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Sajber-kriminalci iskoristili su masovnu digitalizaciju rezervacija kako bi razvili sofisticirane zamke koje deluju potpuno legitimno, a čiji je jedini cilj da žrtvama otmu podatke sa platnih kartica i isprazne bankovne račune u samo nekoliko sekundi.

Stručnjaci za bezbednost upozoravaju da se metode napadača više ne zasnivaju na očigledno sumnjivim porukama sa gramatičkim greškama, već na precizno ciljanom "fipingu" i manipulaciji psihologijom ljudi koji su u žurbi ili pod stresom tokom planiranja puta.

Lažne potvrde i fiktivne rezervacije: Mreža u koju upadaju hiljade putnika

Jedan od najrasprostranjenijih oblika prevare ove sezone jesu lažni sajtovi za rezervaciju smeštaja i avio-karata koji vizuelno identično kopiraju poznate svetske i regionalne platforme. Putnici na društvenim mrežama ili oglasnicima nalaze smeštaj po neverovatno povoljnim cenama, ali nakon što izvrše uplatu, shvataju da rezervacija uopšte ne postoji.

Napadači često idu i korak dalje, šaljući lažne imejlove u ime Booking-a ili Airbnb-a u kojima se od korisnika traži da hitno "potvrde podatke o kartici" ili uplate dodatni depozit pod pretnjom otkazivanja rezervacije u narednih nekoliko sati.

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Zloupotreba opcije za "povraćaj novca": Nova taktika za pražnjenje kartica

Posebno opasna zamka koja je zabeležena poslednjih nedelja jeste prevara sa lažnim povraćajem novca (refund scam). Putnici dobijaju obaveštenje da im je let otkazan, promenjen raspored ili da imaju pravo na delimičan povraćaj novca zbog greške u sistemu.

U poruci se nalazi link koji vodi ka lažnoj stranici banke ili platnog procesora. Kada žrtva ukuca podatke sa svoje kartice uključujući broj, datum isteka i CVV kod, umesto očekivanog priliva novca, napadači odmah vrše neovlašćene transakcije i skidaju celokupan raspoloživi iznos sa računa.

Kako prepoznati lažne stranice i kompromitovane linkove

Iako sajber-kriminalci ulažu veliki trud u kopiranje vizuelnog identiteta poznatih brendova, postoje jasni znaci upozorenja na koje svaki putnik mora obratiti pažnju pre nego što unese bilo kakve finansijske podatke.

Proverite adresu sajta (URL): Prevaranti često koriste slovne greške u nazivima domena (npr. bookiing-servis.com umesto zvaničnog sajta) ili koriste neuobičajene ekstenzije.

Prevaranti često koriste slovne greške u nazivima domena (npr. bookiing-servis.com umesto zvaničnog sajta) ili koriste neuobičajene ekstenzije. Pritisak i lažna hitnost: Ako poruka insistira da reagujete u roku od 15 do 30 minuta kako vam rezervacija ne bi propala, gotovo sigurno je reč o manipulaciji.

Ako poruka insistira da reagujete u roku od 15 do 30 minuta kako vam rezervacija ne bi propala, gotovo sigurno je reč o manipulaciji. Zahtevi za plaćanje van platforme: Ukoliko vas vlasnik apartmana ubeđuje da uplatu izvršite direktno na njegov račun ili preko sumnjivih linkova umesto zvaničnog sistema, odmah prekinite komunikaciju.

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Zlatna pravila za bezbednu kupovinu

Da bi vaš odmor ostao u lepom sećanju, primena bazičnih mera digitalne higijene neophodna je tokom cele godine, a posebno pri rezervaciji turističkih usluga:

Uvek koristite zvanične mobilne aplikacije ili direktno ukucavajte adrese proverenih sajtova u pretraživač umesto klika na linkove iz imejlova i SMS poruka. Koristite virtualne ili internet kartice sa ograničenim budžetom namenjene isključivo za onlajn kupovinu, kako biste sprečili da vam neko pristupi glavnom računu. Uključite dvostruku autentifikaciju (2FA) za sve naloge vezane za e-mail, bankarstvo i turističke servise. Budite oprezni i na javnim Wi-Fi mrežama u hotelima

Pored lažnih sajtova, značajan rizik tokom samog letovanja predstavljaju i nezaštićene, javne Wi-Fi mreže u kafićima, na aerodromima i u hotelima. Hakeri često prave lažne pristupne tačke sa nazivom hotela kako bi presretali podatke koje šaljete preko telefona.

Tokom boravka na odmoru izbegavajte pristupanje mobilnom bankarstvu ili unošenje osetljivih lozinki dok ste povezani na javni Wi-Fi, osim ako ne koristite pouzdanu VPN aplikaciju koja šifruje vaš internet saobraćaj.