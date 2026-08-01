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U petak, 31. jula 2026. godine, na teritoriji Evropske unije zvanično je stupila na snagu nova rigorozna direktiva o "Pravu na popravku" (Right to Repair). Ovaj zakonski akt predstavlja jednu od najvećih pobeda potrošača u digitalnoj eri, primoravajući tehnološke gigante da prekinu praksu takozvanog planiranog zastarevanja.

Godinama unazad, zamena baterije, ekrana ili jednostavnog mikroprekidača na modernim uređajima bila je skuplja od kupovine novog aparata, dok su nezavisni serviseri bili onemogućeni da dođu do originalnih delova. Nova regulativa radikalno menja pravila igre u korist novčanika građana i zaštite životne sredine.

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Kraj tehnološkim ucenama: Rezervni delovi moraju biti dostupni svima

Prema novim pravilima koja primenjuju sve članice EU, proizvođačipametnih telefona, tableta, e-bicikala, usisivača i bele tehnikezakonski su obavezani da obezbede originalne rezervne delove po razumnim i nediskriminatornim cenama. Pored delova, kompanije moraju javno ponuditi besplatna uputstva za servisiranje i softverske dijagnostičke alate.

Ovo praktično znači da Apple, Samsung i drugi giganti više ne smeju da zaključavaju komponente preko softvera niti da odbijaju saradnju sa nezavisnim, lokalnim servisima koji nisu u njihovom zvaničnom lancu.

Besplatno produženje garancije kao nagrada za popravku

Jedan od najatraktivnijih noviteta za potrošače jeste automatsko produženje zakonske garancije. Ukoliko se kupac u sklopu garantnog roka odluči za popravku umesto za zamenu uređaja novim, garancija na taj proizvod automatski se produžava za dodatnih godinu dana.

Na taj način Evropska unija direktno podstiče građane da ne bacaju tehniku čim se pojavi prvi kvar, već da iskoriste pravo na besplatnu i kvalitetnu popravku, čime se drastično smanjuje količina elektronskog otpada.

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Zabrana softverskih sabotaža i namernog usporavanja

Direktiva izričito zabranjuje upotrebu bilo kakvih softverskih ili hardverskih tehnika koje sprečavaju popravku. Proizvođači više ne smeju da sprovode takozvani "part pairing" tj. praksu gde uređaj odbija da radi ako mu se ugradi ekran ili baterija koji nisu programirani direktno u fabrici.

Takođe, proizvođači su obavezani da obezbeđuju softverska i sigurnosna ažuriranja tokom znatno dužeg vremenskog perioda, sprečavajući situacije u kojima ispravan telefon postaje neupotrebljiv samo zato što više ne podržava aplikacije.

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Šta nova pravila EU znače za Srbiju i našu tehniku?

Iako Srbija nije članica Evropske unije, ova istorijska odluka imaće direktan i izuzetno pozitivan uticaj na naše tržište. S obzirom na to da globalni brendovi ne prave posebne modele telefona ili bele tehnike samo za tržište Srbije, uređaji koji se uvoze kod nas biće izrađeni po novim, lakše popravljivim standardima.

Pored toga, očekuje se da će i domaće zakonodavstvo i uvoznici morati da usklade garancije i dostupnost rezervnih delova, čime će i srpski potrošači i nezavisni serviseri dobiti znatno lakši pristup originalnim komponentama.

Pobeda ekologije i ekonomije nad potrošačkim društvom

Godišnje se u svetu baci više od 60 miliona tona elektronskog otpada, od čega veliku većinu čine uređaji koji su mogli nastaviti sa radom uz zamenu samo jednog dotrajalog dela.

Uvođenjem "Prava na popravku", Evropa uspostavlja nov model održive ekonomije. Tehnologija konačno vraća svoju primarnu svrhu da dugotrajno služi korisniku, a ne da predstavlja jednokratnu robu koja se baca sa prvim kvarom.