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Tehnološki milijarderi Ilon Mask i Džef Bezos uveliko promovišu viziju u kojoj bi se energetski najzahtevniji centri podataka (Data Centers) premestili u svemir, koristeći neograničenu solarnu energiju i hlađenje u vakuumu. Međutim, iza ove spektakularne naučno-fantastične ideje krije se sumorna realnost: nezavisni naučnici i ekološki stručnjaci upozoravaju da bi ovaj poduhvat mogao imati katastrofalne posledice po atmosferu i klimu naše planete.

Ideja na prvi pogled deluje privlačno - premeštanjem masivnih servera u orbitu smanjio bi se pritisak na zemaljsku električnu mrežu i uštedele ogromne količine vode koje se na Zemlji troše za hlađenje računarskih postrojenja. Ipak, detaljne analize procene uticaja na životnu sredinu pokazuju da se problem samo izmešta sa kopna u atmosferu, pri čemu su ekološki rizici u svemiru znatno teže kontrolisani i potencijalno nepopravljivi.

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Raketno gorivo i uništenje ozonskog omotača: Skrivena cena hiljada lansiranja

Da bi se stvorila i održavala flota orbitalnih centara podataka, bilo bi neophodno višestruko povećati broj raketnih lansiranja na godišnjem nivou. Raketni motori tokom sagorevanja emituju ogromne količine čađi, vodenog stakleničkog gasa i azotovih oksida direktno u stratosferu i mezosferu, slojeve atmosfere koji se izuzetno sporo obnavljaju i koji su ključni za očuvanje života na Zemlji.

Taloženje čađi i hemijskih nusproizvoda na tim visinama direktno ubrzava razgradnju ozonskog omotača, koji nas štiti od opasnog ultraljubičastog zračenja. Dok se na Zemlji bore za smanjenje emisije ugljen-dioksida, lansiranje hiljada tona opreme u svemir stvara novi, još opasniji vid zagađenja čije posledice možemo osećati decenijama.

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Svemirska groblja i "otrovna kiša": Problem sagorevanja servera u atmosferi

Pored samog lansiranja, ogromnu pretnju predstavlja i životni vek računarske opreme. Komponente unutar centara podataka (procesori, memorijski moduli i matične ploče) brzo zastarevaju i moraju se menjati na svakih nekoliko godina. Plan vizionara predviđa da se stari sateliti sa serverima usmeravaju ka Zemlji kako bi izgoreli u gornjim slojevima atmosfere i tako izbegli stvaranje svemirskog otpada.

Međutim, fizika sagorevanja opreme napravljene od aluminijuma, retkih metala i složenih legura ima svoju cenu. Prilikom raspadanja servera u atmosferi stvaraju se ogromne količine aluminijum-oksida, čestica koje deluju kao moćni katalizatori za uništavanje ozona i menjaju refleksivnost atmosfere, što direktno utiče na globalne klimatske promene.

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Energetski paradoks: Neograničeno sunce uz ogromne gubitke

Zagovornici svemirskih servera ističu da je solarna energija u orbiti konstantna i do osam puta efikasnija nego na površini Zemlje, jer nema oblaka niti noći. Ipak, kritičari podsećaju na energetski paradoks prenosa tih podataka nazad na Zemlju. Prijem i slanje gigabajta podataka u realnom vremenu putem laserskih i radio-veza zahteva masivnu infrastrukturu na zemlji koja takođe troši ogromne količine struje.

Takođe, proizvodnja i transport solarnih panela i baterija namenjenih za ekstremne uslove u svemiru zahteva eksploataciju retkih minerala na Zemlji, čime se proces primarne proizvodnje opreme pretvara u ekološku noćnu moru za lokalne ekosisteme iz kojih se te rudarske sirovine izvlače.

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Odgovornost tehnoloških giganta u eri klimatske krize

Prikazivanje svemirskih centara podataka kao zelenog rešenja za potrebe veštačke inteligencije predstavlja čist primer takozvanog "greenwashing-a" iliti lažnog ekološkog brendiranja. Umesto da ulažu u energetski efikasnije čipove, obnovljive izvore energije i održiva hlađenja na Zemlji, visokotehnološke kompanije pokušavaju da svoj ekološki otisak izmeste van domašaja zemaljskih zakona i regulatornih tela.

Svemir ne sme postati deponija za nezasite potrebe tehnološkog sektora. Odsustvo strogih međunarodnih regulativa koje bi ograničile broj lansiranja i definisale sastav materijala koji smeju sagorevati u atmosferi ostavlja otvoren prostor za megalomanske projekte koji direktno ugrožavaju stabilnost planete.