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Odluka američkih regulatornih tela da prošire bezbednosne restrikcije i zabrane uvoz inostranih, prvenstveno kineskih autonomnih uređaja, šokirala je tehnološku javnost jer se na spisku zabranjenih aparata nalaze i popularni robot-usisivači. Kućni pomoćnici koje milioni ljudi svakodnevno koriste za čišćenje pametnih stanova odjednom su označeni kao potencijalna bezbednosna pretnja po nacionalnu sigurnost.

Ova drastična mera pokazuje da američke vlasti više ne posmatraju pametne uređaje samo kao potrošačku elektroniku, već kao pametne mrežne čvorove sposobne za masovno prikupljanje osetljivih podataka.

Robot usisivač koji sam sređuje kuću dok ste vi odsutni Foto: Shutterstock

Tretiraju ih kao špijune: Zašto je nevini usisivač postao rizik?

Na prvi pogled, ideja da mali usisivač koji skuplja prašinu predstavlja pretnju deluje bizarno. Međutim, moderni robot-usisivači više nisu obični aparati sa četkama, već napredni roboti opremljeni HD kamerama, LIDAR senzorima za lasersko mapiranje prostora, mikrofonima i stalnom vezom sa internetom i cloud serverima.

Stručnjaci za sajber-bezbednost upozoravaju da ovi uređaji tokom čišćenja prave detaljne 3D mape unutrašnjosti domova, prepoznaju raspored nameštaja, pa čak i prisustvo ljudi i njihove svakodnevne navike. Ukoliko se ti podaci šalju na servere izvan kontrole korisnika, oni mogu postati izuzetno opasno oružje za digitalnu špijunažu.

Strah od "botnet" napada i daljinskog hakovanja

Pored samog prikupljanja podataka, drugi veliki rizik na koji ukazuju bezbednosne službe jeste mogućnost masovnog daljinskog preuzimanja kontrole nad hiljadama povezanih robota. U slučaju koordinisanog sajber-napada, kompromitovani pametni uređaji mogu se pretvoriti u takozvanu "botnet" mrežu.

Ovakve mreže hakovanih uređaja mogu se iskoristiti za rušenje ključnih internet infrastruktura, dok u najcrnjem scenariju napadači mogu aktivirati kamere i mikrofone na uređajima kako bi neovlašćeno snimali privatne razgovore unutar domaćinstava.

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Udarac na kineske gigante i dominaciju na tržištu

Ova zabrana predstavlja direktan udarac za vodeće kineske brendove kao što su Roborock, Ecovacs i Dreame, koji su poslednjih godina potpuno dominirali globalnim tržištem robot-usisivača zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji i pristupačnim cenama.

Kineske kompanije oštro su odbacile sve optužbe, ističući da se svi prikupljeni podaci strogo šifruju i skladište u skladu sa najvišim međunarodnim standardima privatnosti. Ipak, politički pritisak u SAD nadjačao je komercijalne argumente.

Šta ovo znači za kupce u Srbiji i Evropi?

Iako se ova zabrana direktno primenjuje na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, njene posledice brzo će se osetiti širom sveta, pa i na tržištu Srbije. Evropska unija već sprovodi sopstvene inspekcije i priprema strože regulative o sajber-bezbednosti povezanih uređaja (Cyber Resilience Act).

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To znači da će proizvođači morati radikalno da promene način na koji rukuju podacima korisnika ako žele da ostanu prisutni na evropskom i domaćem tržištu, što bi moglo dovesti do poskupljenja ovih uređaja ali i veće zaštite privatnosti kupaca.

Doba u kom i kućni aparati traže oprez

Zabrana robot-usisivača označila je početak nove ere u kojoj svaki pametni uređaj u kući, od frižidera do usisivača, nosi svoj deo digitalnog rizika.

Potrošači će u budućnosti morati da obraćaju znatno više pažnje na to kojim aplikacijama daju dozvole za pristup kameri i lokaciji, jer granica između pametnog komfora i narušavanja privatnosti nikada nije bila tanja.