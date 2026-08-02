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Dok njegove aplikacije broje više od milijardu aktivnih korisnika širom sveta, a lično bogatstvo procenjuje se na oko 6,6 milijardi dolara, sam Durov se našao u unakrsnoj vatri najvećih svetskih sila. Od čeda ruskog tehnološkog buma do čoveka sa međunarodne poternice Moske i optužnice u Parizu, njegov put obeležen je beskompromisnim sukobima sa državnim aparatima i borbom za apsolutnu privatnost korisnika na mreži.

Poslednji u nizu udaraca stigao je iz same Moskve, gde je ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) podigla optužnicu protiv njega za pomaganje terorističkim aktivnostima i za njim raspisala međunarodnu poternicu. FSB tvrdi da Telegram odbija da ukloni kanale i botove koje navodno koriste ukrajinske službe i ekstremističke grupe, dok Durov sa druge strane ističe da je reč o političkom pritisku kako bi se građani primorali na prelazak pod državnu kontrolu.

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Kolevka VKontakte i prvi bekstvo iz Rusije

Priča o ruskom Marku Zakerbergu počela je još pre dve decenije kada je sa bratom Nikolajem pokrenuo mrežni gigant VKontakte (VK), koji je ubrzo postao najpopularnija društvena mreža u tom delu sveta. Međutim, kada su ruske vlasti zatražile odustajanje od opozicionih grupa i predaju ličnih podataka korisnika, Durov je to kategorički odbio, što ga je primoralo da izgubi kontrolu nad kompanijom i 2014. godine zauvek napusti Rusiju.

Sa sobom je doneo ideju o potpuno nezavisnom servisu za komunikaciju, kasnije Telegramu. Zahvaljujući bratu Nikolaju koji je razvio tehničku infrastrukturu i naprednu enkripciju, Telegram se ubrzo transformisao iz obične aplikacije za dopisivanje u moćnu medijsku i društvenu platformu sa javnim kanalima i grupama kroz koje danas teku ključne geopolitičke informacije.

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Hranitelj privatnosti ili platforma za kriminal?

Glavni adut Telegrama - odbijanje da sarađuje sa obaveštajnim službama i cenzuriše sadržaj, doneo mu je svetsku popularnost, ali i gnev zapadnih i istočnih regulatora. Rusija je još 2018. godine pokušala bezuspešno da blokira platformu, da bi tokom rata u Ukrajini Telegram postao glavno digitalno ratište i primarni izvor informacija za obe zaraćene strane, vojsku i novinare.

Sa druge strane, odsustvo kontrole privuklo je i mračnu stranu interneta, pa su se protiv Telegrama nizale optužbe za tolerisanje trgovine drogom, piraterije i organizovanog kriminala. Zbog sumnje u saučesništvo u upravljanju platformom koja se koristi za nezakonite radnje, Durov je u avgustu 2024. godine dramatično uhapšen na aerodromu u Parizu, gde mu je nakon uplate kaucije od pet miliona evra otvoren sudski postupak.

Pavel Durov Foto: Steve JENNINGS / AFP / Profimedia

Šokantno priznanje: "Biološki sam otac više od 100 dece u 12 država"

Pored burne poslovne karijere, privatni život milijardera izaziva jednaku fascinaciju javnosti. Durov je iznenadio svet otkrićem da pored šestoro dece koje ima sa tri bivše partnerke, zapravo ima više od stotinu biološke dece širom planete, nastale zahvaljujući njegovim dugogodišnjim donacijama sperme.

Sve je počelo pre petnaestak godina kada ga je prijateljica zamolila za pomoć pri začeću, nakon čega je na nagovor klinike postao redovni donator. Njegov genetski materijal pomogao je stvaranju porodica u više od 12 zemalja sveta, a Durov tvrdi da svu svoju decu smatra ravnopravnom.

Milijarde pod ključem: Testament sa rigoroznim uslovom

S obzirom na to da živi pod stalnim pritiscima i pretnjama, Durov je sastavio testament znatno ranije nego što je uobičajeno. Svojih 6,6 milijardi dolara opredelio je za podelu na jednake delove svim svojim biološkim potomcima, ali uz jedan neobičan i strog uslov.

Pavel Durov, osnivač Telegrama Foto: Aleksey Zotov / Alamy / Alamy / Profimedia

Niko od njegove dece neće moći da dodirne novac punih 30 godina nakon njegove smrti. Cilj ove klauzule jeste da spreči njihovo lenčarenje i međusobne sukobe oko bogatstva, primoravajući ih da se najpre sami izgrade kao ljudi, steknu radne navike i nauče da žive od sopstvenog rada umesto od nasledstva na bankovnom računu.

Dubai kao sigurna luka i neizvesna budućnost

Durov danas posluje iz Dubaija, gde je preselio sedište Telegrama i gde uživa status državljanina Ujedinjenih Arapskih Emirata, uz pasoše Francuske i Rusije. Njegov životni put ostaje simbol moderne ere u kojoj pojedinci kroz tehnologiju dobijaju moć ravnu državama.

Za jedne je nepokolebljivi borac za slobodu govora i neprikosnovenu privatnost na internetu, dok je za druge neodgovorni tehnološki magnat koji odbija da prihvati posledice štete koju njegova platforma može prouzrokovati.