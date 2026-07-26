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Ova inovativna tehnologija omogućava pametnim telefonima da se direktno povežu na Starlinkove satelite u niskoj Zemljinoj orbiti, bez potrebe za bilo kakvom dodatnom opremom, antenama ili specijalnim aplikacijama. Time se otvara nova era u kojoj rupe u pokrivenosti mobilnom mrežom i potpuni nestanak signala u nepristupačnim predelima postaju stvar prošlosti.

Za razliku od standardnog Starlink servisa koji zahteva satelitsku tanjir-antenu i fiksni ruter, Direct-to-Cell pretvara same satelite u leteće bazne stanice. Zahvaljujući saradnji sa vodećim evropskim telekomunikacionim operaterima, pametni telefoni korisnika automatski prepoznaju satelitski signal u trenucima kada ostanu van domašaja klasičnih zemaljskih predajnika.

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Kako funkcioniše tehnologija: Standardni telefon, vanzemaljska mreža

Ključ ove tehnološke revolucije leži u novoj generaciji Starlink satelita koji su opremljeni naprednim eNodeB modemima. Ovi modemi komuniciraju na standardnim frekvencijama mobilne telefonije (LTE/4G), što znači da običan pametni telefon, bilo da je reč o najnovijem flegšip modelu ili nekoliko godina starom uređaju, satelit vidi kao još jednu standardnu baznu stanicu na zemlji.

Kada korisnik zađe u zonu bez zemaljskog signala, telefon neprimetno prebacuje vezu na satelit u orbiti. Iako su sateliti udaljeni stotinama kilometara i kreću se velikim brzinama, sofisticirani softver na strani SpaceX-a i operatera uspešno kompenzuje kašnjenje signala i Dooplerov efekat, omogućavajući stabilnu i pouzdanu komunikaciju.

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Prva faza primene: Fokus na bezbednosti i porukama u nuždi

U prvoj fazi komercijalnog rada u Evropi, usluga je primarno fokusirana na tekstualne poruke (SMS) i komunikaciju u vanrednim situacijama. Korisnici koji se nađu na nepristupačnim planinskim vencima, u gustim šumama ili na otvorenom moru sada mogu slati i primati tekstualne poruke, kao i deliti svoju tačnu GPS lokaciju sa službama za spasavanje.

Ova funkcionalnost od neprocenjivog je značaja za planinare, avanturiste, mornare i spasilačke ekipe na terenu. Mogućnost pozivanja pomoći u kritičnim momentima, kada klasični mobilni operateri otkažu, direktno će spasavati ljudske živote tokom prirodnih nepogoda, havarija ili nesreća u divljini.

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Sledeći koraci: Glasovni pozivi i mobilni internet iz orbite

Planovi kompanije Ilona Maska ne zaustavljaju se na tekstualnim porukama. Kako se mreža specijalizovanih satelita u orbiti bude širila tokom narednih meseci, usluga će dobiti proširenje u vidu podrške za klasične glasovne pozive, kao i prenos podataka (podatkovni saobraćaj).

Iako početne brzine satelitskog interneta na telefonima neće moći da pariraju zemaljskim 5G mrežama u gradovima, biće sasvim dovoljne za normalno surfovanje, korišćenje mapa, slanje e-pošte i rad aplikacija za dopisivanje. Time će pojam "mrtve zone" biti potpuno izbrisan sa geografskih karata.

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Partnerstva sa lokalnim operaterima: Bez menjanja kartice i broja

Velika prednost Direct-to-Cell modela jeste način na koji se plasira krajnjim korisnicima. SpaceX ne nastupa kao direktna konkurencija postojećim mobilnim mreža u Evropi, već sa njima sklapa strateška partnerstva. To znači da korisnici ne moraju da menjaju svoj broj, SIM karticu niti da sklapaju posebne ugovore sa Starlinkom.

Usluga se integriše direktno u postojeće pakete domaćih operatera, često kao automatski dodatak za bezbednost. Vaš postojeći telefon jednostavno nastavlja da radi tamo gde je ranije gubio domet, dok se obračun saobraćaja vrši preko vašeg primarnog računa za mobilne usluge.