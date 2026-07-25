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Mnogi su primetili da poslate poruke drastično kasne, zaglavljuju se u statusu slanja ili se uopšte ne isporučuju primaocima. Specijalizovani servisi za praćenje rada internet usluga, poput DownDetector-a, zabeležili su nagli skok prijava korisnika koji ukazuju na to da digitalna komunikacija na ovoj platformi funkcioniše uz ozbiljne prekide.

Iako povremene tehničke smetnje nisu potpun novitet na velikim društvenim mrežama, učestalost ovih anomalija unosi nervozu među milione ljudi koji se na Messenger oslanjaju u poslovne i privatne svrhe. Za sada zvaničnici iz kompanije Meta nisu izašli sa preciznim saopštenjem o uzroku problema, ali stručnjaci ukazuju na kombinaciju infrastrukturalnih promena, ažuriranja algoritama i priprema za velika gašenja pratećih servisa.

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Odloženo isporučivanje i duh notifikacije: Anatomija najnovijeg kvara

Glavni simptom koji trenutno muči korisnike jeste asinhrono funkcionisanje aplikacije. Kada pošaljete poruku, ona često ostaje označena krugom koji se okreće, da bi tek nakon nekoliko minuta ili sati bila poslana. Istovremeno, mnogi primaju notifikacije o novim porukama koje se, kada otvore razgovor, uopšte ne pojavljuju u prozoru četa.

Ovakvi bagovi najčešće nastaju usled opterećenja na centralnim serverima kompanije Meta ili usled grešaka pri sinhronizaciji baza podataka. Kada se sistemski serveri osvežavaju u pozadini, aplikacija gubi stabilnu vezu sa lokalnim uređajem, što stvara utisak da je vaš nalog blokiran ili da je internet konekcija u prekidu.

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Zašto Meta menja strukturu Messengera

Ovi tehnički problemi događaju se u trenutku kada kompanija Meta sprovodi najagresivnije restrukturiranje svojih komunikacionih kanala u poslednjoj deceniji. Nakon gašenja zasebnih desktop aplikacija za Windows i Mac računare, usledilo je i konačno ukidanje samostalne web stranice messenger.com.

Korisnici se na računarima prinudno preusmeravaju nazad na glavno sučelje Facebook-a (facebook.com/messages). Stručnjaci veruju da upravo ovo objedinjavanje servisa i gašenje odvojenih infrastruktura stvara uska grla u prenosu podataka. Dok inženjeri prebacuju milione aktivnih naloga sa jedne mrežne arhitekture na drugu, privremeni bagovi i padovi sistema postaju gotovo neizbežna sporedna pojava.

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Enkripcija i bezbednosni protokoli koji usporavaju rad

Drugi važan faktor koji utiče na brzinu prenosa poruka jeste uvođenje kompletne end-to-end enkripcije za sve privatne razgovore. Za razliku od ranijeg sistema gde su poruke išle direktno preko otvorenih servera, enkriptovani razgovori zahtevaju da se svaki paket podataka šifruje na uređaju pošiljaoca i dešifruje isključivo na uređaju primaoca.

Ukoliko u tom lancu dođe do neslaganja u takozvanim bezbednosnim ključevima ili ako aplikacija na telefonu ne uspe da brzo komunicira sa Secure Storage skladištem kompanije Meta, poruka ostaje zaglavljena.

Povećana bezbednost i zaštita privatnosti korisnika doneli su sa sobom i veću tehničku kompleksnost, koja pri manjim padovima mreže stvara vidljive zastoje u radu.

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Šta uraditi ako vam poruke ne prolaze: Brzi koraci za rešavanje problema

Dok Meta ne stabilizuje servere, korisnici mogu primeniti nekoliko praktičnih koraka kako bi primorali aplikaciju da osveži vezu sa bazom podataka:

Iskulirajte aplikaciju: Nemojte samo minimizovati Messenger. Otvorite listu aktivnih aplikacija na telefonu i potpuno je zatvorite ("Swipe away").

Proverite PIN za enkripciju: Ukoliko vam se razgovori ne učitavaju, u podešavanjima privatnosti proverite da li je vaš PIN za bezbedno skladište usklađen.

Obrišite keš memoriju (Cache): Na Android uređajima u podešavanjima aplikacija obrišite keš podatke (Cache) Messengera, što često rešava problem sa zakasnelim notifikacijama.

Pređite na web verziju preko Facebooka: Ako aplikacija na telefonu odbija poslušnost, pristup preko klasičnog Facebook sajta na računaru često funkcioniše stabilnije. Da li je vreme za alternativne kanale komunikacije?

Učestali prekidi i izmene u radu Messengera ponovo pokreću pitanje pouzdanosti monopolističkih digitalnih platformi. Dok su nekada korisnici imali na raspolaganju više nezavisnih načina da pristupe svojim porukama, centralizacija svih usluga pod okrilje jedne kompanije znači da bilo koji sistemski bag pogađa milione ljudi istovremeno.

Ostaje da se vidi koliko će vremena inženjerima Mete biti potrebno da u potpunosti stabilizuju sistem i otklone probleme sa kašnjenjem poruka. Do tada, mnogi korisnici paralelno aktiviraju alternativne servise za dopisivanje kako u ključnim trenucima ne bi ostali odsečeni od važnih informacija.