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Deljeni razgovori sa Claude AI navodno su se pojavili u rezultatima Google pretrage, što je izazvalo novi talas zabrinutosti zbog zaštite privatnosti korisnika. Problem je otkriven nakon objave na Redditu, gde je navedeno da su brojni razgovori mogli da se pronađu jednostavnom pretragom, čak i bez originalnog linka koji je kreirao korisnik.

Korisnici su razgovore delili putem Claude funkcije za javno deljenje, koja generiše posebne URL adrese kako bi drugi mogli da pristupe sadržaju. Međutim, prema dostupnim informacijama, određene stranice nisu imale odgovarajuću zaštitu od indeksiranja, što je omogućilo pretraživačima da ih pronađu i prikažu među rezultatima.

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Privatni AI razgovori postali dostupni putem pretrage

Prema navodima korisnika, među pronađenim razgovorima nalazili su se različiti oblici osetljivog sadržaja. Pominju se pravne analize, tehnički problemi koje su inženjeri rešavali uz pomoć AI alata, ali i privatni razgovori koji nikada nisu bili namenjeni široj javnosti.

Takvi slučajevi izazivaju posebnu zabrinutost jer AI asistenti često sadrže mnogo više poverljivih informacija nego klasične internet pretrage. Mnogi ih koriste za izradu ugovora, analizu poslovnih podataka, rad sa kodom ili razgovore o ličnim temama, pa svako neželjeno izlaganje može imati ozbiljne posledice.

Ako se ovakav sadržaj pojavi u rezultatima pretrage, rizik ne predstavlja samo narušavanje privatnosti. U pitanju mogu biti poverljivi poslovni podaci, intelektualna svojina ili informacije koje bi mogle izazvati probleme u profesionalnom okruženju.

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Kako je funkcija deljenja otvorila vrata problemu

Claude funkcija za deljenje napravljena je kako bi korisnici jednostavno prosledili razgovore drugim ljudima. Problem nastaje kada takvi linkovi više nisu dostupni samo osobama kojima su namenjeni, već mogu završiti i u javnim pretraživačima.

Prema informacijama koje su podelili korisnici, deljeni razgovori nisu imali dovoljno efikasnu zaštitu od indeksiranja. Ako bi se takav link našao na forumu, društvenoj mreži ili drugom javnom mestu, postojala je mogućnost da ga pretraživači pronađu i sačuvaju u svojim bazama.

Ovaj slučaj podsetio je mnoge na ranije probleme sa deljenim ChatGPT razgovorima, koji su takođe otvorili pitanje koliko su korisnici svesni posledica javnog deljenja AI komunikacije.

Foto: ChatGPT

Rezultati su nestali, ali pitanja su ostala

Do nedelje su rezultati Google pretrage koji su vodili ka pogođenim Claude razgovorima uglavnom nestali. To može ukazivati na uklanjanje stranica iz indeksa nakon što je problem primećen ili na izmene koje su u međuvremenu napravljene u sistemu kompanije Anthropic.

Ipak, nestanak iz Google pretrage ne znači automatski da su svi ranije podeljeni razgovori postali nedostupni. Ukoliko je neko ranije sačuvao ili podelio određeni URL, sadržaj bi potencijalno mogao ostati dostupan sve dok pristup tom linku ne bude ukinut.

Anthropic u trenutku objavljivanja informacija nije javno komentarisao ovaj slučaj. Zbog toga nije poznato koliko je razgovora bilo pogođeno niti koje su konkretne mere preduzete.

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Oprez pri deljenju AI razgovora postaje sve važniji

Stručnjaci za bezbednost upozoravaju da AI razgovore ne treba posmatrati kao obične poruke. Čak i kada korisnik namerno podeli samo jedan razgovor, moguće je da nenamerno otkrije informacije koje se mogu povezati sa njegovim poslom, projektima ili privatnim životom.

Korisnicima Claude AI preporučuje se da pregledaju aktivne deljene razgovore, uklone linkove koji im više nisu potrebni i izbegavaju njihovo objavljivanje na javnim mestima. Deljeni AI razgovori trebalo bi da se tretiraju sa istim nivoom opreza kao i svaki dokument objavljen na otvorenom internetu.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje koliko funkcije za lakše deljenje sadržaja mogu ugroziti privatnost ako zaštitni mehanizmi nisu dovoljno efikasni. Za korisnike to predstavlja podsetnik da praktičnost nikada ne bi trebalo da bude važnija od zaštite osetljivih podataka.