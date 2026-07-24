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BYD je za kratko vreme uspeo da napravi rezultat koji je do skoro delovao teško dostižno na domaćem tržištu automobila. Prema podacima za prvu polovinu 2026. godine, kompanija se našla na sedmom mestu liste najprodavanijih automobilskih brendova u Srbiji sa učešćem od četiri odsto na tržištu putničkih vozila. To predstavlja jedan od najbržih uspona nekog proizvođača od dolaska na domaće tržište.

Sve veći broj BYD modela može se videti na srpskim putevima, što pokazuje da interesovanje kupaca nastavlja da raste. Elektrifikacija više nije rezervisana samo za mali broj vozača, već postaje sve prisutnija i u svakodnevnom saobraćaju. Upravo na tom talasu kompanija je uspela da izgradi svoju poziciju.

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Svaki drugi EV pripada ovom brendu

Najveći uspeh BYD je ostvario u segmentu potpuno električnih vozila, gde prema objavljenim podacima drži 50,8 odsto tržišnog učešća u Srbiji. To praktično znači da je svaki drugi novo registrovani električni automobil upravo iz ponude ovog proizvođača. Takav rezultat dodatno potvrđuje koliko se tržište električnih vozila brzo menja.

Među najprodavanijim električnim modelima posebno se izdvajaju BYD Sealion 7, koji zauzima prvo mesto, zatim BYD ATTO 2 na trećoj poziciji i BYD Dolphin Surf, koji se nalazi odmah iza njega. Ovakav raspored pokazuje da kompanija nema samo jedan uspešan model, već više vozila koja privlače kupce. To joj daje dodatnu prednost u sve jačoj tržišnoj konkurenciji.

1/6 Vidi galeriju BYD Atto 2 je kompaktan, potpuno električni SUV sa Blade baterijom, “cell‑to‑body” konstrukcijom i autonomijom do oko 312 km (WLTP). Foto: Shutterstock

Hibridi takođe donose važne rezultate

Pored električnih automobila, BYD beleži dobre rezultate i među plug-in hibridima. Model BYD Seal U DM-i zauzeo je prvo mesto u PHEV segmentu u Srbiji i istovremeno se našao među 20 najprodavanijih modela na domaćem tržištu. Time je kompanija pokazala da kupci prepoznaju i vozila koja kombinuju električni i klasični pogon.

Prema objavljenim podacima, BYD trenutno drži 5,6 odsto ukupnog hibridnog tržišta u Srbiji. To pokazuje da rast kompanije nije ograničen samo na jednu kategoriju vozila. Širenje ponude omogućava proizvođaču da privuče različite profile kupaca.

1/7 Vidi galeriju Električna limuzina koja je „eksplodirala“ odmah nakon lansiranja Foto: printscreen YT

Više od hiljadu kupaca odlučilo se za BYD

Kompanija navodi da je od početka godine zabeležila više od 1.000 pretprodaja na domaćem tržištu. Istovremeno, od dolaska BYD u Srbiju na putevima se već nalazi više od 1.300 vozila ovog proizvođača. Takvi podaci ukazuju na rastuće interesovanje domaćih vozača za elektrifikovane automobile.

Veliki broj pretprodaja pokazuje da deo kupaca odluku donosi i pre nego što vozilo stigne u prodajne salone. To govori o poverenju koje je kompanija uspela da izgradi za relativno kratko vreme. Upravo takav trend mogao bi da utiče na dalji razvoj tržišta električnih vozila u Srbiji.

Velik igrač na tržištu električnih automobila

Rezultati iz prve polovine godine pokazuju da se konkurencija na domaćem automobilskom tržištu dodatno pojačava. Sve veći broj električnih i plug-in hibridnih modela menja navike kupaca i otvara prostor za nove lidere. BYD je među proizvođačima koji su taj trend iskoristili najbrže.

Kako će se tržište razvijati do kraja godine ostaje da se vidi, ali dosadašnji rezultati pokazuju da interesovanje za elektrifikovana vozila nastavlja da raste. Upravo zbog toga borba među proizvođačima ulazi u novu fazu. Kupci će u takvoj konkurenciji imati sve veći izbor modela i tehnologija.