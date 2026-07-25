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U okviru popularne funkcije Hide My Email (Sakrij moju e-adresu), koja je deo plaćenog servisa iCloud+, otkriven je tehnički propust koji je u određenim okolnostima mogao izložiti stvarne e-mail adrese korisnika. Ovaj bag poljuljao je poverenje u jedan od ključnih bezbednosnih aduta kompanije Apple, čija se celokupna marketing strategija zasniva na zaštiti ličnih podataka.

Servis Hide My Email osmišljen je kao digitalni štit koji generiše jedinstvene, nasumične e-mail adrese prilikom registracije na novim sajtovima ili aplikacijama. Sva pošta poslata na te nasumične adrese automatski se preusmerava na pravu e-mail adresu korisnika, čime se sprečava da spoljne kompanije, oglašivači i potencijalni hakeri dođu do njegovog stvarnog kontakta. Međutim, novootkriveni propust narušio je upravo tu primarnu barijeru.

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Kako je nastao bag: Mreža preusmeravanja koja je otkrila prave identitete

Bezbednosni istraživači i korisnici koji su uočili problem primetili su da je u specifičnim scenarijima slanja i odgovaranja na poruke dolazi do curenja podataka u takozvanom "zaglavlju" (header-u) e-maila. Kada bi korisnik odgovorio na poruku primljenu preko generisane nasumične adrese, sistem na iCloud serverima u pojedinim slučajevima nije uspevao da u potpunosti maskira pošiljaoca.

Rezultat je bio taj da je primalac odgovora mogao da vidi pravu Apple ID e-mail adresu korisnika. Iako se na prvi pogled ovo može učiniti kao sitna tehnička greška, u svetu sajber-bezbednosti to predstavlja ozbiljan rizik, jer poništava svrhu anonimnosti i napadačima daje tačan kontakt vezan za finansijske i privatne naloge.

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Phishing i ukrštanje baza podataka

Razotkrivanje prave e-mail adrese nosi sa sobom višestruke rizike, pre svega u vidu phishing (mrežnih) napada. Kada maliciozni akteri ili agresivne marketinške agencije povežu nasumičnu adresu sa vašim stvarnim e-mailom, oni dobijaju mogućnost da kreiraju znatno uverljivije lažne poruke i usmere ih direktno u vaš primarni sandučić.

Takođe, moderna industrija prikupljanja podataka funkcioniše po principu ukrštanja baza. Ako se vaša stvarna adresa poveže sa aktivnostima na sajtovima za koje ste želeli da ostanu anonimni, stvaraju se detaljni digitalni profili o vašim navikama, interesovanjima i kupovnoj moći, što je direktno kršenje privatnosti koju je Apple garantovao.

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Hitne zakrpe na serverima

Kompanija Apple je nakon prijave bezbednosnih stručnjaka brzo reagovala i započela implementaciju popravki na strani svojih servera. Budući da se preusmeravanje pošte i maskiranje adresa odvija direktno na oblaku (Cloud-u), u ovom slučaju nije bilo neophodno da svi korisnici čekaju velika ažuriranja operativnog sistema iOS ili macOS, već je problem rešavan centralizovano.

Iz tima za podršku poručuju da je propust pogođao manji procenat korisnika i da nema dokaza da je bag masovno zloupotrebljavan od strane hakerskih grupa. Uprkos tome, ovaj incident poslužio je kao opomena da ni najnapredniji zatvoreni ekosistemi nisu potpuno imuni na softverske greške.

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Praktični koraci za proveru: Kako da zaštitite svoj nalog

Iako je Apple izolovao problem na svojim serverima, stručnjaci savetuju korisnicima da preduzmu nekoliko preventivnih koraka kako bi bili sigurni u anonimnost svojih naloga:

Proverite listu nasumičnih adresa: Otvorite Settings na iPhone-u, dodirnite svoje ime na vrhu, idite na iCloud, pa na Hide My Email i pregledajte koje su adrese aktivne.

Otvorite Settings na iPhone-u, dodirnite svoje ime na vrhu, idite na iCloud, pa na Hide My Email i pregledajte koje su adrese aktivne. Deaktivirajte sumnjive adrese: Ukoliko primetite da vam na neku generisanu adresu stiže učestali nepoželjni sadržaj (Spam), jednostavno je obrišite ili privremeno isključite preusmeravanje.

Ukoliko primetite da vam na neku generisanu adresu stiže učestali nepoželjni sadržaj (Spam), jednostavno je obrišite ili privremeno isključite preusmeravanje. Testirajte slanje poruka: Pošaljite probni e-mail sa nasumične adrese na neki svoj sekundarni nalog kako biste se uverili da se u zaglavlju ne vidi vaša primarna iCloud adresa.