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Mnogi korisnici Android uređaja, ali i Google aplikacija na iPhone-u, sa iznenađenjem saznaju da kompanija Google pod određenim uslovima čuva glasovne snimke njihovih pretraga, komandi i razgovora. Iako tehnološki gigant tvrdi da se ovi podaci prikupljaju isključivo radi poboljšanja prepoznavanja govora i pametnih usluga, stvaranje ogromne arhive vašeg glasa na udaljenim serverima opravdano izaziva zabrinutost.

Sumnja da nas telefoni prisluškuju prisutna je već godinama, posebno kada se nakon privatnog razgovora o nekom proizvodu na ekranu naprasno pojave oglasi za baš taj artikal. Iako Google zvanično negira da neprekidno i tajno snima sve ambijentalne razgovore, činjenica je da se aktivacijom glasovnog asistenta ili slučajnim izgovaranjem reči koje zvuče kao "Hey Google" pokreće snimanje čiji se audio-zapis automatski šalje u oblak.

Google Foto: Google

Digitalni otisak glasa: Zašto Google uopšte čuva vaše snimke

Glavni razlog za prikupljanje glasovnih podataka leži u treniranju algoritama veštačke inteligencije i mašinskog učenja. Da bi Google Assistant i servisi za glasovnu pretragu razumeli različite akcente, dijalekte, brzinu govora i pozadinsku buku, inženjerima su potrebne milijarde realnih uzoraka ljudskog glasa iz svakodnevnog života.

Međutim, problem nastaje u trenutku kada ti snimci ostanu trajno pohranjeni na vašem Google nalogu bez vašeg potpunog uvida i izričitog odobrenja. U slučaju presretanja naloga ili bezbednosnih upada, neovlašćena lica bi teoretski mogla doći u posed vaših audio-zapisa, što privatne razgovore pretvara u potencijalni bezbednosni rizik.

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Slučajne aktivacije: Kada telefon snima bez vašeg znanja

Jedan od najvećih problema u radu glasovnih asistenata jesu takozvane lažne aktivacije. Mikrofon na telefonu stalno u pozadini osluškuje jednostavne komande kako bi reagovao u sekundi. Različite reči u svakodnevnom govoru, zvuk televizora ili radio-prijemnika mogu zavarati algoritam i navesti ga da pomisli da ste mu se direktno obratili.

U tim trenucima telefon počinje da snima sve što se u prostoriji izgovara tokom narednih nekoliko sekundi ili minuta, a da korisnik toga uopšte nije svestan. Ti zapisi se potom tiho arhiviraju u istoriju aktivnosti vašeg naloga, gde ostaju sačuvani sve dok ih ručno ne uklonite ili ne promenite podešavanja.

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Pravni okvir i postavke privatnosti: Imate pravo da kažete "STOP"

Pod pritiskom regulatornih tela za zaštitu podataka o ličnosti (poput GDPR-a u Evropi), Google je bio primoran da unese izmene u svoja podešavanja i omogući korisnicima jednostavniji uvid u prikupljene podatke. Unutar kontrolne table Google naloga postoji posebna sekcija posvećena istoriji glasovnih i audio-snimaka, gde svako može preslušati šta je sve zabeleženo.

Dobra vest je da Google fabrički ne primorava korisnike da trajno ostave ovu opciju uključenom. Svaki vlasnik naloga ima potpunu slobodu da zabrani dalje prikupljanje glasovnih zapisa i obriše celokupnu dosadašnju arhivu sa servera u samo nekoliko klikova.

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Vodič korak po korak: Kako trajno isključiti snimanje glasa

Da biste osigurali svoju privatnost i primorali Google da prestane sa čuvanjem vaših glasovnih komandi, pratite sledeće jednostavne korake:

Pristupite podešavanjima naloga: Otvorite internet pregledač i idite na stranicu myaccount.google.com (ili otvorite Google podešavanja na svom telefonu). Pronađite podatke i privatnost: Odaberite karticu Data & Privacy (Podaci i privatnost) i potražite odeljak History settings (Podešavanja istorije). Isključite audio-snimke: Kliknite na Web & App Activity (Aktivnost na webu i u aplikacijama), pronađite stavku Include voice and audio activity (Uključi glasovne i audio aktivnosti) i odštiklirajte je. Obrišite postojeću istoriju: Unutar opcije Manage Activity (Upravljanje aktivnostima) odaberite opciju za brisanje svih dosadašnjih snimaka. Preuzimanje kontrole nad sopstvenim digitalnim životom

Pored samog podešavanja Google naloga, stručnjaci za sajber bezbednost savetuju i povremenu reviziju dozvola na samom mobilnom uređaju. U podešavanjima telefona pod stavkom Aplikacije i dozvole (Permissions) možete uvek proveriti koje sve aplikacije imaju stalni pristup vašem mikrofonu i ograničiti im rad samo na periode dok ih aktivno koristite.

Edukacija o podešavanjima privatnosti predstavlja najvažniji korak u modernom digitalnom dobu. Odvajanjem svega nekoliko minuta za proveru sigurnosnih postavki, vraćate kontrolu nad svojim ličnim podacima i obezbeđujete da vaši privatni razgovori ostanu upravo to - privatni.