno je da je dečak izveo pomenuti napad nožem, ali je zbog godina bio izuzet od kaznene odgovornosti. Ipak, ključni trag u istragi vodio je ka onlajn nadimku "Chai", iza koga se krio tinejdžer sa severa Švedske, optužen za više od sedamdeset krivičnih dela. Ovaj mladić je optužen za podsticanje na samoubistvo i izradu eksplicitnog materijala, vršeći pritisak na devojčicu iz Australije i dečaka u Nemačkoj koji je jedva preživeo teške povrede.

Optužnica protiv ovog tinejdžera predstavlja važan presedan za pravosuđe, jer se na ovom slučaju testira odgovornost pojedinaca koji putem interneta na daljinu primoravaju druge na nasilje. Svrha grupe je, prema rečima tužilaca, uništavanje sveta i izazivanje haosa, dok sami članovi kroz brutalnost pokušavaju da steknu viši status unutar hijerarhije i uđu u ekskluzivne, zatvorene čet-sobe poput kanala "764 Inferno".

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Seksualna iznuda i ucenjivanje: Kako predatori kontrolišu žrtve

Stvaranje novog, ekstremnog i eksplicitnog materijala predstavlja osnovni uslov za napredovanje u hijerarhiji unutar mreže "764". Predatori prvo primoravaju mlade žrtve na samoozleđivanje ili seksualne činove pred kamerom, a zatim dobijeni materijal koriste kao oružje za dalju ucenu. Kada dođu do kompromitujućih snimaka, napadači prete javnim objavljivanjem ili slanjem roditeljima ako žrtva ne izvrši još teže zahteve.

Hapšenja članova grupe zabeležena su u čak 33 zemlje sveta, od Amerike i Velike Britanije, pa sve do Australije i Novog Zelanda. Učesnici ovih grupa često tvrde da su i sami bili žrtve ucene i da su delovali pod pretnjom, ali sudovi sve ređe prihvataju takvu odbranu ukoliko je reč o svesnom učestvovanju u distribuciji materijala koji svedoči o teškom zlostavljanju dece.

Žene i devojčice su najčešće žrtve digitalnog nasilja Foto: Shutterstock

Ideologija bez političkog programa

Stručnjaci za bezbednost i američki FBI koriste termin "nihilistički nasilni ekstremizam" kako bi opisali delovanje mreže "764" i srodnih grupa. Za razliku od klasičnih političkih ili verskih ekstremističkih organizacija, ideologija u ovim onlajn prostorima često je promenljiva i simbolična. Neonacistički ili okultni motivi funkcionišu prvenstveno kao vizuelne oznake pripadnosti, dok je stvarni motiv sadizam i potreba za dominacijom.

Samo članstvo je izuzetno neformalno i raspoređeno na stotinama kanala i potkanala na aplikaciji Diskord. Deljenje brutalnih snimaka žrtava članovima donosi takozvani "uticaj" (clout), koji u tim poremećenim krugovima služi kao društvena valuta.