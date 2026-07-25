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Kompanija Google otpočela je implementaciju novog sistema za pravljenje rezervnih kopija (Android Backup), menjajući dugogodišnja pravila skladištenja i sinhronizacije. Ova osveženja donose bolju kontrolu nad podacima i veću transparentnost, ali istovremeno primoravaju korisnike da obrate pažnju na raspoloživu memoriju na svom Google One nalogu.

Google je već počeo da šalje imejlove Android korisnicima o predstojećoj promeni politike skladištenja rezervnih kopija, dajući im obaveštenje 45 dana pre nego što nova pravila stupe na snagu.

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Šta se tačno menja?

Učestale promene u digitalnom ekosistemu često unose nedoumicu među vlasnike pametnih telefona, posebno kada su u pitanju procesi koji se automatski odvijaju u pozadini. Budući da se rezervne kopije koriste za bezbolno prebacivanje podataka pri kupovini novog telefona ili za oporavak sistema nakon kvara, razumevanje novih pravila skladištenja ključno je kako ne biste ostali bez važnih fotografija, kontakata i poruka.

Suština novih pravila odnosi se na način na koji Google obračunava prostor koji rezervne kopije zauzimaju unutar besplatnog paketa od 15 gigabajta (GB), koji delite kroz Gmail, Google Drive i Google Photos. Određene vrste podataka koje su ranije imale povlašćen status ili su bile izuzete iz opšte kvote, sada se striktno uračunavaju u ukupan utrošak skladišnog prostora.

Takođe, Google uvodi strože vremenske rokove za čuvanje takozvanih "neaktivnih" rezervnih kopija. Ukoliko uređaj ne povežete na mrežu ili se ne prijavite na svoj nalog u određenom vremenskom periodu, sistem će automatski obrisati stare kopije podataka kako bi oslobodio resurse na serverima. Ova mera sprečava gomilanje višegodišnjih nepotrebnih baza podataka korisnika koji su promenili operativni sistem ili napustili nalog.

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Slučaj WhatsAppa i aplikacija trećih strana: Kraj jedne ere

Najveća promena koja direktno pogađa najveći broj korisnika jeste ukidanje posebnog sporazuma između Google-a i popularnih aplikacija za dopisivanje, u prvom redu WhatsApp-a. Godinama su rezervne kopije ćaskanja, slika i video-zapisa iz WhatsApp-a bile izuzete iz kvote Google skladišta, što je omogućavalo besplatno čuvanje gigabajta medijskog sadržaja.

Prema novim pravilima, kompletan backup ovih aplikacija ravnopravno troši vaš raspoloživi prostor na Google nalogu. S obzirom na to da grupe za dopisivanje svakodnevno razmenjuju hiljade fotografija i video-snimaka, korisnici koji imaju besplatne pakete vrlo brzo mogu naići na obaveštenje da im je memorija popunjena, čime se blokira i prijem novih e-poruka na Gmail-u.

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Poboljšana bezbednost: Napredna enkripcija za miran san

Pored izmena u politici prostora, nova struktura rezervnih kopija donosi i drastično viši nivo sigurnosti. Google je unapredio sistem End-to-End enkripcije (šifrovanja sa kraja na kraj) za sve bekap podatke koji se šalju na servere. To u praksi znači da su vaši podaci zaključani zaštitnim ključem koji je deriviran iz vaše lozinke ili PIN koda za otključavanje ekrana.

Zahvaljujući ovom bezbednosnom prstenu, čak ni inženjeri Google-a, niti treća lica, ne mogu pristupiti vašim sačuvanim porukama, istoriji poziva i podešavanjima aplikacija na serveru. Privatnost korisnika podignuta je na viši nivo, što pruža dodatnu sigurnost u eri sve učestalijih hakerskih napada i curenja podataka na mreži.

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Kako proveriti i optimizovati sopstveno skladište

Da ne biste došli u situaciju da vam sistem obustavi automatsko čuvanje podataka usled popunjenosti memorije, poželjno je da povremeno izvršite reviziju svog naloga:

Pristupite podešavanjima sistema: Otvorite Podešavanja (Settings) na telefonu, idite na opciju Google, a zatim odaberite Backup (Rezervna kopija).

Otvorite Podešavanja (Settings) na telefonu, idite na opciju Google, a zatim odaberite Backup (Rezervna kopija). Proverite šta se sve sinhronizuje: Uvidom u listu možete isključiti iz izrade kopije velike aplikacije ili video-zapise koji vam nisu od presudne važnosti.

Uvidom u listu možete isključiti iz izrade kopije velike aplikacije ili video-zapise koji vam nisu od presudne važnosti. Očistite nepotrebne medije: Unutar samih aplikacija za dopisivanje obrišite stare i nevažne video-snimke pre nego što sistem pokrene automatski backup u noćnim satima. Da li je prelazak na plaćene pakete postao neizbežan?

Nova politika skladištenja jasno ukazuje na strategiju tehnoloških gigakata da korisnike usmere ka pretplatničkim modelima. Besplatnih 15 GB, koliko Google dodeljuje uz svaki nalog još od 2013. godine, u današnje vreme visoke rezolucije slika i obimnih aplikacija više nije dovoljno za komforno višegodišnje korišćenje.

Korisnicima se kao opcija nudi prelazak na plaćene Google One pakete (koji startuju od 100 GB prostora), ili ručno prebacivanje i arhiviranje starih podataka na lokalne računare i eksterne memorije. Razumevanjem ovih promena i pravovremenim podešavanjem naloga, sprečićete iznenadne troškove i obezbediti da vaše najvažnije digitalne uspomene ostanu sigurne.