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Jedna od najčešćih ikonica koja izaziva nedoumicu jeste mala ikonica u obliku kreveta na Android uređajima. Kada se ovaj simbol pojavi, ekran telefona često promeni boje, postane crno-beli ili se tonovi drastično ublaže, dok obaveštenja sa društvenih mreža i aplikacija iznenada prestanu da stižu, što kod mnogih izaziva strah da im se telefon pokvario ili da su hakovani.

U pitanju je zapravo izuzetno korisna, ali često zapostavljena sistemska funkcija namenjena očuvanju zdravlja i kvalitetnijem odmoru korisnika tokom noći.

Šta zapravo predstavlja "Režim spavanja" (Bedtime mode)?

Ikonica kreveta označava da je na vašem Android telefonu aktiviran Bedtime mode (Režim spavanja ili Režim za spavanje), koji je deo Google-ovog paketa za "Digitalnu dobrobit" (Digital Wellbeing). Ova opcija stvorena je sa ciljem da smanji upotrebu mobilnog telefona pre odlaska na spavanje i pomogne organizmu da se prirodno pripremi za odmor.

Kada je ovaj režim aktivan, sistem automatski primenjuje niz podešavanja koja smanjuju vizuelnu i zvučnu stimulaciju mozga u večernjim satima.

Foto: Profimedia

Crno-beli ekran i prigušena svetlost: Naučni trik protiv nesanice

Glavna karakteristika "Režima spavanja" jeste prebacivanje ekrana u crno-beli režim rada (Grayscale), kao i automatsko filtriranje plavog svetla. Ekran bez živih boja postaje drastično manje privlačan za gledanje i scrolling po društvenim mrežama, čime se prirodno smanjuje želja za daljim korišćenjem uređaja.

Takođe, eliminacija plavog svetla sprečava inhibiciju melatonina, hormona odgovornog za san, što vam pomaže da lakše i brže zaspite nakon što ostavite telefon na noćni stočić.

Blokiranje obaveštenja: Miran san bez iznenadnih zvonjava

Pored vizuelnih promena, aktivacija ikonice kreveta automatski uključuje i opciju Ne uznemiravaj (Do Not Disturb). To znači da su sve poruke, obaveštenja iz aplikacija, pa čak i pozivi ućutkani, kako vas telefon ne bi probudio usred noći.

Naravno, sistem omogućava podešavanje izuzetaka, tako da pozivi od bliskih članova porodice ili ponovljeni hitni pozivi i dalje mogu proći kroz blokadu.

Spavanje sa svetlom ili osvetljenjem loše utiče na srce i mozak Foto: Shutterstock

Kako isključiti ikonicu kreveta ako ste je slučajno aktivirali?

Ukoliko vam ova opcija smeta ili ste je uključili greškom, isključivanje je izuzetno jednostavno i zahteva svega nekoliko sekundi:

Preko brzih podešavanja: Prevucite prstom sa vrha ekrana nadole kako biste otvorili brzi meni. Pronađite ikonicu kreveta ili opciju sa nazivom Bedtime mode (Režim spavanja) i jednostavno je dodirnite da biste je deaktivirali.

Prevucite prstom sa vrha ekrana nadole kako biste otvorili brzi meni. Pronađite ikonicu kreveta ili opciju sa nazivom Bedtime mode (Režim spavanja) i jednostavno je dodirnite da biste je deaktivirali. Kroz glavna podešavanja: Idite na Podešavanja (Settings) -> Digitalna dobrobit i roditeljska kontrola (Digital Wellbeing & parental controls) -> Režim spavanja (Bedtime mode) i prebacite prekidač na Isključeno.

Foto: Profimedia

Kako podesiti automatski raspored rada?

Da ne biste morali ručno da uključujete i isključujete ovu funkciju svake večeri, Android omogućava podešavanje automatskog vremenskog rasporeda. Možete podesiti da se ikonica kreveta i prateće funkcije automatski aktiviraju, na primer, svake večeri u 22:30, a isključe ujutru u 07:00 kada vam zvoni alarm za buđenje.

Pametna opcija za bolju kontrolu digitalnog života

U eri u kojoj provodimo više sati dnevno gledajući u ekrane, opcije poput "Režima spavanja" nisu tu da vas ograničavaju, već da vam pomognu da uspostavite zdraviju granicu između tehnologije i privatnog života.

Kada sledeći put vidite ikonicu kreveta na ekranu svog telefona, znaćete da je to samo prijateljski podsetnik uređaja da je vreme za odmor i punjenje baterija, i vas i vašeg smartfona.